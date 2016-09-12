中山“棒球小镇”打造高附加值产业链

随着棒垒球运动正式回归2020年东京奥运会，棒球运动在中国的普及与提高方面又迈上了新台阶。日前，第九届亚洲U12少年棒球锦标赛新闻发布会在广东省中山市东升镇举行，这无疑是中国青少年棒球事业的又一盛事。

拼命追击死缠到底 熊猫精神传承百年

1939年，有中山“棒球之父”之称的梁扶初，在“孤岛时期”的上海租界里成立了一支名为“熊猫”的棒球队，并常年担任主教练。在1946、1947年最辉煌时期，熊猫棒球队在上海与美国、葡萄牙、英国、菲律宾等国外球队比赛中所向披靡，名动黄浦江畔。梁扶初所倡导的“拼命追击，死缠到底”的棒球精神也被誉为“熊猫精神”。

为了让棒垒球的旗帜插遍全中国，实现赶超世界先进水平、为国争光这个梦想，数十年来梁氏一家始终积极地推动棒球运动的发展，而当前传承和弘扬“熊猫精神”的灵魂式人物当属梁扶初的四子梁友文。七年来，这位92岁的耄耋老人与棒球运动同行，经常独自一人离开独自返回家乡，自费组建并执教青少年棒球队，用自己的行动让“熊猫精神”在中山薪火相传，让更多的人握紧了这根棒球接力棒。2014年中国棒球协会秘书长申伟女士为表彰这位一生都致力于棒球事业的老人，向他颁发“中国棒球终身荣誉奖”，并全力以赴协助梁老完成心愿。

旭日东升棒球小镇 体教结合人才基地

广东省中山市东升镇，是久负盛名的岭南水乡；棒球，是风靡世界的时尚运动，冥冥中两者注定有一场美丽的邂逅。2013年8月，东升镇正式提出扶持棒球发展的“四个一工程”：培养一支高水平队伍、举办一项高规格赛事、建设一个国际标准的比赛场馆、培育一个高附加值的产业链。民间的不懈努力终于上升为地方政府的发展战略，目前政府高层领导正大力支持东升镇棒球发展。势把东升镇建设成为中国棒球小镇，集棒球比赛、训练、旅游、文化、教育、商贸于一体，成为中国乃至全球最大的棒球系列运动用品生产基地和采购中心。

“东升镇发展棒球的优势不言自明。我们要像国家保护熊猫一样爱护‘中山熊猫’这个品牌”。诚如中山市政协主席丘树宏所言，东升镇已在“棒球小镇”的路上一路小跑，奋斗了十年，正所谓十年磨一剑。2016年，东升的棒球梦继续大步向前迈进，对此，申伟表示：“中山市东升镇的‘国际棒球小镇’构想，因为其独特的人文、历史、地理、气候、经济、政治等条件，很可能成为中国乃至亚洲，甚至世界上独一无二的棒球风景线，前景非常令人振奋和期待。”

拥有21支球队，12座球场，东升致力于从基础做起，让全员参与其中，通过体教结合，让东升镇成为广东省棒垒球后备人才基地，成为国家棒垒球后备人才基地。十年以来，东升镇培养了大批棒球专业人才。目前东升镇共培养国家健将级运动员1人、一级运动员1人、二级运动员26人；其中梁荣基入选2013年中国国家少年棒球队；梁荣基、梁伟鹏、黄河毅、林煜俊、卢艺俊等7位队员入选MLB棒球发展中心；谭树坚等14名队员先后入选广东省棒球集训队；林圣雄作为广州体育学院棒球队主力投手，多次夺得全国高校棒球联赛冠军；何铨丰入选国家青年棒球队。

亚洲U12少棒锦标赛 中国棒球后备力量

经国家体育总局批准，第九届亚洲U12棒球锦标赛将于2016年12月7-13日在中山市东升镇隆重举行，这将是中山市首次举办国际体育赛事。中山市政协常委冯小龙表示，“依托东升棒球小镇这块愈发深厚的土壤，棒球新苗在这块土壤上定能茁壮成长，最终成为未来中国棒球事业的参天大树”。

亚洲U12棒球锦标赛代表了亚洲少棒的最高水平，届时，来自亚洲地区小组赛晋级的八支球队将齐聚中山争夺最高殊荣，目前已确认参加的队伍包括中国、中华台北、日本、韩国、香港等。