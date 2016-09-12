“广济民生 财富同行” ——十三五规划后经济趋势与财富管理高峰论坛华南站圆满落幕

9月11日，由民生财富投资管理有限公司主办、《经济观察报》联合主办的“广济民生财富同行”——十三五规划后经济趋势与财富管理高峰论坛于广州隆重举行。论坛吸引了众多金融大佬及商界精英齐聚一堂。论坛以十三五规划后经济趋势中国经济步入“新常态”下为主旋律，结合近几年监管层推进了一系列市场化改革措施，以及当前财富管理的新格局展开了讨论。

八十年代以来，华南地区经济持续高速增长，引起世界瞩目，成为世界上经济发展速度最快的地区之一。此次论坛地点设定为广州，以华南沿海资本市场的发展为导线，通过著名经济学家、原国务院参事姚景源先生以及中国人民银行研究局科研组织部主任伍旭川先生的分析与解读，展现中国投资市场的版图，透视中国资本市场的潜在能量，在新时代的背景下与民生财富品牌价值共同绽放。

民生财富投资管理有限公司副总裁王少洁女士在论坛致辞中表示:“民生财富是专业的投资顾问和金融管家。我们立志帮助中国第一批成功人士传承物质财富和精神价值。民生财富一直坚持高素质、高道德、高绩效的用人标准，致力于打造中国真正的私人银行家队伍，为我们的客户提供全方位的服务，包括人民币资产配置及海外资产配置。”

著名经济学家、原国务院参事姚景源在演讲中表示，中国经济现在正处在重要的历史阶段，这个阶段的特征可以用3个“化”来概括：速度变化、结构优化、动力转化。姚景源认为，中国经济自1978年改革开放以来已经走过38个年头，前35年中国经济的平均增长速度为9.8%，位列世界第一。不能批判过去的增长速度，在当时的经济矛盾下，只有保持较快增长，才能解决温饱问题，实现脱贫致富。随着30多年经济变迁，中国经济的主要矛盾和突出问题发生了变化，即从吃饱、吃好正在走向吃健康。中国经济从规模、速度、扩张的粗放式增长转向质量、效益提高的集约式增长，而发展规律则表现在经济增长速度的回落。经济增长回落与我国面临的诸多深层次矛盾问题相关，要解决深层次矛盾问题，需要增长速度主动降下来。

姚景源认为，中国经济的增长速度并非没有底线。针对十三五规划提出的“2020年全面建成小康社会的宏伟目标”和十八大报告中提出的“实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番”要求，近5年中国的经济增长的平均速度不能低于6.5%。姚景源建议，不能总拿当前的经济增长速度和过去高增长比较，应该看到经济新常态。这种新常态最根本的就是要求就是“稳”。目前，经济工作的基调是稳中求进，大家一定也要适应这种稳中求进的新常态。

中国人民银行研究局科研组织部主任伍旭川先生在论坛上对未来资管行业的前景进行了预判，他表示：2012-2015年，我国资产管理规模年复合增长率达到51%，预计这一增长势头未来五年得以持续，但将有所放缓。预计，到2020年，我国资产管理市场管理资产总额将达到174万亿元，2015至2020年均复合增长率可达13%；剔除通道业务之后，管理资产总额预计达到149万亿元，2015-2020年均复合增长率达到17%。通道业务占比从2015年的28%下降至2020年的14%。

随后由经济观察研究院院长、新金融家联盟秘书长新望先生主持的圆桌对话环节中，嘉宾们围绕“广济民生 财富同行”这一主题，就我国宏观经济形势下的资产配置之道、安全可靠的管理建议以及年底如何捕捉资产轮动的机会进行了详细的分析。民生财富投资管理有限公司风控总监王君辉先生表示，从资产配置的层面上讲，建议选择相对稳健型的收益型产品。民生财富将推出类似家族信托方面的业务，希望未来给客户提供定制化的产品及更好的服务。