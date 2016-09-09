重组新规今日公布 证监会给“炒壳”降温

经济观察网 记者 郑一真 从严监管是证监会今年来一直秉持的监管理念，不论IPO还是并购重组，审核标准都较以往严格。9月9日，证监会正式公布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》（以下简称《重组办法》）。证监会表示，本次修改，旨在扎紧制度与标准的“篱笆”，给“炒壳”降温，促进市场估值体系的理性修复，继续支持通过并购重组提升上市公司质量，引导更多资金投向实体经济。

新的《重组办法》主要修改三方面的内容。一是完善重组上市认定标准。参照成熟市场经验，细化关于上市公司“控制权变更”的认定标准，完善关于购买资产规模的判断指标，明确累计首次原则的期限为60个月。需说明的是，60个月期限不适用于创业板上市公司重组，也不适用于购买的资产属于金融、创业投资等特定行业的情况，这两类情况仍须按原口径累计。二是取消重组上市的配套融资，提高对重组方的实力要求，延长相关股东的股份锁定期，遏制短期投机和概念炒作。三是按照全面监管的原则，强化上市公司和中介机构责任，加大问责力度。

征求意见稿期间，市场反馈的建议集中在的“净利润”认定指标、重组上市认定的兜底条款、相关方锁定期等三个方面。证监会表示，《重组办法》中保留了现有净利润认定指标，同时也保留了认定重组上市的兜底条款并做了进一步完善。这些举措旨在有效抑制亏损、微利上市公司“保壳”、“养壳”现象，会加剧僵尸企业“僵而不死”，削弱退市制度“刚性”。

关于重组上市相关方的股份锁定期，新的《重组办法》进一步明确：“在交易过程中从该等主体直接或间接受让该上市公司股份的特定对象”，也应当公开承诺36个月内不转让。

停复牌方面，缩短终止重大资产重组进程的冷淡期，由3个月缩短为1个月。

上海某券商人士表示，新规则将进一步规范重组市场，打击利用重组套利的行为。自6月17日证监会发布重组新规征求意见稿以来，据统计，近3个月的时间里，有79家公司并购重组失败，有超过40家公司主动终止重组方案。