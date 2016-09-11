银川市出台全国首部智慧城市建设地方法规

经济观察网 记者 刘创 9月7日至9日，2016全球（银川）TMF智慧城市峰会在银川市召开。来自66个国家和地区、106个海外城市的政府官员、企业人士以及50多家智慧城市产业链的上下游厂商等参加峰会。全国首部关于智慧城市建设方面的地方性法规《银川市智慧城市建设促进条例》将于2016年10月1日开始在银川市实施。

银川市2013年进入住建部确定的国家智慧城市试点名单，经过两年多的智慧城市建设，在智慧政务、智慧交通、智慧环保等10大重点领域13个模块进行了相关建设。银川市政府采取PPP模式与中兴通讯共同出资成立了中兴（银川）智慧产业有限公司，并各占股份，共同推进银川市智慧城市建设。

中兴通讯首席战略官陈杰向经济观察网表示，目前银川的智慧城市正在从智慧城市2.0向3.0过渡，即从已经建设较为完整的数据平台向挖掘数据价值，寻找行业应用和复制应用功能过渡，因此未来更多要面对的是如何挖掘数据的功能与价值的问题。

目前，银川的智慧城市建立在全景实时地图、和全光8000G骨干网络和大数据云平台中心的“一图一网一云”总体架构上，并设立了大数据局对数据信息进行统一管理。

行政审批的简化是银川市智能城市的重要成果。银川市将26个委办局的审批权剥离，放到新成立的审批服务局，并将局内审批节点缩为两个，以窗口审批为主，审批效率提高了78%；在此之外施行以网上审批、备案制、监管为主的放管结合方式，将原有的505项审批（许可）已有227项实现了网上审批，103项审批（许可）已改为备案制。

此外，银川市正推进智慧小区的建设。智慧小区主要包含了智能快递柜、智能垃圾桶、免费WIFI、人脸识别门禁、大气与噪音监测系统、直饮水改造、智慧医疗系统等11项智能化配套设备，这样的小区目前在银川已经达到20个，并预期到今年年底数量将增加到100个以上。

在交通管理、环保检测、市民健康以及灾情警情等方面，银川市也在“一图一网一云”的基础上，建设了较为完整的信息采集系统，而接下来便是要挖掘这些信息数据的价值，发挥信息潜在的功能。

峰会上，银川市副市长郭柏春向经济观察网表示，全国首部关于智慧城市建设方面的地方性法规《银川市智慧城市建设促进条例》（以下简称《条例》）已经获得宁夏人大常委会批准通过，将于2016年10月1日开始在银川市实施。该《条例》对银川市智慧城市建设中的信息采集共享、信息安全与保密和相关主体的法律责任都做出了相关规定。

《条例》规定，市、县（市）区人民政府应当将智慧城市建设及其管理纳入国民经济和社会发展规划，建立智慧城市发展工作组织协调机制，而智慧城市大数据主管部门是智慧城市建设及其管理的主管部门，负责智慧城市建设与管理工作。

此外，《条例》对信息安全与保密、信息公开原则等方面也做出了相关对定，如《条例》第六章第十条规定，非法采集、销售涉及商业秘密或者个人隐私的数据，尚不构成犯罪的，由市、县（市）区人民政府有关部门没收违法所得，并可以处违法所得一倍以上十倍以下罚款；没有违法所得的，处一万元以上十万元以下罚款。

郭柏春告诉经济观察网，智慧城市的一大特征是信息共享，而许多城市的各部委如国土、公安、产权局之间存在信息不对称问题，以至曾出现“证明我妈是我妈”的笑话。对此，银川市政府采取了强行整合各部委信息的手段，将银川市各部门的相关信息数据整合到一起，并在通过行政力量对信息整合进行突破后通过立法来规范对信息的管理与使用。

“智慧城市建设并非一朝一夕建成，需要一个持续的推进与发展，”郭柏春向经济观察网记者表示，《条例》出台的另一目的是通过法律强化保障银川市智慧城市建设的长期发展。