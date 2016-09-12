一汽大众自陈“四点不足”：将发布2025战略升级体系

经济观察网 记者 王国信 作为国内第一家规模化的合资公司，一汽-大众今年9月8日正式走完了第一轮25周年合同期，按照在2014年达成的协议，一汽和大众同意续约25年。而2016年则成为一汽-大众一个承上启下的年份。站在这个特殊的节点上，一汽-大众高层向外界总结了过去25周年的发展，同时部分披露未来的计划。

一汽大众总经理张丕杰向经济观察报记者表示，在第一轮合作的25年来，一汽-大众带动了中国汽车工业零部件水平与装备制造水平的提升，带动了中国汽车工业质量意识的提升，并为中国汽车行业输出大量优秀人才。同时，一汽-大众还建立了一个完善的流程和体系，这使得一汽-大众在站上年销百万目标之后依然能够保持高效的运转，而这对中国汽车企业带来了颇多经验，并提供诸多借鉴。

25年来，一汽-大众累计产销整车超过1250万辆，上缴利税超过3700亿元，拥有大众、奥迪两大品牌12大系列产品。张丕杰认为，站在全新起点上，一汽-大众需要总结过去的收获和经验，但更重要的是要反思走过的弯路和不足。在张丕杰看来，一汽-大众还存在至少四个短板和不足，未来需要完善。

“我们坦诚地讲，一汽-大众的自主研发能力还有待提升，近年来在SUV车型的推出、新能源、互联网+等方面起步也较晚，这些问题一汽-大众都已经意识到了，并已经在积极努力地改进、解决。”张丕杰表示。

一汽-大众日前开工的天津工厂将投产专一的SUV车型，年产能为60万辆，这是大众集团首个在华SUV专属工厂，其中率先在该工厂投产的或将是一款七座SUV产品，于明年正式量产，随后陆续推出小型、紧凑级别车型，形成家族化SUV的产品矩阵，多款SUV的布局或将彻底改变无车型销售的现状。

而在新能源方面，按照大众此前官方表态，未来三年大众在中国将投放15款新能源汽车产品，涵盖纯电动、插电混动以及新能源三大类别，其中多数车型都将落户一汽-大众，首款车型将是今年正式上市的A6L e-tron插电式混动版。尽管大众集团近期与江淮汽车合资，未来生产新能源汽车，但目前一汽-大众方面的规划没有受到影响。

据了解，未来大众和奥迪两大品牌都会有更多的新能源产品加入到细分市场中，弥补新能源产品少的局面，并有望针对中国市场开发全新的新能源产品。而在一汽-大众的“2025战略”方面，也有了初步的规划。张丕杰表示2025战略将主要聚焦于三个方面：

“第一、一汽-大众将继续保持创新驱动发展，释放出更强的增长动力；第二、将继续推动绿色驱动发展，助力人、车、社会和谐；第三、将继续携手各方合作伙伴，实现更广泛的互利共赢；第四、将继续践行社会责任，不断回报政府，回报股东，回报社会。”张丕杰表示。

结合一汽-大众高层此前的表态，可以确定的是，一汽-大众2025战略会涵盖的方面包括：新技术在中国市场的研发和导入，创新技术在中国的进一步运用——包括数字化生态系统下汽车的无缝连接、推出适用于无交通拥堵智能城市的移动出行技术以及开发安全的自动驾驶汽车等。另外，一汽-大众未来将继续产品和产品系列的丰富。

一汽-大众公司党委书记范希军认为，过去25年一汽-大众主要经历了四个阶段，第一个阶段是从1992-1996年，该阶段为“建设阶段—创业阶段”。而从1996-2000年，为“困难阶段”，一汽-大众在市场竞争中遇到困难，产品得不到市场认可。在2000-2006年为“成长阶段”——2000年，遇到了管理爬坡的阶段问题，产能连续多年徘徊在30万辆门槛之外。进入2006之后，直到2016年这一时间段被认为是一汽-大众的“跨越发展阶段”——突破30万辆管理大关，迈向年销百万。而在走过上述四个阶段之后，一汽大众目前已经进入发展中的第五阶段。目前一汽-大众年销售量已经超过百万辆，突破百万辆在一汽-大众看来不仅仅是数字概念上的跨越，更是管理体系和管理能力的大跨越。