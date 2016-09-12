平安租赁规模突破900亿 不良率低于1%

经济观察网 景天 上海报道 融资租赁业，正步入特殊发展时期。

2014年起，融资租赁进入政策春天，在国家政策层面，从中央到财税各个方均给予行业前所未有的支持力度；此外，经济进入调整周期，企业盈利水平和能力下降，债务风险有所上升，融资租赁正面临挑战。

“政策的春天和行业经营的困惑交织在一起，融资租赁公司需要找准自己的细分定位与核心竞争力，找到自己的商业模式，方可保持较好的发展。”在2016平安租赁媒体沙龙上，平安租赁总经理陈朝阳先生在同媒体交流中介绍道。

2013年1月，中国平安悄然落子融资租赁。迄今三年半，截至2016年7月，平安租赁资产规模突破了900亿，平安租赁风险控制部总经理郇雪勇介绍，当前外部环境经济持续探底，金融市场风险有所上升的局面下，平安租赁始终将不良率控制在1%以内。

多渠道矩阵化融资体系发力

融资租赁行业发展，长期以来受到融资渠道狭窄、融资方式单一的困扰。平安租赁业绩屡创新高，多渠道融资可谓居功至伟。

来自集团的93亿资本金，为平安租赁持续构建优质的资金获取能力、资产形成能力和资产交易能力，提供了雄厚的资金后盾。而更重要的是，清晰的差异化定位，使平安租赁迅速找到优质资产，在行业内首次将险资引入租赁行业并成功拿下第一单5年期银行贷款，为公司的快速发展提供了充实的资本。

依托于平安集团的品牌商誉，平安租赁拿到了国内主体3A评级的认定，随后利用各种丰富的融资工具，充分实行境内外联动、直接和间接融资相结合，搭建了多渠道矩阵化融资体系。

据公司资金部副总经理邵长卫先生介绍，在直接融资市场，平安租赁成立第一年就发行了50亿PPN，此后陆续发行了中票、短融、永续债；据不完全统计，公司已成功发行四期资产支持专项计划。与此同时融资成本逐步降低，2016年6月6日发行的“平安租赁2016年第三期短期融资券”，以2.96%的票面利率创造了市场记录。7月27日发行了最近一期ABS，优先级定价3.59%，成为同期市场中最低价格，在进一步降低融资成本的同时，也使公司在整体资金流动性安排上得到优化。

陈朝阳介绍，在银行间市场，平安租赁和基金、信托、券商、保险、租赁同业以及在资金、票据、现金管理和利率管理实现深度合作，整体资源保障有短期、中期和长期相结合的立体的融资策略，最终保障公司发展，满足更多创新业务的落地生根。

风控护航

风险控制是关系金融系统兴衰成败的关键，租赁业务的风控能力，在很大程度上决定了企业的经营业绩。“在外部风险压力增长的同时，也需面对公司较快的发展速度与较多的创新性尝试，如何保障公司发展和风控之间的动态平衡，成为一项重要课题。”郇雪勇谈道。

郇雪勇介绍，当前外部环境经济持续探底，金融市场风险有所上升的局面下，平安租赁始终将不良率控制在1%以内，这也是普遍优于标杆和同业银行的风控水平。

“在平安集团的指导下和内部的努力下，公司形成了健全、成熟的风控体系，在宏观策略、中观规划、微观执行格局上已经成型，并建立了在事前合规，事中防范信用风险操作风险以及事后检视这一制衡机制。” 郇雪勇表示，在风控管理方向上，公司尤其注重两点：一是以人力资源为核心支持，注重专业性和职业化；二是以业务系统为基础，梳理租前、租中、租后整个的业务流程，以流程化和标准化为手段控制业务的管理。

融资租赁行业有超过5000家从业公司，这在金融版图里面非常庞大。但是在如此庞大体量的公司中，并没有一家龙头企业在5万亿市场中能占有10%的市场份额。陈朝阳表示，平安租赁率先提出“创新租赁”这一概念，核心是要成为创新租赁市场的领先者，即在多个专业领域，成为具备个人和互联网，物件和运营特色的轻资本租赁公司，实现跨越式增长。