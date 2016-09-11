麦子金服联手新诤信 打造金科创新平台科来贷

经济观察网 景天 上海报道 8月24日，银监会等四部委联合发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》让网贷监管靴子落地。《办法》对网贷行业监管力度之严超过预期，体现了监管层让P2P回归金融本质，辅助银行等传统金融体系的决心。

9月9日，麦子金服COO杨恒表示公司将多元化布局金融科技，科来贷即这一战略下的产物。麦子金服希望通过科来贷助力科技创业，扶持个人和企业创新创业。

据介绍，科来贷主要面向拥有知识产权的个人和中小微企业，旨在为他们解决融资难、融资慢等问题，并帮助他们通过运作知识产权获得发展资金和机遇。科来贷由麦子金服和新诤信联手打造。其合作模式是麦子金服为科来贷提供风控技术和资金支持，新诤信则为科来贷提供知识产权评估和处置变现等服务。“风控方面，麦子金服以丰富的经验和严谨的风控体系对风险控制严格把关；服务方面，新诤信则以专业的服务为用户提供整体的知识产权保护及托管方案，并帮助企业解决知识产权质押中遇到的法律、处置等问题。”

“麦子金服和新诤信的优势分别体现在移动金融科技和知识产权领域。科来贷结合两家企业在各自领域的特长，如无形资产评估、风控机制及资金实力等。”杨恒介绍，依托于新诤信专业评估能力和麦子金服多样化的投融资工具，科来贷实现覆盖广、评估精准、审批快、利率低、额度高、期限长等特点。

杨恒表示，产品方面，作为纯知识产权质押融资产品，科来贷无需捆绑有形资产。在提供商标、专利和科技等不同知识产权类别质押之后，即可充分满足借款方对额度和期限的不同需求。