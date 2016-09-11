2016中国创新创业报告：教育医疗或成新“风口”

经济观察网 王岩/文 9月10日，全球INS大会（World INS Conference）在北京举行，标准排名、优客工场联合在会上发布了由腾讯研究院等多家国内权威机构提供大数据支持的《2016中国创新创业报告》（下称《双创报告》）。

这份8万多字的《双创报告》由双创政策篇、创业城市篇、众创空间篇、创业企业篇、双创服务商篇等五个篇章组成，以大数据榜单的独特视角，全面解析了2015—2016中国“大众创业、万众创新”的实际成果。

《2016中国创新创业报告》课题组负责人、标准排名研究院城市研究总监谢良兵表示，这份报告的目的是为了给中国“双创”提供多一份观察的维度，也是利用传统数据渠道和大数据渠道相结合进行信息处理分析的一种新尝试。

中国将迎来双创黄金十年

《双创报告》认为，中国将迎来双创的黄金十年。报告参与方、盘古智库创始人易鹏称，“大众创业，万众创新”，不只是一个经济现象，更是一种思想解放、一次价值取向的改变。尽管中国的双创目前是热潮阶段，但易鹏认为，双创并非“全民运动”。

《双创报告》显示，2015年中国平均每天新登记企业1.2万户，比2014年日均新登记企业1万户有明显提升。创业主力军主要由大学生创业者、科研转变过来的创新创业者、新富阶层创业者等组成。根据创业者的需求，创业分为生存型创业和发展型创业。

“双创”对就业增加的贡献约为20%。大学生创业也成为趋势，2015届大学生中约有20.4万人选择了创业。易鹏指出，要想迎来“双创”的黄金十年，社会需要提高对“双创”失败的宽容程度。美国之所以能成功，是因为他们能屡败屡战。

目前中国已经形成五大创业中心，一是以北京、天津为核心的华北创业中心；二是以上海、杭州、苏州、南京为核心的华东创业中心；三是以深圳、广州为核心的华南创业中心；四是以武汉为核心的中部创业中心；五是以成都、西安为核心的西部创业中心

以北京为例，在教育培训、影视娱乐、媒体资讯、健康医疗和旅游领域内上线App比例均高于全国平均水平，在生活O2O、工具软件、游戏、电子商务、金融等领域内则低于或持平。这与北京集中了全国的优质教育、旅游、医疗、影视和媒体资源有关。

其他城市的上线App行业分布也都有明显的侧重。比如上海侧重在金融、医疗健康、影视娱乐领域；深圳侧重在生活O2O和金融方面；广州侧重游戏开发和电商；重庆侧重生活O2O、电商和旅游；杭州侧重工具软件和金融；成都侧重旅游和教育；厦门侧重电商、工具软件和健康医疗；天津侧重游戏开发和媒体资讯；南京侧重教育培训和社交。

新三板挂牌量成各地双创风向标

《双创报告》显示，截至2016年7月初，全国在新三板挂牌的企业数量为7712家，286个地级以上城市有新三板挂牌公司，较去年同期多了48个城市。其中，北京、上海、深圳、苏州、杭州、广州、武汉、无锡、成都、南京位居全国前十名。

新三板挂牌量成了各地双创的风向标。排名前50的城市挂牌企业数量占全国挂牌总数的80.7%。《双创报告》课题组统计过程中发现，部分表现优异的县级城市，比如湖州市的长兴县有新三板挂牌企业超过15家，甚至远超青海、西藏等省区。

《双创报告》还显示，各省新三板的挂牌量中，不少省份对于省会城市的依赖度偏高，以青海、西藏等地居多。新三板的省城占比中，江苏、广东、山东，占比依次是0.149、0.207、0.227，说明这几个省份中，“双创”的活跃度对省会城市的依赖度非常低。

值得注意的是， 曾经作为共和国“工业长子”的东北地区全线崩溃，几乎裸奔。创业融资前35的城市中，东北只有哈尔滨入选，名列第11位，这与东三省体量并不匹配。分地域看，2015年东北地区的创业融资金额倒数第二，只有31.76亿元，仅高于西北地区。

另外，2015年共有2370家企业共先后融资2700次，融资总额3222.5亿元。排名前50的企业中，有46家企业分布在吃、住、行、娱、医等5大领域。可见，大消费领域是当前风险投资机构最为看好和喜好的投资领域，或可对创业投资有所参考。

教育医疗或成新“风口”

《双创报告》显示，截至2015年底，中国已有科技企业孵化器和众创空间共4875家，成为全球孵化器数量最多的国家。其中有1258家国家级“双创”平台，包括515家国家级众创空间和743家企业孵化器、加速器以及产业园区。

标准排名研究院城市研究总监谢良兵认为，时下市场上的众创空间包括了联合办公空间和创新型孵化器两个主要业态。在他看来，2015年是中国的众创空间元年，2016年则是中国众创空间的标准年。一系列的行业准入标准将在这一年逐步成形。

创新型孵化器按照其核心资源的不同，可分为企业主导、投资驱动、媒体创新、垂直产业、活动培训、产城结合、政府主导等七种模式。艾媒咨询的数据显示，28.4%的孵化器为政府主导型，资金来源为混合型的孵化器占比为31.1%。

其中，《双创报告》数据支持单位腾讯研究院提供的数据显示，生活O2O、工具软件、手机游戏、电子商务、教育培训是2015年上线App数量最多的前五大领域，可看出移动互联正在从消费端向生产端渗透。

从《双创报告》课题组统计的创业公司已融资额度来看，上榜50家创业公司的融资金额全部过亿元，其中前十名公司中的宝宝树、上药云健康两家分列第四和第九位。小站教育、一起作业网等也都进入前50。由此可见，教育和医疗健康在未来将逐渐趋热。