中泰证券被调查 新三板严监管将成常态

经济观察报 记者 种昂 姜鑫 “因公司涉嫌违反证券期货相关法律法规，被证监会立案调查。”中泰证券一则公告，骚动了整个新三板市场。

三板做市企业数量行业第一，挂牌督导企业数量行业第三，中泰证券凭借发力新三板业务从一家以经纪业务为主的区域性券商，实现弯道超车进入行业第二梯队。

做市企业数量行业第一，挂牌督导企业数量行业第三，就连净资产规模也在去年跃居行业第14位，中泰证券的发展与新三板市场的扩容相伴。

如今，中泰证券突遭立案调查，公司即将面临怎样的行政处罚悬而未决。令人唏嘘的是，“新三板最大做市商第一家”身上的这颗雷，或正是因其最具优势的三板做市业务而被引爆。

经济观察报记者从中泰证券相关人士处获悉，公司被调查的起因或是一家做市企业的交易问题。该人士还称，事情发生在去年，目前证监会已经完成调查，调查结果有望在近期公布。目前公司的各项业务均未受到影响。

而一旦中泰证券被立案调查，是否会让其保荐的IPO企业之上市进程也变得遥遥无期？包括公司会受到证监会怎样的行政处罚尚不得知，届时公司各项业务以及自身的上市进程是否受到影响等均充满不确性。

不过，肯定的是，严监管会成为日后市场常态，作为市场中介唯求变求新，以适应环境。

风云突变

2016年9月6日，中泰证券发布公告称，因公司涉嫌违反证券期货相关法律法规，证监会决定对公司进行立案调查。事实上，中泰证券收到中国证监会出具的调查通知书（沪调查通字2016-2-153号）的时间是9月1日。

由于没有明确披露调查原因，究竟因哪块业务违规遭查引起了市场人士的好奇。由于此前中泰证券保荐的ST鑫秋因涉嫌财务造假，已被监管部门调查。作为主办券商的中泰证券，在ST鑫秋上市之前，对其财务造假问题没有发现任何蛛丝马迹，而在公司财务造假问题浮出水面后，中泰证券也未督促公司发布公告向投资者揭示风险。

而在9月2日，因未对关联交易和对外担保情况作出及时披露，联科股份被股转系统采取了出具警示函自律监管措施的决定。作为联科股份的主办券商，中泰证券也被牵涉其中。

中泰证券内部人士表示，目前ST鑫秋的调查尚未出结果，联科股份只是需要中泰提交一份书面承诺。此次突遭立案调查并不像外界猜测的是这两家公司引发，但究竟是因为哪一家企业尚不便透露。

2015年9月，为了在上市前解决注册名纠纷问题，齐鲁证券更名为中泰证券，今年3月，公司向证监会提交了预披露材料。中泰证券总部位于山东济南，目前有员工6000多人。

在众多券商中，中泰证券最具优势的就是新三板业务。根据其官网显示，中泰证券“已成功推荐400多家企业在全国中小企业股份转让系统挂牌，行业排名第3位；为300多家企业提供新三板做市服务，做市企业数量居行业第1位。”“今年以来，公司曝出的问题接二连三。”这让中泰证券内部有些应接不暇。

2016年4月，中泰证券先是一款名为“齐鲁证券渤海36号定向资管投资基金-杭州生态圈扩建工程项目”的理财产品(下称“渤海36号理财产品”)陷入违约风波；7月，中泰证券保荐的ST鑫秋被监管部门调查；9月2日，作为主办券商，中泰证券被卷入联科股份的违规案之中。

让业界人士最为担心的是，一旦中泰证券被立案调查，是否会让其保荐的IPO企业的上市进程也变得遥遥无期。根据中国证监会数据，截至9月1日，中泰证券担任保荐机构的IPO排队企业共有21家。

中泰证券一位内部人士对经济观察报表示，前两天个别业务的确有受到影响，但后来经公司领导与证监会相关部门进行沟通，目前确认公司的保荐业务及新三板业务均正常进行，中泰证券的IPO申请也在正常审核状态。“并没有什么大问题，一直以来公司做业务都是非常谨慎的，仅仅是因为一家企业交易的事情，做市业务并没有受到影响”该人士表示。

而就在去年，为了执行部门“卖出做市股票、减少做市业务当年浮盈”的交易策略，国泰君安曾对圆融科技、凌志软件、福昕软件等16只股票以明显低于最近成交价的价格进行卖出申报，造成上述股票尾盘价格大幅波动。作为违规操作的代价，公司被限制新增做市业务三个月。

尽管目前公司的各项业务均未受到影响，但在调查结果公布后，公司会受到证监会怎样的行政处罚尚不得知，届时公司各项业务以及自身的上市进程是否受到影响亦是未知数。

成也三板，败也三板

从一家以经纪业务为主的区域性券商，凭借发力新三板业务实现弯道超车挤入行业第二梯队，中泰证券的发展与新三板市场相辅相伴。

2013年底，前身为代办股份转让系统的新三板开始扩容，此时，新三板挂牌企业数量仅为300余家，到了年底这一数字变为了1500余家，而截至目前，新三板挂牌企业数量已经接近9000家。由于起初业务规模小，新三板业务也并未吸引过多大型券商的注意，但个别中小券商却借此发力，实现了弯道超车。

中泰证券正是抢抓住新三板市场崛起的机遇，将新三板作为战略发展的主攻阵地。中泰证券董事长李玮曾表示，近年来，公司着力推进柜台市场做市、新三板做市、场内期权做市、FICC、场外市场产品创新等重点项目，不断提高新业务服务能力。

由于企业挂牌没有门槛限制，被称为注册制试验田的新三板吸引了大量的企业挂牌。面对企业日益高涨的热情，以及相对宽松的监管环境，不少券商在跑马圈地式的执业过程中埋下了违规的隐患。“是市场确实发展的太快了，发展太快可能有些东西来不及思索就去做了。在这个过程中，难免会有一些地方做的不到位，监管风向生变，一度忽略质量追求数量的券商顿感压力”一位券商高管对经济观察报表示。

从2014年至今，中泰证券已经为400余家企业提供挂牌服务，平均每个月就督导10余家企业挂牌。就连其内部人士也感叹，“企业发展得太快了！”

年初，在挂牌企业向万家迈进之时，国泰君安因做市业务被罚，新三板的监管环境似乎一夜生变。从实施主办券商评价办法，到推行申报材料电子底稿存档，到对企业申报材料的界定、审核趋严，再到对募集资金专户的设立要求以及资金使用的监管……股转系统的频频出手使已经放慢脚步的券商们应接不暇。

一位市场人士指出，近两年来，挂牌企业数量一路猛增，但市场的交易量和活跃度却不见任何起色，分层过后，监管层似乎有意控制市场体量，放水时代结束，由量向质的转变中，严监管将成为常态。而在这一过程中，以往的违规行为难免被秋后算账。

财富指数资本集团总裁黄山指出，中泰证券被立案查出仅仅是一个开端。前期新三板野蛮生长、良莠不齐，挂牌企业和券商都可能隐含着大量违规违法的事实。随着证监会监管趋严，既宣告着券商跑马圈地式疯狂发展的终结，但前期埋下的隐患却有可能爆发，这都需要券商或企业买单。

一位券商人士表示，严监管会成为日后市场的常态，作为市场中介，必须有适应监管严的这个状态，才能去更好地发展业务。