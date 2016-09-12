BOSS说|祺鲲科技CEO 朱绍康:金融科技领域中国公司有机会在全球做大

在最近的美国纽约时代广场户外双屏，出现了一个特别的名字“祺鲲科技”，这并非普通的中国企业亮相美国，而是这家专注做金融业的企业级移动互联服务商为了庆贺北美公司开幕做的市场宣传工作，这也成为了中国Fintech企业开拓国际市场的代表性案例之一。本期《BOSS说》我们在北京专访了祺鲲科技创始人朱绍康，这位言谈风趣的CEO履历中有着耀眼的跨国公司高管经验，但他也是为数不多提前给自己一个转身机会的外企职员，而今他带领的创业团队也正在准备进入纳斯达克的上市进程。

《BOSS说》录制现场

提问一：祺鲲的商业模式怎样去适应美国市场？

“私”享一：美国客户的重点在于跟他们解释标的

祺鲲科技CEO 朱绍康

在美国欺诈的成本是非常高的，所以那边的人胆子比较小，所以，欺诈这件事情在中国防欺诈和合规，以及严格被监管，步步留痕，在中国是一个很大的卖点，在美国不一定是，在美国大家都希望能够投资一些各种各样的标的，因为美国的金融市场大量的多元化，不像这边比如投一个二级市场的公募基金，有一个基金经理替你炒股，这个事情非常好理解。在美国其实投资的标的，比如说有20家连锁书店，统一把一楼都改成某个连锁咖啡品牌的体验店，这个就变成一个大项目，这个项目投资，一般的投资人需要理解的，比如这个店面在哪里，投资在哪里，回报在哪里，这种非标类的产品的描述，让老百姓能够明白，让投资者能够理解就变得非常难。这个时候多媒体的展示和自动完成交易就变得很重要了，美国客户的重点在于跟他们解释标的，帮他们提供投资的咨询和顾问，而不在于反欺诈。

提问二：怎么看科技金融的技术门槛？

“私”享二: 祺鲲所用的技术没有一项是黑科技

祺鲲科技CEO 朱绍康

说老实话，祺鲲所用的所有的技术没有一项是黑科技，全部是成熟技术，我认为真正你能够用于金融交易领域的技术，你要说用黑科技的话我觉得胆子还是蛮大的，我觉得所有的成熟技术组合起来形成模式的创新，是我们要做的事情。一个金融企业的核心系统要用你的saas服务，每一笔钱都要通过我的系统清分，资金归集，刷pos，钱到有的到大虚户，有的直接到募集账户，背后都跟一个电子合同，在高法备案，然后每一个合同里面都有客户的身份证证照，正反面，然后到公安部的人口库去验证，这个过程走出来，你说用一个从来没有用过的技术，你专门为他定制开发的，客户听起来感觉好像蛮好的，但是真用起来，稍微一挂，在每一个投资者那都是一件大的了不得的事情，都会引发法律争议的。

祺鲲科技CEO朱绍康

提问三：作为一家初创科技企业，祺鲲有瓶颈吗？

“私”享三：我们开始进入了跨界营销

祺鲲科技CEO 朱绍康

我觉得越来越多的我们开始进入了以前没有想象过的一些领域，很多客户和市场推着我们走进了跨行业的创新，比如说我们现在进入了房地产交易市场，比如说二手房中介，通过我们的系统，服务房地产商，服务这些二手房中介，又把他们的客户引导到我们金融客户的市场里面，给他们彼此之间跨界营销带来了很多东西。就是在面对面的服务高净值人群大额的资产交易的情况下，会产生巨大的交叉营销的需求，但是这个东西我们以前没有想过，我们要一步一步的把它做出来，所以现在面临的事情是我们每天都在面临我们原来没有接触过的，在学习的东西。

提问四:公司做到现在的规模想突破的是什么？

“私”享四：努力做一家不浮躁的公司

祺鲲科技CEO 朱绍康

我们想突破的一点就是我们努力做一家不浮躁的公司，所谓的不浮躁，我觉得今天有太多的人，总是希望靠一个主意，一个想法，觉得这个想法是创新的，或者是第一个抄袭美国的，第二个拷贝别人成功的，做一件技术上和服务上特别简单的事情，靠一些资本的力量，靠一些运气，靠一些忽悠，席卷全国，席卷世界，我们努力不做这样的一家公司，我们努力地是说能够把各个价值点真正做出来，首先是我们要挣钱，我们要挣钱的前提就是客户要挣钱，客户不会因为他原来挣一千，现在还挣一千，但是你的技术好而付你钱，客户只会因为原来挣一千，因为用了你，所以能挣两千，一千到两千之间，他愿意跟你分享其中的一百，五十，你才能挣到钱。

提问五：什么原则帮助你在创业过程中做出取舍？

“私”享五：不出卖客户数据 商业道德是底线

祺鲲科技CEO 朱绍康

有一些原则是通用的，比如说商业道德，比如说今天原来有很多投资人会说，邵康你服务了那么多家金融机构，客户的数据都在你这，现在大数据的事情多时髦，如果把这个数据当成想象空间会怎么样，我认为这个法律上违法，商业道德上违背做人原则。有时候我们经常可以看到一些公司，在说自己商业模式的时候，老去说他服务了多少家企业，所以他能够接触到这些企业的多少客户数据，所以这些客户数据对于他来说是很有想象空间的，我看到这些我都只能呵呵了。

关于BOSS的那些事

问题一：你最欣赏自己身上的品质是什么？

没有。我个人觉得我最大的优点是坚韧。人生就两件事嘛，一个是选择，一个是坚持。

问题二：你有创业者常有过焦虑吗？

我任何时候都很焦虑呀，但是也任何时候都不焦虑呀，创业的人都是有追求的，在创业的人都是有功利心，没有功利心你创什么业呀，你修道去了。