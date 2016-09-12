潜水产业第一股布局全产业链

“向大众提供发现世界的另一种途径”，专注于生产研发潜水服装设备、提供潜水服务的中潜股份（300526.SZ）今年8月初在深交所创业板首次公开发行。

作为全球主要的潜水服和渔猎服生产企业之一，中潜股份近年来在相关市场占有率稳定在2.8%左右，这家潜水行业的龙头公司，多年来形成了独特的技术优势，同时正稳步拓展其产业布局，包括潜水培训、潜水体验等服务正成为其新的盈利增长点。

“公司是国内领先的潜水综合服务供应商,通过技术+服务构筑高壁垒,是极为稀缺的休闲体育标的”，某券商近期的一份研报如是评价中潜股份。

深耕潜水产业

中潜股份创立于2003 年，十余年来，这家地处广东惠州的企业在潜水装备生产领域深耕细作，从大规模生产潜水服、渔猎服和潜水鞋靴，到目前产品覆盖海洋潜水装备的主要类别。公司产品远销欧洲、美洲、亚洲等近 60 个国家和地区，其产品大客户还包括我国某军工单位，是全球范围内海洋潜水装备领域技术先进的高新技术企业之一。

中潜股份以“向大众提供发现世界的另一种途径”为使命，其研发推广的产品包括海洋潜水装备等涉水防护装备，以及生产所需的新型复合橡胶材料；同时，今天的中潜股份，已不满足于潜水服和渔猎服代工厂定位，其目标是成为全球范围内海洋潜水装备领域少数具有提供高端综合服务能力的供应商，拥有国际著名自主品牌的品牌运营商，以及国内休闲潜水运动的领航者。

在海洋潜水装备行业，多年来形成原材料供应商、装备生产商、品牌运营商、潜水俱乐部与风景区运营相互独立的产业链格局。

而在全球范围内，这一行业存在生产商与品牌运营商分离的特点。如中潜股份这样的生产商主要采用 OEM 和 ODM 模式，为品牌运营商加工产品。

目前，国际大型品牌运营商是中潜股份产品主要的销售渠道。中潜股份也得到了包括 O’NEILL（欧尼尔）、迪卡侬集团、C.O LYNCH（C.O 林奇）、TWF、LACROSSE （莱克洛斯）、COLEMAN（高门）等国际著名海洋潜水装备品牌商的认可，并与之建立了长期稳定的合作关系，这也是中潜股份十余年来核心业务增长的重要基础。

2014年底，中潜股份依托自身资源和产业链优势，在深圳开业运营“中潜潜水世界”，游客不仅可体验高氧潜水运动、中潜专业潜水培训教练团队还可为爱好者提供PADI开放水域潜水员资格认证（Open Water Diver），满足越来越多潜水爱好者对潜水培训考证日益高涨的需求，提供从体验、培训到考证的一条龙服务。

潜水市场蓄势待发

相较于很多与日常生活关联紧密的产业，潜水产业目前并不为大众所熟悉，但目前在发达国家潜水产业已经形成一个稳定而庞大的市场，中国的潜水产业市场也正蓄势待发。

在欧洲、美国和澳洲等国家和地区，自然环境良好加之雄厚的经济基础，潜水运动得以广泛开展，并已经成为大众健康时尚的休闲运动方式。尽管近年来欧债危机、金融危机对欧美发达国家居民的收入水平和消费能力造成一定影响，但其消费习惯、运动消费支出的特点决定其对潜水活动用品的消费需求受外部经济环境的影响相对较小。

据中国潜水运动协会的统计分析，2015年，全球海洋潜水装备需求量达到约 561.67亿美元，年均增长率或超过7%。

而在中国，目前潜水装备市场主要集中在专业潜水领域，如水下资源开采、考古打捞等。根据潜水打捞行业协会的调查分析，未来几年我国专业潜水领域将保持20%的年均增长速度，为我国潜水服市场的增长提供强有力的保障。

同时，随着经济发展和居民可支配收入的提高，以海南三亚为代表的潜水旅游风景区的开发以及国内潜水运动协会的大力引导，国内休闲及体育运动潜水活动已经成为我国潜水服市场的重要增长点。根据中国潜水运动协会的调查分析，2015 年我国休闲及体育运动潜水行业年均增长速度保持在30%左右。

对于潜水产业市场，值得注意的利好因素还有，随着消费升级、签证政策、“明星同款”等因素利好出境海岛游，加之国内海岛资源尚待开发，国内潜水市场的未来或将成为休闲体育领域的一片“蓝海”。

而在休闲及体育运动潜水和海洋产业高速发展的带动下，保守估计，未来几年我国潜水服市场年均增长率将达到 20%。

布局优势

面对增长可期的国内外潜水产业市场，中潜股份十余年来专注这一产业的优势也尤其明显。

在相关的产业技术方面，中潜股份拥有国内海洋潜水装备行业规模较大、创新能力最强的产品工程技术研究开发中心，并于 2011 年被相关官方部门联合认定为“广东省工程技术研究开发中心”。

以生产原料技术为例，复合氯丁橡胶材料是中潜相关产品的主要原材料之一，其品质的优劣直接影响公司产品的性能。中潜拥有复合氯丁橡胶材料生产技术的自主知识产权并已获得发明专利授权。使用该技术生产的复合氯丁橡胶材料在保温、抗压、抗老化、抗盐碱和伸长率等多方面均达到全球同类产品一流水平。

在市场方面，经过多年的持续经营，中潜已经在业内积累了丰富的市场营销经验和成熟优质的客户资源。依托优异的产品性能以及丰富的市场管理经验，中潜的产品遍销全球，并拥有较强的议价能力。

除了以代工厂身份拓展国外市场，中潜股份近年来亦稳步扩大在国内市场的份额，目前中潜正在积极在国内拓展OBM模式，其自主品牌在国内市场的影响力大大提升，内销比例由2013年的8.3%提升至目前30%左右的水平。

对中潜股份而言，除了传统产品技术和市场上的优势，市场对其最大的期待，在于其转型潜水产业综合服务商的前景。

8月底，中潜股份发布其上市以来的首份半年报，财报数据显示，尽管其上半年营收仅有约1%的微弱增长，但其净利润录得10.94%的增长，同时，其包括潜水培训和潜水体验的潜水配套服务实现收入约4066万元，实现了38.78%的大幅增长。

对于中潜股份的半年业绩，中银国际近期的一份研报认为，其在潜水行业具有龙头地位，产业链布局、技术优势、市场优势明显，看好公司基于潜水装备制造业的优势向潜水服务业扩展，中潜潜水世界仅经过1年培育即实现盈利，充分体现国内对于潜水体验和潜水培训的需求，中潜股份将持续受益于我国海岛游高增长的趋势。