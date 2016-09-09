思美传媒投资者反对票变赞成票 疑为市场机构共用的交易系统bug所致

经济观察网 记者 杜远 思美传媒投资者35万股反对票“消失”事件有了新进展，深交所9月9日发出“交易系统全网测试”的有关通知显示，反对票“消失”可能因其交易系统bug（错误）所致。

此前，一王姓股民通过公开渠道反映，今年7月8日，他通过网络交易系统在思美传媒（002712，SZ）临时股东大会决议中投下反对票，其所持股数共计约35万股，但近日他发现上市公司公告披露，当日两次决议统计的反对票最高仅14.7万股，尽管此事未给投资者造成实际损失，但该股民怀疑是否为上市公司篡改了投票结果。

此后经过核查，深交所与思美传媒通过对比发现当日投票统计数据无误，疑点遂指向其他方面。

9月9日，深交所发出通知，要求所有会员单位参加全网测试，通知中提及：“近期发现有部分市场参与者的网络投票技术系统出现委托申报错误的问题，导致申报到深圳证券交易所的投票指令未能反映投资者的真实意愿。”

“为此，深交所定于2016年9月10日组织进行网络投票业务全网测试，模拟各类网络投票业务场景，检验市场参与者网络投票技术系统的正确性”，上述深交所通知说。

9日晚些时候，前述王姓股民所使用的券商民生证券也发布了情况说明，称“软件供应商提供给我公司的升级软件出现了一个软件bug（错误），该bug（错误）影响通过普通委托方式进行的非累积网络投票报单，导致系统在生成报送数据时出现错误。”