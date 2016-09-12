《九州·天空城》火爆收官 | 成为企鹅影视全产业链运作标杆

经济观察网 刘昫呈/文 根据《全球电视剧产业发展报告（2016）》显示2015年网络自制剧生产出现“井喷”态势，产量由上年的205部增加到379部，增幅85%。在电视和网络媒体两股力量的竞争与融合的背景下，中国电视剧产业进入了一个前所未有的大发展时期，无论是剧目的数量还是质量、传播的广度与深度，用户数量与选择空间，以及在广告经营与相关产业开发等方面，都达到了过往无法比拟的高度。

作为自制剧行业领跑的企鹅影视上更是成绩傲人，其中重磅原创IP作品《九州天空城》。于今年9月1日腾讯视频火爆收官，总播放量过16亿，不论从口碑、演员以及看点都是今年暑期档一股清流。9月5日，企鹅影视副总裁韩志杰、企鹅影视自制剧业务部总经理方芳接受经济观察报记者采访，分享了对《九州天空城》成绩背后企鹅影视的开发思路以及产品布局。“持续加大各类型IP自制剧布局、继续探索IP项目的全产业链开发、2017年注定是企鹅影视自制剧爆发的一个重要阶段！” 企鹅影视副总裁韩志杰向记者分享了企鹅影视自制剧的未来战略重点。

原创IP新玩法

首先，《九州天空城》可谓是企鹅影视真正意义上的原创的IP大作，与以往的IP修改完全不同。其次是企鹅影视对于这个IP作品的运作，演员方面用的不是一线演员，启用了没有拍过古装剧的新晋演员，再通过之前爆款剧集所积累的运营宣传经验，《九州天空城》口碑方面收获颇丰，主演张若昀还顺势成为网络热语“妖艳贱货”的代名词，人气暴增。可以说《九州天空城》是企鹅影视宣传运营团队的又一次成功战役。

除了新人方面的尝试，企鹅影视还实现和江苏台周播剧场的网台联动，形成了更强的内容传播力量。值得注意的是企鹅影视为了更好地契合网台联动采用了剧集双结局的创新形式，而这种形式在整个电视行业内并不多见；双结局的方式就是让拥有腾讯会员的用户，能在网络上提前一周看到大结局，但是又与电视台的观众看到的大结局不同，如此一来，两个版本的大结局可以同时满足不同群体的需求。在既保证腾讯视频会员的感官的同时也保证了电视台收视率，成功的将用户人群最大化。而且从企鹅影视分享的经验看来，这种模式会应用在更多的爆款IP自制剧上。

全产业链开发探索

《九州天空城》对于企鹅影视来讲意义重大，这部作品实现企鹅影视全产业链条开发的完整范例，真正做到全产业链条的全面运作。

如《九州天空城》的IP游戏制作项目，受到多个游戏运营商的追捧。《九州天空城》的小说也同在出版的过程当中；更有围绕《九州天空城》周边衍生品开展了多样的开发，并与多个销售渠道平台打通销售合作。从收益方面来说，企鹅影视副总裁韩志杰表示目前收益最大的是游戏，但同样对其周边衍生品充满信心，同时经过利用《九州天空城》的成功经验，未来还继续会加大全产业链IP的探索，加大原创自制剧的投入和力量，来进行深度地开发。把企鹅影视未来的每一个自制的IP全部打通。

未来布局

企鹅影视对未来自制剧和版权剧的双布局更可谓令人充满期待；对此韩志杰表示：因为自制剧能涉猎更广泛题材，让视频网站能够满足不同用户群体的需求。对比现在版权剧的市场，传统卫视关注和定位较常规，大多的传播影视公司针对版权剧开发的大都是都市情感剧。那么视频网站的自制剧就要和传统位置的版权剧进行区分。并且视频网站会聚焦不同的用户人群，不同的观剧喜好，针对这些不一样的受众，企鹅影视全面布局储备不同类型的题材IP。

如此的战略布局会让企鹅影视在整个视频网站内自制剧和和版权剧形成内容互补，实现腾讯视频更自主更健康的排播模式，而台网互动的商业模式则可以实现会员利益的最大化，届时为腾讯视频的会员用户提供最强有力的会员服务；

从企鹅影业去年9月份宣布成立至今年9月份，一年时间里，企鹅影视已经成功储备自制剧IP项目30多个，据企鹅影视方面向经济观察报方面透露，还有部分未公布的自制剧IP，并决心在2017年将其自制剧无论是数据还是布局都推向一个新的高度！