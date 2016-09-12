中银基金：振荡市投资难？ 基金定投优势凸显

三季度以来，市场对业绩预增个股的投资热情逐渐升起。近日，随着上市公司单季度业绩渐次显露，多位偏股型基金经理认为，在三、四季度之交，市场将进入风格多变期，追求稳定投资收益与激进操作、博取超额表现等市场风格相互激荡，以业绩表现良好的个股为基石进行投资布局，将成为广大投资者的最佳选择。

中银基金认为，目前股市震荡僵局仍在，不确定因素也尚未释放完毕，在后市动向不明的背景下，建议投资者采取基金定投等相对稳健的投资策略，借助实力雄厚、风格稳健的基金公司，对绩优个股进行投资布局。

A股一年多来的大起大落，已经让许多散户望而却步，避险情绪蔓延。面对持续低位震荡的指数，个人投资者难以对择股、择时做出准确判断。如果转向低风险的避险品种，曾经一度颇受追捧的银行理财产品收益率因为宽松的货币政策一路走低，而此类产品通常具有一定的封闭期，资金流动性较差。相比之下，公募基金对于个人投资者的优势就凸显出来。由专业机构运营管理，对市场判断更为专业，也省去个人打理的时间和精力；其次，可以把分散的资金集中起来形成规模经济集中投资，还可以进行多元化资产配置，平衡风险。

然而，许多投资者依然为申赎基金的时点头疼。基金定投不啻为省心省力的“诀窍”。基金定投向来有懒人理财的说法，每隔一固定时间以固定金额投资于同一支开放式基金，不用计较时点，平摊投资成本，降低整体风险。当前，上证综指在3000点左右震荡，市场不确定性增加，整个业内对于后市预判分歧也有所加剧。在这样的行情下，通过定投绩优基金的方式，对业绩表现优异，成长性较高的个股进行布局，一方面可抹平基金净值的高峰和低谷，消除市场波动性，降低投资风险，另一方面，可兼顾后市可能出现的各种投资机会，获取超额收益，不失为应对振荡市的一种积极投资策略。而近期A股市场正在相对低位徘徊，正是启动基金定投的好时机。

以中银优秀企业混合基金为例，在投资组合方面，该基金的股票资产占基金资产的60%-95%，并将不低于80％的非现金基金资产投资于优秀企业股票，该基金将通过对公司治理结构良好，盈利能力强，具备核心竞争力和成长能力的优秀企业的投资，让投资者分享企业价值增长带来的超值收益，并在有效控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。WIND数据显示，截至2016年9月6日，中银优秀企业混合基金成立以来的总回报高达62.8%，而同期沪深300指数的涨幅仅为50.58%，其今年以来的业绩表现也稳居同类产品前1/4。

除了中银优秀企业基金，中银基金旗下有多款适宜进行基金定投的产品。其中，中银中国、中银收益业绩表现十分优秀，截至9月6日，自成立以来累计回报分别为649.58%、316.86%，远高于同期同类产品。

作为连续多年跻身业内前十的公募基金公司，中银基金数十年如一日，持续深耕固收和权益类市场。截至2016年6月30日，中银基金资产管理总规模突破7200亿元，公募资产规模稳居行业前十；2014年-2016年连续三年蝉联“五年持续回报明星基金公司”，获得广大投资者、权威媒体及同行的高度认可和赞誉。