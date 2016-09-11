2016苏宁易购·善行者公益徒步筹款活动居庸关出发

9月10日清晨，2016苏宁易购·善行者公益徒步筹款活动在北京居庸关长城举行出发仪式。

国务院扶贫办国际合作与社会扶贫司巡视员曲天军、中国扶贫基金会副会长王行最、秘书长刘文奎，昌平区人民政府副区长李志杰，苏宁云商集团副董事长孙为民，电影频道总编室副主任魏小玲，北京人民广播电台交通台台长唐琼，北京电视台体育频道副主任王少华等领导，以及爱心大使著名演员秦岚，善行大使曹帅、李蓓蕾等出席活动，为3200名善行者的百公里徒步爱心加油助力。

善行者——“徒步+筹款”，三年为爱坚持

2016年已是善行者成功举办的第三年。这是一项鼓励大家4人组队，日夜兼程共同克服困难，团结协作从而完成50KM或100KM的徒步挑战，同时动员参与者通过人际网络筹募善款，让贵州贫困地区的孩子们得到更好的生活、学习环境。

短短三年，善行者汇聚近10000人次站在居庸关长城的起点。来自27个省、79个市、香港、澳门、台湾地区以及美国、澳大利亚、加拿大、新加坡、肯尼亚、尼泊尔、新西兰、卢旺达、苏丹、英国、坦桑尼亚、马来西亚、韩国的万名善行者不畏艰难，参与挑战，支持公益。活动成功举办的背后，是公众对公益徒步活动的热忱，是昌平区人民政府对公益活动的支持，是中国扶贫基金会对公益理念的创新，更是社会各界对公益事业的认可。多方的共同参与，打造了善行者公益嘉年华，让人人可公益成为现实。

善者行——感受快乐公益的魅力

今年善行者活动进一步对徒步路线以及队员服务进行了优化完善。沿途将经过虎峪风景区、定陵景区、蟒山天池景区、十三陵神路景区等昌平著名景点，队员于山水间，亲近自然，挑战自我，感受快乐公益的魅力。

2016年善行者在活动安全保障和环境保护方面也投入更多的人力、物力。队伍类型中增加了环保监督队伍，协助维护善行者路线上的环境卫生，以及医疗队伍，作为补充医疗力量，此外，站点还增设AED医疗救援，并配备了由中扶救援队和蓝天救援队组成的救援力量，同时昌平区医疗单位和武警总医院军医、护士也会在每个站点为队员服务，让参与者能够安全地享受徒步挑战的乐趣。

2016善行者50KM第一支冲到终点的队伍同样来自1039行动派，用时仅7小时21分18秒，再次打破去年记录！

行者善——砥砺前行，初心不变

通过善行者活动筹集的善款将捐赠予贵州山区的孩子们。2014、2015年两届善行者660万善款，总计为18,329个孩子送去爱心温暖包，让他们在寒冷的冬天穿上了暖暖的羽绒服，戴上了漂亮的围巾手套；援建55所爱心厨房，让20,000多个贫困山区孩子每天都能吃上热乎乎的饭菜；送出2,835个爱心美术包、430个爱心生活包以及785双童鞋，为孩子们播种下心中梦想的种子。

2016年苏宁易购·善行者公益徒步筹款活动再次启程，所筹善款除继续用于贵州贫困山区儿童发放爱心温暖包、援建爱心厨房，还增加了新的援助项目——童伴妈妈，为贵州留守儿童寻找守护专员，并将进一步联动多部门完善儿童福利服务体系，形成留守儿童守护网络。

2016年，善行者活动于4月20日报名开始，截止9月10日活动日，800支队伍，3200名队员经历了143天的筹款劝募，辛苦付出，筹集善款3017397.29元，已经可以为1万余名贵州省贫困地区的小学生送去关爱，让他们吃饱穿暖有陪伴！

三载善行，路有界，爱无限，2016年9月，善行者又开启线上模式，无论你身处何地，只要你热爱运动，拥有一颗善心，都可以参加线上善行者！9月26日，为贫困地区孩子吃饱穿暖有陪伴，来一场说走就走的挑战吧！