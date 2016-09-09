杨振宁VS王贻芳 “希格斯玻色子”意外成网红

经济观察网 宋笛／文 这几天，一个深奥的量子场论概念在百度搜索指数上出现了意外的攀升，它就是“希格斯玻色子” (Higgs boson)。

“希格斯玻色子”在量子场论中是一种被预测自旋为零的玻色子，它被认为是一部分宇宙物质质量的来源，同时它也是量子场论中重要的一环。2012年“希格斯玻色子”已经被欧洲大型强子对撞机发现，而此次的争论的“大型粒子对撞机”则有可能测量到这一粒子的详细性质。

百度搜索指数显示，9月4日“希格斯玻色子”一词搜索指数开始攀升，从281攀升到504，并持续一路上涨，在9月6日当天达到了1496。

这一数据相对于真正的“网红”来说，并不算什么，比如在同一天“郭德纲”一词的搜索指数就达到了300315，但是，在整个科学圈，关键词中，“希格斯玻色子”却不折不扣的做了一天“网红”，比如在同一天“天文”一词搜索指数仅有494，“恒星”一词为1048，一贯大热的“引力波”也只有1346，略逊于“希格斯玻色子”。

“希格斯玻色子”的“爆红”来源于杨振宁与王贻芳围绕“目前是否应该建设大型粒子对撞机”的一番争论。9月4日，杨振宁在《知识分子》上刊发了文章《中国今天不宜建造超大对撞机》，旗帜鲜明的对于目前准备上马的国内大新粒子对撞机项目提出了质疑，9月5日中科院高能物理研究所所长王贻芳发文回复了杨振宁的观点，并对其中多点进行了反驳。

“希格斯玻色子”意外成为“网红”的原因就在于此：2012年“希格斯玻色子”被欧洲大型强子对撞机发现，而此次的争论的“大型粒子对撞机”则有可能测量到这一粒子的详细性质。

不仅“希格斯玻色子” 成为了网红，世界上，围绕“大型对撞机”形成了一个小范围的“科学热搜高潮”，“粒子对撞机”一词的搜索指数在9月4日一日出现了大幅上涨，从原先的229迅速攀升到737， 9月5日再次攀升，达到了860。 “弦理论”“宇宙大爆炸”等多个相关性不一的词汇的搜索指数都出现了明显的上扬。

这也正是两位科学家的一次公众争论所道来的显著效果。

这种效果并非仅仅指学术层面——在学术层面类似的探讨已经经历过很多次，此次辩论的内容并无太多新意——更多的效果在舆论空间里发酵着，这是一次放在“展示柜”里的学术辩论。

不要低估吃瓜群众的热情和好奇心，为了看懂科学界巨头们到底在争论什么，我们一次又一次的打开了搜索软件，复制，粘贴，阅读，再复制，再粘贴，再阅读，或许限于行业的分工和知识储备的结构限制，我们能够理解的并不多，但是，这些在生活中从来不会接触的词语，会在我们的脑海里留下一个模糊的形象，更新我们对这个宇宙的想象和认知。

到这里，一次成功的科普就迈出了第一步。

通过事件进行知识普及被证明是极为有效的，1994年轰动全世界的辛普森杀妻案，用极为戏剧又悲剧化的形式让世界人民深刻的认识了美国法系中“小陪审团制度”的作用以及刑事和民事诉讼证据制度的不同。

此次的“大型粒子对撞机”争论则是一次绝佳的物理课，它有效的贯穿了理论物流学界主流的猜想以及人类目前证明能力能达到的最远的程度。它或许能让我们知道，我们的科学家现在正在做什么，这种“知道”并不见得完整，甚至存在大量的谬误，但至少，它引发了思考和好奇——在科学的领域，这种好奇引发的哪怕是有谬误的认知，也总是比“一无所知”和“提不起兴趣”要好的多。

不要小看这种“思考”和“好奇”，正是一次又一次的这样的“思考”和后续或许会出现的“修正”让这个时代的科学发展有了更为夯实的舆论基础。

对于科学界来说，这也是一次难得的机会。在人类的历史中，“反智主义”从未彻底消失，科学界有义务通过各种方式维护好科学和理性的阵地，这种努力总会在历史的进程中给予人类以回报，或许是一次重大的决策，或许是一个重大项目的上马。

这是一个社会分工极为细化的时代，我们关注新事物的能力和精力是有限的，而这些精力大部分被公共话题所占据，这些话题大部分是社会事件或者娱乐事件，科学界需要类似的事件来引发公众的关注，从而将一个学界议题转化为一个公众议题，在尖端科学已经越来越远离人们常识所能理解的范围的时代，这样的机会并不多，每一次出现都需要得到最好的利用。

这种“利用”也同样意味着“规范”，所谓“规范”意思是科学界需要甚至必要的深入参与到此次事件的讨论中，以最易传播的形式将事件所涵盖的最准确的科学知识传播给公众，只有通过这种“规范”，才能引导或者影响公众的讨论向着更积极的方向进行，而非变成一场“民科的闹剧”。

杨振宁、王贻芳这样优秀的科学家无疑是进行这样的“规范”和“阐述”最合适的人选，没有人能比他们更能够简单准确的阐述复杂的理论知识，优秀的科学家最有潜力能够成为优秀的科普者。

对我们吃瓜群众而言，尝试去理解“大型粒子对撞机”或许并不能对我们的生活带来什么直观的改变，比如它并不会让我们煎一个更完美的鸡蛋。但它引发的那一丝好奇能够让我们，就像我们祖先曾经做过的那样，抬头望向星空。