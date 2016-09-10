质疑iPhone7：苹果的价值链创新走到了尽头？

经济观察报 记者 冯庆艳 穿紧身蓝T恤、与谐星车内飙歌，甚至还带上夸张的蓝色LED派对搞笑镜，到了会场更是穿着球鞋小跑上台，潇洒地一把甩了眼镜……一贯高冷的苹果CEO库克，在刚过去的iPhone7、7plus发布会上颠覆了以往形象。

可是，在库克轻装上阵的表象下，苹果公司正在变得沉重。

这家资本总市值和现金储备量均居科技公司首位的公司，以技术创新来驱动庞大的供应链体系，一直在智能手机领域占据霸主地位。i-Phone之于苹果的重要性毋庸置疑，最新数据显示，iPhone营收占整个苹果营收的三分之二。

然而，在iPhone7、7plus发布会后，受到的是一片创新不够颠覆性的质疑。而苹果和背后庞大的供应链之间又凸显了新的难题：苹果i-Phone7预估产量降低、关键元器件产能不足而缺货、苹果对台湾供应商压价与反抗仍在拉锯、双供应商战略执行不力等等。不论在外部环境还是自身经营上，苹果未来的每一步都更具挑战性。

一位手机零部件厂商负责人对经济观察报说，虽然苹果面临更为复杂的局面，但其在智能手机领域全球出货量第二、利润占全球九成以上，这些优势仍将使苹果在未来较长一段时间里地位难以撼动，其对全球庞大产业链上的行业和企业仍有着举足轻重的影响。

值得关注的是，苹果有可能在明年采用OLED屏幕和玻璃机身，一波原有供应商或将被苹果抛弃。而如今披露的苹果注册商标和申请专利显示，虹膜驱动、全息投影技术等技术到底能否先于竞争对手有大的研发突破，都是业界关注的重点。

新难题

去年迎来巅峰时刻的苹果，如今却面临着内忧外患的局面。

今年以来苹果业绩和股价出现双双大幅下滑，库克频频减持股票。与此同时，今年全球和中国智能手机出货量增长率首次由双位数下滑到个位数，且华为、OPPO等中国手机厂商在不断崛起。此外，欧盟还给苹果开出了大额税款补缴单，其在中国又连输了几场知识产权诉讼。而i-Phone7的发布，一致被外界看做是决定苹果能否挽回颓势的拐点性事件，宣布来了的iPhone7，能否胜任身陷漩涡的苹果帝国及其背后价值链的“救火队长”？

在外界调侃三星NOTE7召回事件给了苹果机会时，iPhone7以及iPhone7plus的发布会在北京时间9月8日凌晨1点如期而至。区别于此前乔布斯时代，苹果新品发布会前擅长封锁消息制造神秘感，此次库克时代的苹果发布会在会前就被披露了不少创新点讯息，新品发布时的神秘感和震撼感荡然无存。

值得关注的是，一个区别于之前新品上市的细微变化是，苹果i-Phone7发售竟然启动了低标保卫战，相较于之前苹果给代工厂发出的高至7800万部的订单，近期有消息称订单已经减少600万部，估计降至7100至7200万部。而苹果一家供应商对经济观察报也称，订单预计略低于去年上一代的iPhone。

五年前，库克从乔布斯手中接过苹果掌舵权，库克天生对于供应商有着强大的控制欲，他喜欢派遣大量的苹果员工驻扎在供应商工厂，以此来实现良好的品控，同时完善苹果关于供应商的数据库战略。自2012年苹果开始对外公布供应商名单至今，供应商数量从156家飙升至如今的766家。

不过就在苹果iPhone7发布前不久，因苹果压低台湾供应商产品价格以及后者反抗引发了一场拉锯战，争执目前仍在持续。虽然外界分析，这场拉锯战或很快因供应商迫于业绩压力而以妥协收官，但这势必会加大苹果与供应商合作的变化系数，让供应商寻找更多的客户以分散风险。

同时，一边是苹果对没有核心技术的供应商的价格屠刀，一边却是关键元器件供应商产能不足引发的缺货难题。此次iPhone7配备2GB内存，iPhone7 Plus配备3GB内存，在新品即将上市的当口，却因为供应商SK海力士内存颗粒的质量没有通过苹果认证而不得已寻找新的供应商。与此同时，由于今年秋季，各手机品牌新机齐发导致内存颗粒需求大增，这一元器件也在不断涨价。

无独有偶，苹果之前一直沿用的双供应商战略也发生了改变。或出于对去年iPhone 6s和iPhone 6s Plus遭遇的“芯片门”事件的考虑，iPhone 7所配置的A10处理器的芯片，放弃了此前三星与台积电6:4分配的双供应商战略，改由台积电独家供应。对此，外界的质疑是放弃双供应商战略，改为单独供应商战略的苹果能否有效的运转，是否会产生风险？

此外在电池供应商方面，此次三星Note 7主要电池厂商三星SDI公司也出现在苹果2016年供应商名单中，这家公司生产的Galaxy Note 7中的电池因为爆炸事故在近日进行了召回，这更引发了外界的诟病。而苹果一位发言人日前回应称，公司使用的电池与召回的三星电子Galaxy Note 7中使用的电池不是同一种。该发言人表示，苹果公司所有产品都超过了最高品质标准，不受这一缺陷的影响。

创新的产业链效应

一个有趣的对比是，苹果缔造者乔布斯一生都没有到过中国,他本人却在中国被神化；而五年前接棒苹果掌舵者身份的库克至今已九次来华，苹果却于今年第三财季遭受了大中华区营收同比下滑33%的局面。一位业内人士对经济观察报说，这恰恰是艺术家和商人行事风格的侧面折射。

但无可否认的是，苹果在库克时代达到了历史巅峰，2011年8月库克接手苹果CEO之后，股价翻了一倍，资本总市值和现金储备量均居科技公司首位，而每一次新品迭代都会引发价值链的重新调整和迁徙兴衰。

9月9日，在规模约20万人的富士康郑州科技园里，员工们仍在生产线上有序忙碌着、未有丝毫放松。作为苹果iPhone7/7plus的主要代工厂之一，自9月2日，首批苹果新品手机约8万多部从新郑综合保税区口岸作业区顺利出货开始，至9月5日凌晨，郑州综保区海关连续监管新品手机92车次，涉及新品手机约37万部、总重在200吨以上，一位了解该科技园的当地人士对经济观察报称，每次苹果手机新品发布该园区员工都会加班加点，已经成惯例。

事实上，这也是苹果目前在全球766家供应商的缩影。如往年新品发布一样，一场由苹果iPhone7、7plus发布引发的数百家供应商全面作战的盛况诞生。库克于9月8日（北京时间）iPhone7发布会上说，“此前iPhone手机全球总销量已超10亿部”。这是6年前2010年全球智能手机出货量的3倍多。而刚过去的一年，全球智能手机出货量也才不到13亿部。苹果凭借独特的工业设计和软件应用，及服务的生态系统，从2012年开始连续多年占全球智能手机利润最低七成以上，据有关消息显示其中2015年高达九成，当年市值一度突破7000亿美元。

据了解，今年初至今就有不少物料供应商纷纷开始准备 i-Phone7、7plus的订单。

值得关注的是，苹果公司员工规模仅在2万以上，但其供应商们在20个国家或地区雇佣了超过160万名工人。

苹果发布的2016年供应商名单显示，其在全球有766家供应商，其中中国大陆地区的供应商有346家，高居全球第一，日本和美国分别为126家和69家，位居第二和第三，中国台湾地区有41家，位居第四。

除了供应商的数量上几倍于2012年，一些新的企业因技术更迭以及生产经营环境发生变化等因素，也逐渐进入了苹果供应商的“朋友圈”。

实际上，苹果的双摄像头创新注定引发供应商的更迭。2014年初，LG-Innotek和夏普是苹果公司摄像头主力供应商，而双摄像头供货商最有竞争力的两个公司便是LG-Innotek和索尼，然而由于索尼工厂此前遭遇地震影响其正常生产，有消息称，一家名叫致伸科技的公司获得部分iPhone 7 Plus双镜头相机模块。

苹果此次取消耳机插孔取而代之的是lighting接口，其配备了无线耳机AirPods，这也是引发争议最大的创新点，由于目前为止还没有智能手机厂商取消耳机插孔，这一创新带来的是无线耳机的推广以及相关产品供应商的业绩利好。

海通证券分析师陈平分析，纳米涂层是主流的防水技术，市场竞争激烈。纳米涂层是当前最为成熟和先进的手机防水技术，伴随着防水型iPhone的到来，防水概念的热度将会提升，这一技术有望被更多的投资者所关注，这将迎来又一波投资热潮。目前，全球知名的纳米防水技术公司包括P2i、HZO、Liquipel以及和域战士等，市场竞争非常激烈。不过目前，在纳米涂层有技术储备的基本上都是初创公司，未来在资本助力下，市场格局可能将有大幅度变动。

虽然iPhone7、7plus的发布，再度激起了人们的兴趣，但同质化“魔咒”却仍然逃脱。

联想CEO杨元庆早前曾对经济观察报称，目前智能手机的局面是，同质化严重，创新乏力。第一手机界研究院院长孙燕飚称，iPhone7再一次暴露了苹果在硬件、软件的创新上遇到了天花板。

让人失望的是，此前披露的虹膜驱动、3D全息投影技术、OLED屏幕以及玻璃机身、海军蓝等均与iPhone7无缘。

可以确定一些的是，2017年开始，苹果将舍弃金属机身材质，改用玻璃材质来打造新iPhone。如果得以实现，这势必会对机身材料供应商有着较大影响。而近期韩国媒体报道，苹果已经开始为OLED i-Phone挑选合作伙伴，包括组件和原材料合作伙伴。依据估计，从明年5月开始合作伙伴就会正式生产组件和原材料。

一个比较大的可能性是，原来以LCD作为中心的显示屏产业将会迅速转移，而随着新技术的应用，苹果原有的一批供应商或将被抛弃。