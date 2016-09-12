习奥会“点名”电解铝过剩的背后用意

经济观察报 李紫宸/文 今年9月初的杭州G20峰会上，“习奥会”成为外界关注的焦点。此次“习奥会”，双方在宏观经济问题上达成了多项重要共识，其中，过剩产能问题在这次会晤中被专门提及。根据此次会晤达成的35项成果清单，中美双方认识到全球经济复苏缓慢和市场需求低迷使得包括一些行业产能过剩在内的结构性问题更加严重，这些问题对贸易和工人产生了负面影响。

尤其引人关注的是，电解铝行业在“习奥会”中被专门提及。中美双方表示，由于全球经济复苏缓慢和市场需求低迷，电解铝行业产能过剩增加，成为全球性问题，需要集体应对。

在规格如此之高的G20峰会期间的这次中美元首会晤中，“电解铝”成为一个关键词，背后所指值得关注。

在全球，铝是产量和用量都仅次于钢铁的金属品种。电解铝是铝加工产品的原材料，过去多年，围绕着电解铝和相关加工制品，国际贸易争端始终不断。自2008年至今，包括欧盟、加拿大、澳大利亚、哥伦比亚在内的国家就先后多次对中国铝型材进行过“双反”调查，据不完全统计，自2008年至2012年，来自不同国家对中国铝型材的反垄断调查案高达12起。

与此同时，过去十多年中，中国电解铝产量一直在增长，铝产能过剩问题由此引发国际市场的关注。不过，业内人士分析指出，与铝加工制品相比，中国电解铝因出口政策的限制，出口量并不大，将近年国际铝价下滑和国际铝业企业亏损直接归因于中国电解铝产能过剩，并不妥当。

对于此次“习奥会”特别提到电解铝行业，原商务部贸易救济局官员李国刚向经济观察报分析：“从中国的角度，希望不要频繁对电解铝行业采取反倾销措施，尤其不能用替代国方法人为制造倾销幅度，高倾销幅度会严重影响出口，尤其是歧视性作法可能会蔓延到其他国家。从美国的角度，尽管可以采取反倾销措施，但是对中国巨大的产能仍然感觉到压力和不确定性，既使采取措施，从经济角度看也未必能挡住中国产品的出口。这样，高层通过协商达成一致意见便成为一种共识。”

B20(即二十国集团工商峰会)法律顾问杨晨认为，电解铝议题的背后，与双方呼吁自由贸易、反对贸易保护主义的主张有关：“电解铝是一个典型的过剩产能产业。过剩产能的问题一直是近几年、尤其是近三年来，中美、中欧双边和多边对话当中经常谈到的话题。当某一个国度出现产能过剩，肯定会寻找产品的出口，大量进入国际市场是一种必然，由此很可能会冲击到其他国家的国内产业。从保护本国国内产业的角度来说，受到冲击的国家必然希望与相关产品出口国‘共同解决’好产能过剩的问题。”

忠旺的“双反”阻击战

就在习奥会提及电解铝的前一周，中国铝加工行业有史以来最大的一笔跨国收购达成交易。8月29日，中国忠旺的母公司忠旺国际（Zhong-wang International Group Limited）旗下的忠旺美国（Zhongwang USA LLC）以23.3亿美元的企业价值收购美国高端铝压延产品研发制造商爱励的全部股权。

中国忠旺目前是亚洲地区最大、也是全球第二大工业铝产品研发制造商，主要供应高端工业铝挤压产品，为国内技术能力较为领先的铝加工制造商。2009年5 月，起源于辽宁省辽阳市的中国忠旺赴港上市，募集资金规模94.94亿港元，成为自金融危机以来全球IPO集资金额最高纪录，公司随之步入发展的快车道。不过，在这家公司上市不到一年之际，来自美国的双反（反倾销反补贴）调查文件便紧跟而至。

2010年4月，美国商务部决定对从中国进口的铝型材发起双反调查，来自忠旺的铝型材产品包括在内。次年3月，美国最终裁定对出口至美国的工业铝型材征收33.28%的反倾销关税和374.15%的反补贴关税，涉及中国出口美国的1、3、6系列铝合金型材。双反给忠旺带来的影响是直接而迅速的。2011年，忠旺的业绩受到影响，出口额下滑较大，但在短短一年内就扭转了局势。

这还不是全部。2009年2月和2010年10月，加拿大、澳大利亚均对来自中国的铝挤压产品做出反倾销和反补贴制裁。

忠旺相关负责人告诉经济观察报，集团在美国“双反”立案后与中国商务部、律师等进行了及时的沟通，考虑到之前加、澳两国对中国铝挤压实施的“双反”调查的结果，集团并未参加美国的“双反”调查诉讼。“双反其实也是一个人为的、搀杂了很多非市场化因素的行为，只要中国铝挤压企业能生产出符合市场需要的高端产品，出口的大门一定会重新打开，而一些人为的政策也一定会随着时间而淡化。”该负责人向经济观察报说。

双反在一定程度上倒逼着这家民营企业快速反应，以尽量规避这样的贸易摩擦。中国忠旺总裁路长青告诉经济观察报：“双反发起国加征关税之后，忠旺开始加大高端产品的出口比例。原因在于，双反中受影响最大的是普通软合金系列产品，用于航空、航天等高端领域的硬合金系列产品并不包括在此范围内。”同时，忠旺还加大了技术含量更高的深加工产品出口，“用高附加值、更具竞争力的产品来替代过去低端产品的出口，规避贸易壁垒，这是中国企业参与全球竞争的必修课。”路长青说。

与此同时，这家此前业务较为外向型的企业开始将市场重心内收，海外市场的业务分布也更加分散和均衡，不再依赖个别重点海外市场。目前，中国忠旺的出口市场已经包括了美国、德国、英国、荷兰、比利时、巴西、以色列、印度、澳大利亚、日本、韩国及马来西亚等国家地区。忠旺的策略被事实证明成效明显，从2012年开始，该公司的出口重回上升轨道，此后一直保持稳中有升的趋势。2012年到2015年出口额度分别达到人民币 11.28亿、17.17亿、21.78亿、23.73亿。

美国不是今年上半年唯一一个对中国铝产品做出双反裁决或是发起调查的国家。7月15日，澳大利亚反倾销委员会对进口自中国的铝型材作出裁定，维持该案原有反倾销和反补贴措施。在早前的2月5日，阿根廷对原产于中国的铝合金轮毂启动反倾销调查。

中国忠旺也不是唯一被双反的企业。自2008年至今，包括欧盟、加拿大、澳大利亚、哥伦比亚在内的国家先后多次对中国铝型材进行过“双反”调查，涉及企业众多。据不完全统计，自2008年至2012年，来自不同国家对中国铝型材的反垄断调查案高达12起。

海外铝业大鳄的亏损

律师杨晨所在的金诚同达律所过去参与了诸多国际贸易争端领域的诉讼案件，同时他也是此次杭州B20的法律顾问。杨晨告诉经济观察报：“包括钢铁、铝材在内的金属相关产品是最容易发生国际贸易争端的领域之一。仅从今年上半年来看，全球各个国家针对中国钢铁、铝相关产品发起的双反调查超过了四十起，这是一个很大的数字。”

来自海外的制造商对中国的产能忧虑重重，这包括那些倚赖全球市场生存的跨国公司。2015年3月，俄罗斯铝业（以下简称俄铝）提醒澳大利亚政府，警惕中国铝出口商存在“有伪装的倾销”行为，称希望下次的世界海关组织会议讨论这一问题，同时建议中东国家发起反倾销调查。据澳大利亚媒体《澳大利亚人报》报道，俄铝指责，中国一些出口商将原铝作为半成品出口，获取增值税退税，这种税收优惠使中国原铝出口占据了竞争优势，属于倾销行为。

不过，俄铝的这一说法在一些中国企业看来并不属实，起码对于被数次征收了惩罚性关税的忠旺来说，并不属实。忠旺相关负责人告诉经济观察报：“忠旺的出口以高附加值工业产品为主，文中所指的转运重熔没有经济效益，根本不符合商业逻辑。”

俄铝为世界最大的铝业公司，2014年俄铝生产原铝360万吨，其中80%出口到全球不同地区。2013年，国际铝价持续走低，从年初的2060美元/吨逐步下跌至1780美元/吨，俄铝当年亏损33亿美元，经历了2014年上半年的价格阶段回升，俄铝减亏至9000万美元。

中国电解铝相关产品的大量出口被俄铝认为是国际铝价持续走弱的重要因素之一。按照俄铝的逻辑，中国是全球最大的原铝、半成品和成品铝材的生产国和消费国，疲软的内需使得中国会将更多的铝产品转向海外市场。

我的有色网高级分析师李旬告诉经济观察报记者：“尽管中国电解铝市场早在2002年之后就开始出现了供过于求的状况，但电解铝行业一直遵循自给自足的发展思路，只对具有高附加值的铝加工品采取13%的退税政策，对电解铝出口则采取征收15%关税的抑制政策，以引导产业转型升级。中国政府之所以不鼓励电解铝的出口，主要在于电解铝是高耗能、低附加值产品，在生产过程中耗用大量能源，并不符合国家节能减排的发展方向。”

去产能与“阶段性过剩”

过去几年，尽管中国电解铝的出口量一直较少，但铝加工制品的出口量却不低，而铝行业的贸易争端也主要集中在铝型材（铝挤压材）领域。根据我的有色网向经济观察报提供的数据，过去五年中，除了2012年铝材出口同比有所下降之外，其余年份均呈增长态势。

李旬说：“中国已经成为世界最大的铝材生产国和消费国，但海外市场对国内生产企业而言依然非常重要，尤其是在国内市场放缓，企业利润下滑甚至是亏损的情况下，海外市场的重要性不言而喻。从反倾销发起国来看，加拿大，美国这样的发达国家，本国产品以精加工为主。但中国电解铝技术与铝制品的加工技术都已处于较高的水平，同时，生产成本又低于国外，对国外市场必然会造成冲击。”

中国铝材产量在过去几年一直呈现上升态势。2001年，中国取代美国成为最大的电解铝生产国。据统计，2015年中国电解铝产量同比增加10.6%至约3141万吨，铝材产量则同比增长9.0%至铝材5236万吨。从增长情况来看，过去几年，全球电解铝的增长主要集中在中国。

从结果看，国际铝价的下滑，亏损的不仅仅是俄铝这样的国际铝业大鳄。在中国市场，产能的严重过盛使得情况更加雪上加霜。2012年以来，中国电解铝行业始终处于大面积亏损状态。正因如此，在过去数年产量、消费量同步增长的背后，中国铝业的去产能步伐一直没有放松。

相关数据显示，截至2015年底，国内累计关停电解铝产能达815万吨。其中，永久关停产能为336万吨，建成但未投产的产能为128万吨，实施弹性生产的产能达351万吨。

李旬告诉经济观察报：“目前，国内铝业的产能过剩是一种相对的过剩，原因在于，国内的下游产业还有很多增长的空间。轨道交通、装饰材料、电子、机械、包装材料、电线电缆等，这些下游市场对于铝制品的消费拉力依然存在。2013-2014年，由于国内电解铝新增产能明显，导致行业基本面并不太好，企业盈利能力较差。随着国家对于去产能的力推，从去年开始整个电解铝产业的投资在减少，这一行业的供给侧改革眼下还在持续进行中。”

李旬分析说，以绝对值看，2016年全年电解铝的产量很可能还会同比有所增长，但另一方面，电解铝的需求也在增加。从供需平衡的角度讲，2016年供需关系在进一步走向平衡。去年，全行业电解铝供应过剩大约有120多万吨，今年大概会在70-80万吨左右。