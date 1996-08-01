代理天津市委书记600余天 黄兴国涉嫌严重违纪接受调查

经济观察网 橙鉴报道 9月10日晚10点30分，中央纪委监察部网站发布消息，天津市委代理书记、市长黄兴国涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

天津市委代理书记、市长黄兴国（图片来源：CFP）

2014年12月30日，孙春兰调任中央统战部部长后，黄兴国代理天津市委书记。截至此次组织调查时，黄兴国代理天津市委书记一职已有600余天。在其任职期间，最受关注的便是去年“8·12天津滨海新区爆炸事故”。对于爆炸事故，黄兴国曾公开表态：“作为天津市委市政府的主要负责人，我对这次事故负有不可推卸的责任。”

在当时看来，8·12天津港腾起的蘑菇云是黄兴国从政以来面临的巨大挑战。而如今，因涉嫌严重违纪接受组织调查的黄兴国，再次面临考验。

橙鉴梳理相关资料发现，被调查前一天，黄兴国还公开露面出席多项活动，并在当地媒体上频频曝光。

要闻前三条及左侧图片新闻第一栏，均为黄兴国相关报道。（图片来源：天津政务网）

据天津政务网信息，9月9日上午，市委代理书记、市长黄兴国到河西区梧桐中学看望教师和同学们，并出席天津市优秀教师代表座谈会，代表市委、市政府，向全市广大教师和教育工作者致以节日祝贺和崇高敬意。

当天下午，黄兴国在迎宾馆会见中国国民党副主席胡志强一行，对客人来津参加第八届妈祖文化旅游活动表示欢迎。

而在9月9日上午召开的天津市委第十四轮巡视整改工作部署推进会议上，尽管黄兴国没有出现在会议中，但会议提到，“认真落实市委代理书记黄兴国对巡视整改工作提出的具体要求”，统一思想认识，明确目标任务，严格落实责任，扎实推动十届市委第十四轮巡视发现的问题切实整改到位。

天津市委第十四轮巡视整改工作部署推进会议报道中出现黄兴国（来源：天津政务网）

简历

黄兴国，男，汉族，1954年10月生，浙江象山人，1973年9月入党，1972年11月参加工作，同济大学经济与管理学院管理科学与工程专业毕业，在职研究生学历，管理学博士。

现任第十八届中央委员会委员，天津市委代理书记、市长。

1972.11-1973.11 浙江省象山县晓塘公社团委书记、党委副书记

1973.11-1976.11 共青团浙江省象山县委副书记

1976.11-1982.12 浙江省象山县金星公社党委书记（其间：1980.11-1982.10 浙江省委党校干部专修科马列主义基础理论专业学习）

1982.12-1984.01 浙江省象山县委宣传部部长

1984.01-1985.09 浙江省象山县委副书记

1985.09-1989.07 浙江省象山县委书记

1989.07-1990.09 浙江省台州地委副书记

1990.09-1994.09 浙江省台州地委书记

1994.09-1996.08 浙江省台州市委书记（其间:1995.09-1996.07中央党校一年制中青年干部培训班学习）

1996.08-1998.01 浙江省政府秘书长

1998.01-1998.11 浙江省副省长（1995.09-1998.07中央党校在职研究生班法学专业学习）

1998.11-2003.11 浙江省委常委、宁波市委书记

2003.11-2007.06 天津市委副书记、副市长（2001.09-2004.08同济大学经济与管理学院管理科学与工程专业在职研究生学习，获管理学博士学位）

2007.06-2007.12 天津市委常委、副市长

2007.12-2008.01 天津市委副书记、代市长

2008.01-2014.12 天津市委副书记、市长

2014.12- 天津市委代理书记、市长

第十六届、十七届中央候补委员，第十八届中央委员会委员。

（相关资料来源：中央纪委监察部网站、天津政务网、新京报）