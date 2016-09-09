德达医疗沪上首家医院开业

2016-09-09 21:01 来源： 经济观察网 作者： 黄一帆 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察网 记者 黄一帆 2016年9月8日，上海德达医院正式开业。据介绍，这是德达医疗首家以心血管为特色的综合性医院，其坚定地致力于为中国市场引入国际标准的心血管疾病诊疗服务并提升患者体验。

据了解，德达医院由富达集团的斯道资本领投。自创建伊始，斯道资本积极参与医院的定位及管理，以全球视野制定德达医疗的长期发展规划。美国哥伦比亚大学心脏中心（包括哥伦比亚大学心脏内科和心脏外科的临床团队）就临床建设、人员培训及流程管理，与德达医疗紧密合作，力求满足每一位患者的需求并提升患者的临床体验。

德达医疗董事会主席欧柏德（Daniel Auerbach）说：“我们希望建立中国心血管疾病诊疗的新模式。在创建这家医院的过程中，我们倾注热情、关注细节，努力探索国内外最佳临床护理的融合之道。”

德达医院医疗院长/首席医疗官孙立忠教授和首席医疗官（心内科）葛均波院士在国际心血管领域享有盛誉。据介绍，孙立忠教授被公认为主动脉手术的先锋。“孙氏手术”在全世界被广泛采用，是全球A型主动脉夹层手术的“金标准”。孙立忠说：“作为具有代表性的中外心血管疾病领域合作平台，德达医院对于推广国际标准及先进医疗流程，都将起到积极的推动和示范作用。”

德达医疗首席执行官、JCI董事会成员张文明（Desmond Thio）表示：“以患者为中心的理念贯穿我们工作的始终：从详尽的预防筛查、便利的日程安排、与医师护士细致准确的沟通，到术后康复和及时跟进。”为了提供最优质的医疗服务，德达医院聘请了多位具有丰富的国际医院管理经验的专业人士，包括拥有30多年全球医院运营经验的首席运营官David Hoidal先生，以及在美国拥有逾30年护理经验的马玉叶女士担任护理总监，此前她曾担任纽约长老会－哥伦比亚医学院心脏内科重症护士长。

据介绍，2014年，德达医疗与美国哥伦比亚大学心脏中心（Columbia HeartSource，以下简称哥伦比亚）建立了战略合作伙伴关系。上海德达医院是中国第一家，也是唯一一家哥伦比亚在华合作的心血管疾病医院。过去两年来，双方的团队已制定了跨学科、跨部门的“心脏团队诊疗”模式，提供包括筛查、诊断、治疗以及康复和营养在内的无缝式、一体化诊疗方案。