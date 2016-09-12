超级时尚IP 助力七匹狼男装荣获“中国杰出营销奖”

9月7日，“THE ONE杰出营销领袖峰会暨2015-2016年度中国杰出营销奖颁奖典礼”在北京新云南皇冠假日酒店成功举办。七匹狼凭借狼文化系列的跨界娱乐以及社会化营销获得了杰出营销奖，现场七匹狼获奖代表在大会上也进行了狼文化跨界营销案例的精彩分享。

“中国杰出营销奖”是由经济观察报社与香港管理专业协会联合主办的一个超过14年的营销类奖项。本年度杰出营销奖自3月起开始公开征集案例，经过企业选手现场讲述、评委打分、复审打分以及终审表决等多个环节，最终产生了本年度16个“中国杰出营销奖”获奖案例及14个单项奖案例及人物奖项。“数字化”、“平台化”、“创新化”是此次获奖案例的三大特点。

欧洲知名网红博主图文直播七匹狼米兰走秀

作为中国男装的时尚先行者，七匹狼一直积极运用创新营销方式与社会化传播工具，走在创新营销的前沿。在不久前的刚刚结束的米兰时装周中，七匹狼这一中国男装代表品牌，第二次登上这一时尚舞台。期间不仅被众多国外媒体争相报道，还透过到场的知名博主红人在Instagram、facebook等国外新媒体平台上得到广泛传播，迅速提高了七匹狼在海外的知名度。七匹狼米兰走秀活动之所以能吸引众多媒体及时尚界人士的关注，得益于七匹狼一直着力打造的超级时尚IP——狼文化系列。

狼文化系列——超级时尚IP单品

以2016年登上米兰秀场的七匹狼狼文化系列彝狼为例，该系由国际设计师、七匹狼创意总监Colin J倾力打造。系列将七匹狼的品牌DNA狼元素与中国少数民族彝族文化中代表男士愉悦与成功的黑虎，以及象征财富的中国龙、凤凰、锦竹、圣火等图腾相结合，呈现了独一无二的民族时尚韵味。狼文化系列苗狼、藏狼、傣狼以及蒙古狼等多个系列。每个系列无不用尽巧思，让世人感受到中国少数民族文化的丰富多彩，也让七匹狼散发出与众不同的个性魅力。

多领域跨界展现七匹狼多面个性

从2015年米兰时装周走秀到Design+设计展，再到第7届金鼠标数字营销大奖，七匹狼狼文化系列不仅在设计上可圈可点，更是与影视、游戏、网红甚至科幻社群、夜店DJ等潮流文化，进行多方位的跨界合作尝试。刘恺威、钟汉良、黄晓明、王凯、李易峰等当红明星纷纷穿上七匹狼狼文化产品，一时间成为了时尚热点。2015年七匹狼携手腾讯《雷霆战机》游戏跨界定制款“天狼机甲”系列跨界定制款T恤，以狼文化专属标识三角线条狼为基调，将《雷霆战机》的酷炫机甲元素融入其中，颇受游戏族群的青睐。

透过不同领域的跨界活动与创新营销，七匹狼男装将愈发展现出它立体而多面的品牌形象。