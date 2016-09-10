负面清单来袭 哪些企业或被据在新三板大门外

经济观察网记者 姜鑫 挂牌企业数量突破9000家之际，新三板挂牌准入负面清单来袭。产能过剩、连续亏损又增长乏力等企业或将难以叩开新三板大门。

9月9日下午，股转系统发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答——关于挂牌条件适用若干问题的解答（二）》（以下简称《问答》），明确表示新三板将实行挂牌准入负面清单管理制度，规定存在负面清单情形之一的公司不符合挂牌准入要求。

据了解，负面清单将根据市场发展情况定期评估修订，主要内容包括如下四个方面：

一是科技创新类公司最近两年及一期营业收入累计少于1000万元，但因新产品研发或新服务培育原因而营业收入少于1000万元，且最近一期末净资产不少于3000万元的除外;二是非科技创新类公司最近两年累计营业收入低于行业同期平均水平;三是非科技创新类公司最近两年及一期连续亏损，但最近两年营业收入连续增长，且年均复合增长率不低于50%的除外;四是公司最近一年及一期的主营业务中存在国家淘汰落后及过剩产能类产业。

据悉，科技创新类公司是指最近两年及一期主营业务均为国家战略性新兴产业的公司，包括节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新材料、新能源、新能源汽车。不符合科技创新类要求的公司为非科技创新类。非科技创新类公司营业收入行业平均水平以主办券商专业意见为准。年均复合增长率以最近三年的经审计财务数据为计算依据。

此外，《问答》还提到了的国有股权批复形式、资金占用、军工涉密、失信被执行人申请挂牌问题。

中国国际科促会新三板研究中心副主任布娜新表示，在大数据监管的基础上，监管的效率得到了进一步提升。今年一系列监管政策的密集出台代表着监管趋于完善和严格。此次推出的新举措，从源头上提高了挂牌公司质量，有利于保护投资者，从目前三板两大指数的回升来看，无论长期还是短期，从源头控制和提高挂牌企业质量是市场各方认可的利好因素。