新能源骗补应一查到底 切莫讳疾忌医

经济观察报 评论员 王国信 在调查启动将近7个月之后，新能源汽车骗补的企业名单终于部分公开。9月8日下午，财政部在其官方网站上公布了调查的阶段性报告，点名五家严重骗补的企业作为典型案例。尽管只有五个企业案例，但事实依然是触目惊心——骗补金额超过10亿元，并有大型汽车集团涉及其中。而一份流传于车企间的名单显示，中央调查组认为有“问题”的补贴金额近百亿元——当然，这份名单的真伪还有待考证。

抛开这个名单，仅从财政部公布的信息来看，骗补的规模也是超乎外界预计的，也难怪骗补调查报告上报国务院之后，李克强总理会亲自批示彻查。7个月前，经济观察报在2016年1月16日刊发独家调查报道《消失的新能源汽车》时，我们首次揭开了新能源汽车整个产业链条上存在的种种乱象，并梳理了可能涉嫌骗补的主要方式。但当时，负责调查的记者预计骗补规模可能在10多亿元。如今看来，行业败坏的情况比预期的严重得多。

关于骗补的调查报道发布之后，引起了轩然大波。尽管骗补存在的可能性在汽车行业是半公开的秘密，但没人捅破这最后一层窗户纸。其中的原因是多方面的，首先是调查报道需要大量精力投入，在当前的媒体环境下鲜有人愿意做这种“吃力不讨好”事情；其次一些媒体也和利益集团捆绑在一起。而作为监管机构，一些地方政府，正在为冲击新能源汽车目标而不断出台政策，不可能浇冷水破坏创造政绩的好机会。

多种因素之下，新能源汽车初期发展的这些问题被选择性忽视。而在地方保护主义下，有一些地方也会和企业联合，虚报业绩糊弄中央政府。当经济观察报首次揭露行业中存在的这些乱象之后，甚至还有媒体不断指责，认为报道“夸大事实”、这种报道对于正在幼苗阶段新能源汽车是一种变相打击。一些企业也在半公开的场合，叫冤喊屈，痛诉报道带来的负面影响。这种“讳疾忌医”的逻辑，让人哭笑不得，而这种论调也并不是一次偶然的发声。在这个过程中，不管是实际操作的记者还是背后努力的编辑团队，都感到了压力。

坦白而言，在报道发出之后，我们的担心不是没有。尽管报道引起工信部的重视——在报道发出不到两天，工信部来电询问了报道中提及的各种问题，并表示会重视此问题。此后一周时间不到，工信部联合财政部、科技部、发改委等四部委启动新能源汽车骗补调查。到了4月，国务院办公厅组建督察小组，骗补调查升级。新能源汽车骗补首次成为国务院常务会议重要议题。但我们担心的是，这件事情会不会抓两个“小企业”就了事，真的那样，整个行业会再度混乱。

随着骗补调查结束，骗补报告迟迟不出台也让我们担忧，由于骗补调查名单未公布，行业发展也受到影响。8月底，经济观察报刊发《迟到的骗补名单》，对此进行深度剖析，希望相关部门能尽早公布名单，让行业走上正轨。而对“骗补”的解决之道，我们在调查报道出台后第二周（2月21日）就推出了“问诊新能源”专题报道，对政策、补贴方式、销售渠道等多个方面未来的改进，进行了全方面的建议。

事实上，在整个事件中，这些“最害怕”的事情可以归结为两个词——讳疾忌医和头疼医脚。害怕因为查出来问题，而不敢公布；害怕因为担忧影响，而刻意淡化事件严重性。当然，最关键的是，害怕新能源汽车的发展由此受到负面影响，害怕政策走偏。但值得欣慰的是，我们的担忧显得过虑了，整个事件最后都朝着最好的一面在发展，我们看到了中央政府政治的决心和魄力，也看到了釜底抽薪式顶层设计改变和还有更科学合理的补贴政策。而今，财政部的公告，不仅带来了全行业的震动，也给了媒体以信心。

新能源汽车的发展，寄托着中国汽车制造二次弯道超车的希望，也是全球汽车行业对未来交通工具的探索，不仅仅需要全行业的呵护，也需要监督。正如一个读者所说，“如果都是歌功，都是美好，那这样产生的产品也像泡沫，消费者怎么能放心，产业又如何有发展的持续动力。”

当然，关于新能源汽车骗补还有很多问题需要厘清，新能源汽车的商业模式本来就很多元化，一些行为是否是骗补还需要再考证，而行业的清查也不能就此停下，监督模式也需要不断完善和升级。但无论如何，中国新能源汽车如今干干净净的站在了一个新起点上。这对于民族汽车强大起来，乃至走出国门去，都是重要的一步。