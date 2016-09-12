经济观察网 胡群/文 近期动作连连的蚂蚁金服再次曝出轰动业界的消息：旗下支付宝提现将收费。9月12日，支付宝对外发布公告表示，因综合经营成本上升，为了持续向用户提供更多优质服务，自2016年10月12日起，支付宝将对个人用户超出免费额度的提现收取0.1%的服务费，个人用户每人累计享有2万元基础免费提现额度。在用完基础免费额度后，用户可以使用蚂蚁积分兑换更多免费提现额度。这是继微信3月开始收取用户提现手续费后，另一家第三方支付巨头实施提现收费。

一张图看懂支付宝提现收费到底是怎么回事

“支付宝提现收费，将促进其系统资金流向理财和消费，抑制转账功能，转账则可能转向银行app。”大成律师事务所合伙人肖飒向经济观察网记者称。

4.5亿用户将受影响

在近日举行的首届天津绿色金融论坛上，蚂蚁金服集团总裁井贤栋宣布“蚂蚁森林低碳计划”时表示，对旗下支付宝平台的4.5亿用户全面上线个人碳账户。

除了提现之外，使用支付宝进行消费、理财、购买保险、手机充值、水电煤缴费、挂号、缴纳交通罚款、使用手机支付宝转账到支付宝账户、还款等服务不受任何影响，用户免费使用的同时还可以获得蚂蚁积分，在用完免费额度后，用户累积的蚂蚁积分可以用于兑换免费提现额度。支付宝方面介绍，目前兑换比例是，1个蚂蚁积分可以兑换1块钱的免费提现额度，上不封顶。

支付宝提现收费无疑将影响这4.5亿用户的使用习惯。预计支付宝系统内用户的资金可能更多流向理财和消费领域，这也符合蚂蚁金服的商业逻辑，开展更多的线上线下支付，以及在支付宝上嵌入更多的理财功能，如余额宝、蚂蚁聚宝等。但用户的转账习惯可能将被改变。支付宝公告表示，余额宝资金转出，包括转出到本人银行卡和转出到支付宝余额将继续免费。不过，2016年10月12日起，用户从余额新转入余额宝的资金，转出时只能转回到余额，不能直接转出到银行卡。在9月8日蚂蚁聚宝一周年发布会上，蚂蚁金服副总裁黄浩表示，目前余额宝用户已近3亿。

人民银行于2015年12月28日最先出台的《非银行支付机构网络支付业务管理办法》（以下简称《办法》），其核心的逻辑是让支付机构退回支付功能的本源。 “不提倡支付机构有太多资金沉淀。”人民银行支付结算司司长谢众去年末向媒体称。随着互联网支付规模逐步扩大，第三方支付机构的发展壮大，资金在第三方支付机构内在资金循环已让监管机构难以准确把握资金流向，让央行充满不安全感的是对支付机构内在资金循环了解程度的日渐趋弱。“央行要考虑的东西非常多，担心风险的累积，也担心资金体外循环，脱离监管，甚至支付机构增发货币等等。”一位接近央行人士称。

百度钱包相关负责人表示，目前百度钱包余额提现仍然免费。

支付宝微信对比图

银行的机会来了吗？

商业银行在支付领域与支付宝、微信支付在银行的竞争中，一只处于劣势。如今，支付宝、微信支付提现收费，银行能有多少机会？在支付消费领域，多家银行与银联已联合手机厂商推出Apple Pay、Samsung Pay及Huawei Pay等支付方式。中国银联助理总裁胡莹表示，智能手机与金融应用的融合对促进移动支付产业发展十分重要，银联云闪付自推出以来得到众多手机厂商的支持，正成为未来智能手机的标配趋势。但目前支付宝、微信支付已培养好一部分用户的支付习惯，暂时而言，银行的支付方式并无优势。在理财领域，各家银行app以及直销银行已推出多类产品，而支付宝、微信也联合多家基金、证券公司等金融机构研发、设计出更灵活的理财产品，以更适合普通用户。如门槛更低入，一元起投、期限更灵活（最短为1天），甚至更为智能，通过搭建风险从低到高、难度从易到难的一整套产品、服务体系，让不同风险偏好、不用经验程度等的投资者都能找到适合自己的产品和服务。在转账领域，虽然支付宝、微信支付用户转账目前不收费，但微信支付只能向他人微信账户里转账，暂无法向他人银行卡转账。由于支付宝、微信支付账户内的资金只能用于消费和理财，因此转账功能可能被抑制。而银行方面在转账方面具有绝对优势。

今年年初，工、农、中、建、交五家国有大行联合宣布，对通过手机银行办理的转账汇款业务免收手续费，通过网上银行办理的5000元以下的转账汇款业务免收手续费。

7月28日，中信银行牵头12家全国性股份制商业银行成立“商业银行网络金融联盟”，以此来整合、构建“金融+互联网”的生态系统。商业银行网络金融联盟首任联席主席、中信银行电子银行部负责人李如东向经济观察报称，在实现联盟成员手机银行、个人网银等电子渠道跨行转账免收客户手续费，联盟间账户互认实行免费，资金互通将实行最低市场价格之后，联盟将开展更广泛、深入的业务合作。然而，据经济观察网了解，金融业务始于账户，但如何通过账户及支付，提供综合服务才是取胜的关键。支付只是开端。支付宝提供的并非简单的支付业务，而是基于支付等数据，提供安全、信用、理财、融资，亦即营销、会员等多重功能。蚂蚁国际事业部总经理郏航表示，“未来我们不能只立足于支付而来谈支付，我们最终的服务对象是我们的客户。客户的需求，围绕着支付商业所衍生出来的相关的服务，或者是相关的价值是我们所需要特别关注的。”

麦肯锡认为，互联网类的机构另一项核心竞争优势就是对大数据和先进分析技术的追求及使用。金融从不缺少数据，但是全面利用非结构化数据，特别是互联网端的数据，可以在产品和营销设计以至风险控制上产生更多的创新。