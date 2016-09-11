渤海信托李光荣：信托主业地位不能动摇

经济观察网 记者 黄一帆 上海报道 9月6日，信托业资产管理2016年度领军人物评选出炉。

据了解，本次评选由《当代金融家》旗下的“全球资产管理阿尔法智库”主办，由专家评选委员会按照信托机构的基础经营数据在信托行业提名18家机构，进行相应奖项评选。该评选主要基于三个维度的指标，分别是包括资产管理规模及增长、投资收益情况及风险控制情况在内的基础经营数据，来自与资产管理行业相关的不同代表性领域的专家委员会评分，以及微信平台公众投票名次，并赋予相应权重，最终得到综合实力的排名。

此次，共有18家机构负责人获得“资产管理2016年度领军人物”称号，其中8名负责人获得“信托业资产管理2016年度领军人物卓越奖”，5名获得“信托业资产管理2016年度领军人物优秀奖”，5名获得“信托业资产管理2016年度领军人物优胜奖”。同时，依据专家评选委员会的意见，颁发9个单项奖，就该机构或个人的差异化优势进行表彰。

其中，渤海信托董事长李光荣凭借在金融信托行业的管理实践经历及理论研究成果，在此次评选中获得“信托业资产管理2016年度领军人物优秀奖”及“最具前瞻性奖”。

力促信托回归本源

2013年初，在多数信托公司仍处于同一起跑线，渤海信托董事长李光荣即提出“回归信托本源”的观点，在行业内较早地分析了信托创新转型、回归本源的问题。此后，2014年信托行业出现分化，转型遭遇前所未有的挑战，尤其是到了2014年下半年全行业兑付规模超过3万亿元时，“回归本源”成为全行业的共识。

“信托公司的本源是‘受人之托，代人理财’”，李光荣表示，“即使当前信托行业创新业务模式仍未成形，部分客观条件也不具备，创新业务在收入利润方面的贡献有限，暂时还无法成为信托公司的主营业务，但信托主业地位不能动摇。”

关于创新转型，李光荣强调要遵循“三理”的客观规律。所谓“三理”，即理念、理论、理性。其中，“理念”是指金融必须为社会、为百姓、为客户谋利益；“理论”是指金融发展应遵循“三个三”的理论，即金融企业的“三个属性”(企业属性、金融属性、社会属性)、“价值三要素”(客户资源、营销网络、产品和服务)和“三个能力”(资本能力、规模能力、风险控制能力)；“理性”则是指在前述理念和理论的基础上，保持操作的理性，实事求是，知行合一，保证金融信托事业健康可持续发展。

李光荣认为，面对渤海信托的生存与发展要从市场需求出发，集中资源，加速转型。“一是要立足当前，在做好做大传统业务的基础上，探索实践创新业务模式；二是要保证信托资金安全，实现投资人的财富保值增值；三是信托财产运用要投融资并重，培育和发挥信托公司在投资业务上的专长和优势，强化投资能力的培育和提升。”

营收逆势增长15.37%

据了解，渤海信托公司经营范围覆盖资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托及其他财产或财产权信托等信托业务，同时还包括投资基金业务、经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等自营业务，产品涉及基础产业、房地产、工商、金融机构等领域。

从2013年以来，渤海信托在收入、利润和受托管理资产规模方面均实现稳步增长，2015年实现收入12.53亿元，利润6.48亿元，受托管理资产规模2157亿元；2016年上半年，公司实现总资产55.04亿元，净资产44.30亿元，管理信托资产规模2605.20亿元，其中营业收入4.77亿元，逆势同比增长15.37%。而整个信托行业收入平均同比下降18.53%。

此外，渤海信托主动适应经济形势与市场竞争要求，持续推进风控创新。通过风控前置、完善过程管理、优化风控闭环管理等措施，全程控制产品风险；不断完善项目准入标准，向强交易对手和优质资产方向转型；规范案件管理与防控工作，通过现场督办、分类处置、强化管理等，切实提升处置工作效率。强防范，重化解，渤海信托有效提升了风险识别、分析、防范和化解能力，有力保证投资人的资金安全。