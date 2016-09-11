买了众安新推的短期医疗保险还需要买重疾险吗？

经济观察网 记者 刘艳 近期由众安保险（下称“众安”）推出的尊享e生医疗保险在朋友圈中被广泛分享。它是一款短期纯保障型医疗保险，针对投保人实际发生的住院费用或特殊门诊费用报销，不限制疾病的种类。

尊享e生的产品经理李哲说其初衷是想做一款“人人都买得起的医疗保险，在个人遭遇意外风险、疾病的时候，无需为费用担心，无需研究什么是医保内什么是医保外，无需因为治不起而放弃更有效的治疗，甚至放弃治疗。”

其保障期为1年，投保人群为从出生30天到60周岁的健康人士，可连续续保至80周岁。其以每5岁为一个年龄段划分，不同年龄段有不同的保费标准，45岁之后上涨幅度比45岁之前要大很多，而其中有社保和无社保的投保人群保费又有区别。免赔额设置为1万元，即赔付金额≤1万的，保险公司不进行赔付，有30天的等待期。

保险责任分为一般医疗保险金和恶性肿瘤医疗保险金，各自保额为100万元，互不冲突，也就是说如果投保人不幸遭遇恶性肿瘤，最高赔付金额为200万元。其中各自又分为住院医疗保险金和门诊医疗保险金。在二级及二级以上医院（不含特需及外宾病房）发生的医疗费用，超过免赔额的部分赔付比例有100%和60%两种情形。

由于是一年期的短期险，消费者会对续保及续保费率调整有所关心，众安精算师腾辉谈到，如果一个客户上一年没有发生过索赔，那下一年显然是可以续保的。即使上一年发生过理赔，他下一年续保，只要没有恶意的欺诈，众安同样提供续保服务。而费率调整方面，李哲说道，“第一是医疗费用水平发生重大的变化； 第二是本险种整体经营状况发生变化了； 第三是投保年龄发生变化。”

关于长期险和短期险，李哲还跟腾辉之间有过讨论，他们认为“医疗科技技术是不断发展的，客户投保的产品一定是适合现在的医疗条件或者医疗水平的保险产品。而对于保险公司而言，随着风控手段的不断改进，保险产品也会有所升级。”

实际上，众安推出的这款产品很容易让人联想传统保险公司的重疾险，但二者是存在明显的差别，医疗险诸如像众安推出的尊享e生是针对实际发生的住院费用和特殊门诊费用按合同约定的赔付比较进行赔付；而重疾险，只要确诊的疾病符合保险条款中的保障对象，就能一次性获得保险公司的给付，不需要自己病后垫付医疗费用。

而上文提及的重疾险又分为返还型重疾险和消费型重疾险。 “对于返还型和消费型的医疗保险，每个人有不同的选择，没有谁比谁好，只有谁更适合自己”,一位在保险行业有十多年从业经历的人士告诉记者，“保险的基本职能是要发挥其保险保障功能，返还型兼具保险保障和投资收益，但投资收益有可能不及一些消费者的预期。实际上，在所缴保费中，有部分要作为风险保障保费扣除，剩余的部分资金由保险公司进行投资。而对于风险保障，保险公司的运作机制是大数法则，比如1万人中有三个人发生了重疾，这一万人所缴保费用于这三个发生重疾者的保费赔偿。”

到目前为止，众安保险的业务范围包括：与互联网交易直接相关的企业\家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保证保险、短期健康\意外伤害保险；机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；上述业务的再保险分出业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；保险信息服务业务；经保监会批准的其他业务。