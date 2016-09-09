第三届中国北京国际魔术大会启动

9月9日，第三届中国北京国际魔术大会新闻发布会在昌平区举行，正式宣布第三届中国北京国际魔术大会系列活动正式启动，大会主体活动将于今年9月23日至25日在北京市昌平区举办。

据悉，第三届中国北京国际魔术大会由中国杂技家协会、中国青年报社、北京市文化局、北京市文资办、北京市文联、北京演艺集团、昌平区人民政府联合主办，由北京杂技家协会、中国杂技团、北京市昌平区文化委员会共同承办。大会期间，将举办国际魔术产业贸易洽谈会、开幕式暨国际魔术大师魔幻秀、“北京之光”国际近景魔术专场秀、“金长城杯”世界魔术冠军作品展演 、闭幕式暨“魔幻人生”魔术秀、国际魔术讲座、沙龙、道具展等丰富多彩的活动。

届时，来自世界各国的顶级魔术师将为北京市民和游客献上一场场精彩绝伦的魔术表演。世界各地的魔术爱好者将汇聚北京昌平，欣赏大师表演的同时，通过讲座、沙龙、公益演出等多种形式推动中外魔术交流融合、迸发创意。

据主办方介绍，本届魔术大会亮点纷呈。大会将举办的国际魔术产业贸易洽谈会，将是全国甚至全世界魔术界第一次举办产业贸易洽谈活动，将推动国内外魔术产业资源对接，实实在在推动多方产业合作。

大会将设立的“金长城·魔术”公益项目，将是国内第一个魔术类公募项目。项目将面向全球公募魔术公益基金，推动魔术公益表演，推动魔术道具和节目创新，推动魔术理论研究。

大会将发布的《从0到1》系列魔术教材，将是政府正式引进出版的第一批国际魔术教材。其中《儿童魔术秀大师计划》将弥补我国儿童魔术秀教材的空白。

大会前后，组委会还将在全国各地举办“魔幻青春”公益行、金长城魔术大师全国巡演等数十项配套活动，营造浓厚魔术文化氛围。

据主办方介绍，昌平区在“差异化的区域文化产业发展战略”指导下，正紧锣密鼓地编制《昌平区魔术文化创意产业发展规划》，制定相应的行业法规和扶持政策，加紧筹建国家大马戏院、北京魔术城等重要项目。

据了解，本届大会是北京市昌平区举办的第五次大型魔术活动。自2012年起，昌平区已成功举办了两届国际魔术大会、两届世界大学生魔术交流大会；打造了代表世界高端水准的“金长城”大会品牌；成立了一批具有国际影响力的魔术组织；培育了大量魔术人才；推动了中国乃至世界魔术文化创意产业的发展，得到了世界魔术界的一致认可。昌平区魔术产业体系正日趋完善，昌平正在成为世界魔术家的聚集地，魔术表演的集中地，魔术文化的传播地。