世界是匠人的，也是slash的！

做一份工，朝九晚五，对一部分人而言，适当又满足，尤其是那些立志成为工匠的高精尖人才。极端的是创业者，朝九晚五还不够，还要“五加二、白加黑、非常六加一”。

但这种状态，显然不适合另外一群人，他们，一个月总有20几天是不想上班的。不是因为懒。

比如毛线团的小A，他是一名画家，又是插图师，还经营着一家微店。他喜欢工作的新鲜感，游弋在不同的工作场景中，钱还不少挣。

出生于1989年的小B既是插画师，又是活动策划师，同时还在运营一个微信公众号。未来还有可能做服装设计师、绘本作者、花园园丁、幼儿园老师、驯狗师和卖凉拌菜的。

同样是80后的小C是民间乐队的主唱，也是滚石唱片的签约歌手，同时是北京大学音乐剧专业的在读研究生，还是北京一家音乐剧公司的董事长助理。

在北京一家大型央企做品牌宣传的小D，除去朝九晚五的工作，每周为20名学生当线上英音导师，纠正他们的英文发音。

他们都是最流行的slash ，也就是斜杠青年。

斜杠青年有一些共性：具备一定程度上的专业技能，拥有一线城市或国际化的生活经历，喜欢灵活的工作时间，注重自己内心的需求和渴望，乐于发挥自己的创造力和想象力，喜欢挑战，很少提及晋升、职称、加薪等职场旧命题。

当然了，贵国最近另外一个词要流行得多，叫做工匠精神。因为处在工业时代的我们，缺少了在品质、品牌和创新力上非常专注的特质，缺少瑞士钟表、意大利皮具、德国机械、日本寿司这样的符号和理念。

但不是所有人都适合做工匠，社会背景也不允许。中国人一条腿还在粗糙的工业时代，但另外一条腿却迈进了服务业，包括教育、健康娱乐、文化、艺术、旅游等等都在蓬勃发展。

和工业相比，服务业交换的大多是个人技能、知识和时间，很多情况下，个人甚至就能成为一个独立的服务提供商。

全球知名求职网LinkedIn也将目光瞄准了斜杠青年，其在2015年末推出了针对自由职业者的平台LinkedIn ProFinder。LinkedIn的联合创始人里德·霍夫曼说，与其受限于一家雇主，不如为多家雇主工作，这会带来更多的人脉和机遇，选择获得真正与你劳动价值相符合的报酬。

据2015年的公开资料，在LinkedIn上的自由职业者每人平均从事2.1份工作。LinkedIn发布的《2015中国自由职业者报告》，超过70%的自由职业者为85后。可能的原因是他们更加奔放、已经自我觉醒。而“85前”多已陷入社会家庭不能自拔，个人梦想被束缚在角落。

当然，猫宁在采访中发现，slash这种工作方式，貌似放浪，却居然提供了一种叫安全感的东西。

一位天津的“毛线球”说，他曾供职于一家经营挖矿机的美国公司，今年初，公司将他的全职劳动合同变更为兼职雇员合同，也不再给他交五险一金，不能享受班车、午餐等工作福利。

因为兼职收入低于天津平均工资水平，这位毛线球做起了斜杠青年。他先注册了Uber账户，每日拿出三个小时做兼职司机。后来他做起了Airbnb的房主，把二居室拿出一间来招待全球各地的旅行者。又接着英文翻译的活儿，还帮朋友打理在淘宝男装网店。

他承认斜杠青年这个词汇听起来很美，但“谁会下班之后明明很累却还跑到街上去开Uber？还不是为了多赚些钱。

好吧，美国全国广播公司NBC在报道中称，斜杠青年是应经济危机而生，比如2009年金融危机后，slash数目飙涨。

哎，隐隐觉得应该再多掌握一些生存技能了！