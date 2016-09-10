央企整合反思录：不能想怎么投资就怎么投资

经济观察报 社论 上周，8家央企宣布在相关领域进行产业重组合作，这被看做央企瘦身健体、聚焦主业努力的一部分——这应该只是开始，一批“国家公司”将因此诞生。值得观察的问题是，央企间的整合是否产生“化学反应”——不仅仅是更大，重要的是更强。这决定了央企的未来。

2003年国务院国资委成立至今，央企从来没有停止过重组与整合。从央企之间的“合并同类项”，到产业链通吃的纵向一体化，以及央企对地方国企的兼并重组，起初央企有这样的动力是因为，国资委一度要求央企必须做到行业前三，否则由国资委 “找婆家”。资料显示，2016年中国企业500强中的69家央企几乎都经历过同行业合并重组。10多年间，央企从最初的196家减少到目前的100余家，数量锐减的另一面是规模的持续做大。最新的《财富》世界500强中，中国企业上榜110家，相当一部分是央企。

央企整合的目标是瘦身健体、提质增效。如李克强总理所说，我们要央企 “不是为了和民营企业抢饭碗”，既然要瘦身，就不是简单做加法，加法里面一定有减法，有些时候减法比加法还重要。做减法就是有所为有所不为。有所为是说要占据战略要地，在基础行业、特别是关系国民经济命脉的重要行业下功夫；有所不为，就是要学会放弃，比如在一般竞争性领域，可以通过出让股权退出或者混合所有制的方式，让更多的民营资本得其门而入。做好减法还要果断地处置低效无效资产，对“僵尸企业”和长期亏损企业痛下决心。抓在手里的冰棍是会化的——对此不能存一丝侥幸。

瘦身是为了更好地健体。所谓健体，就是内练一口气，外练筋骨皮。简单的1+1，看起来更大，但也可能是臃肿和虚胖，经不起任何风雨。2016年的《财富》世界500强榜单中，排名第一的是沃尔玛，最赚钱的是苹果公司。而在亏损最多的50家企业中，中国企业占了20席，半数以上为央企或地方国企。在中国上榜企业中，亏损最多的是中国五矿集团公司，为16.8亿美元，排名亏损榜第22位。

相关央企亏损有身处周期性产业的原因，但也不尽如此。从产业整合的角度看，不能不说，这些年的一些整合案例并不成功，虽然在规模上成就了更多“巨无霸”，但是企业经营能力没有提升，也没有形成核心竞争力。据此前发布的2016年中国企业500强分析报告披露，2016《财富》世界500强中，有几个通过行政力量合并重组的大企业已经退出，有企业甚至再次拆分解散。报告认为，行政力量推动的企业合并导致了资源错配、“合并而不整合”、“夹生饭”。如果无法实现深度融合，那么合并可能会产生“1+1<2”的效果。

企业整合可谓世界性难题，不会因为同为央企或者一个“婆婆”就变得简单。行政力量只能让企业完成1+1=2的物理反应，然而企业整合不是应该实现1+1=1的化学反应么？真正整合有效的企业，最终都会是那个更具战略定力，资源配置更为有效，协同能力更强的“1”。这要看市场是否在资源配置中起到决定性作用，也取决于央企内部是否建立有效的激励和约束机制。规模更大解决不了“主业不主、副业不副”，也解决不了“想怎么投资就怎么投资”，反而可能让问题变得更为复杂。

有市场人士担心央企整合会不会形成新的垄断。客观而论，“国家公司”的出现是要避免“窝里斗”，更高效地参与国际竞争，不过仍需审慎评估这对国内市场的影响。就上下游企业而言，如果只有一个交易对手，选择的余地其实是缩小了的。这可能在产业链上形成更好的协同效应，但也可能因为话语权的巨大落差形成不对等的交易规则。如果国内市场不够开放，垄断担忧恐怕并非过虑。