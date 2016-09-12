第五届国际交通用铝应用发展论坛开幕 汽车市场将成铝合金产业爆发点

经济观察网记者 沈怡然 实习生 朱雪莹 辽阳报道 “2016（第五届）国际交通用铝应用发展论坛暨交通用铝新材料及技术装备展洽会”9月7日在辽阳举行，此次论坛由辽宁忠旺集团与上海易贸商务发展有限公司联合主办。会上，来自中国汽车工业协会、忠旺、中国中车、中国商飞、奇瑞新能源、比亚迪、奇瑞捷豹路虎、北汽、通用、金龙、申龙等多家协会机构专家及企业代表450余人出席，与政府主管部门、国内外交通用铝终端及配套企业、铝材供应企业，就交通用铝应用现状及未来市场前景进行深入交流。

“铝金属正成为推动工业轻量化的主力军”，忠旺集团技术中心副总工程师徐玉军介绍，凭借轻质、耐腐、储能、可塑性强、可循环利用等优异性能，铝合金将在汽车、轨道交通、航空等交通运输领域得到全面应用，其发展规模仅次于钢铁。根据分析机构CRU预测，全球范围内，终端铝消费增速在6%以上，交通运输用铝需求将超过8%。

汽车市场多项产业交叉发展，正推动铝合金市场爆发。据赛迪顾问新能源汽车产业研究中心总经理汪家红介绍，目前汽车产业正向轻量化、智能化、电动化三大方向融合发展。预计2016年全球无人驾驶市场规模超300亿元，国内辅助驾驶系统也将带来约24.7亿元市场规模。为助力无人驾驶解决安全问题，国内布局无人驾驶的车企，往往选择以新能源汽车以及轻量化车身为研发路径。智能化、电动化及轻量化趋势带动产业融合发展，并成为资本、技术焦点，催热铝合金市场。对此，奇瑞新能源汽车技术有限公司贾安详也认为，随着新能源汽车发展，特别是纯电动客车的推广，市场对续驶里程要求提高，将进一步带动轻量化汽车市场。

本次论坛设置多项技术专场，包括客车用铝市场、零部件用铝市场、专用车及特种车用铝市场等，参与嘉宾也以车企为主。可以看出，国内车企对推出全铝轻量化车型表现积极，部分车企嘉宾表示，目前民族车企发展相对弱小，如果不积极寻求新的盈利增长点，国外车企将很快覆盖国内市场，由此，向铝业公司寻求合作成为车企下一步发展战略。

而本次论坛主办方辽宁忠旺集团，正积极引导车企与铝业公司进行产业合作。经过20多年发展，忠旺作为全球领先的铝加工产品研发制造商，特别是新能源汽车及客车领域，已拥有从独立设计到制造加工的全方位能力。论坛期间，参会嘉宾及媒体到该企业参观生产项目，如如熔铸厂、挤压厂、铝合金车体制造厂以及特种车辆制造公司等，显示了国内铝业公司经过多年沉淀之下的雄厚研发实力，在铝合金市场爆发之际，这类企业纷纷摩拳擦掌，呈现跃跃欲试之态。