朗科智能登陆资本市场 谱写行业新篇章

朗科智能成立于2001年，专业从事锂电池管理、照明节能电源及智能家电控制器的开发、生产、销售和服务，是国内较早将单片机嵌入技术应用于智能控制领域的技术服务型企业。历经十五年的发展，朗科智能已成为国家高新技术企业、区级民营百强企业。

卓越品质赢得客户信赖

作为下游终端产品的核心部件，电子智能控制器的产品质量直接影响着终端产品的性能与使用寿命。朗科智能结合先进的ERP系统，先后建立了PCBA实验室、电源产品实验室、EMC实验室、高温老化室等，能够自主进行电子智能控制产品主要项目的试验，确保产品质量达到国内和国际先进水平，生产的产品符合CQC、UL、CUL、EMC、LVD等标准认证。公司现已通过ISO9001质量管理体系认证，并结合公司实际情况建立质量管理体系，编制了《质量手册》，产品质量控制已全面覆盖生产作业、基础设施保障、技术研发、信息采集、客户服务、用户意见反馈等各个业务环节。

依靠自身的研发实力和完善的服务体系，朗科智能赢得了国内外知名厂商的信赖。公司的主要客户有九阳股份、爱仕达等国内家电行业知名品牌，以及北美电动工具、园林工具、地板护理类产品市场领军者的香港上市公司创科实业（TTI）。上述客户在该领域具有强大的品牌效应、销售规模和市场竞争力，公司与这些客户建立了长期稳定的合作关系，保证了公司的经营和持续发展。数据显示，2013年至2016年6月，创科实业的采购额分别达到13,984.38万、23,967.67 万、24,553.13 万和17,252.71万，九阳股份的采购额达到8,561.41万、18,387.25万、13,758.96万和16,869.81万。

以技术研发抢占行业制高点

电子智能控制器属于非标准化产品，对于同样的终端功能可能存在多种技术方案，而不同技术方案所生产出的产品在可靠性、生产成本等方面则存在一定的差异。因此企业电子智能控制器的设计、开发能力决定了其产品的功能、成本、质量、市场竞争力。

朗科智能成立以来一直重视技术能力的构建，凭借多年的技术积累和研发实力，涉足多领域的控制器研发，已经发展成为家用电器、电动工具、锂电池控制保护、智能照明等领域电子智能控制产品的专业供应商。在电子智能控制器领域，公司已逐步形成了一整套先进的控制理论、设计思想、软件算法和制造工艺技术。此外，公司在研发方面注重对未来3-5 年主流趋势产品的技术储备，在趋势产品爆发期到来时，公司能够快速为客户提供可靠稳定的技术方案，抓住市场机遇。公司现在重点推广的空气净化类产品、无刷产品等在4 年前就已经开始做了相关的技术储备。

市场前景乐观 成长空间巨大

随着电子信息技术的发展，在工业设备、家用电器、汽车、照明等领域的终端产品中，对智能控制的需求不断增长，电子智能控制器行业作为一个新兴产业，近年来一直保持良好的高增长态势。

我国各类终端产品的智能化率与西方发达国家相比还有较大的提升空间，在我国经济结构转型和消费升级的趋势下，终端产品智能化是大势所趋；另外我国作为全球最大的产业制造基地，与跨国公司的合作模式也在逐步转变，跨国公司的生产基地已完成了向中国市场的转移，面临产业链整合的问题。在跨国公司产业链整合的过程中，国外智能化设计及生产同时正在向国内转移，不仅加大了国内订单量，同时国内原有的智能控制器生产商逐渐转为研发、设计和生产一体的企业，使得我国智能控制器行业获得了快速发展的机会。目前我国的智能控制器行业正处于产业周期的成长期，在全球有着广阔的发展前景，智能控制器作为智能产品的核心器件未来发展前景广阔，朗科智能前景可期！