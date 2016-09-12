证监会IPO扶贫红利来袭 蹭上车的概率有多大

经济观察网 记者 姜鑫 黄一帆 上周五，证监会新闻发言人表示，为支持贫困地区产业发展，证监会对贫困地区企业首次公开发行股票、新三板挂牌、发行债券、并购重组等开辟绿色通道，特别是贫困地区企业IPO即将享受到“即报即审、审过即发”的免排队待遇。

一时间，敏感的资本市场展开了激烈的讨论：优先支持贫困地区企业利用资本市场资源，拓宽直接融资渠道，有助于促进当地产业结构调整升级；但也有声音认为，为贫困去企业开设绿色通道有失公平性，且存在政策套利空间。

虽然经过周末两日发酵，面对A股市场可预见的“有效供给”的增加，三大股指均未抵抗住压力，纷纷收跌。截至9月12日收盘，上证指数收于3021.98点，跌幅1.85%；深成指数下跌301.21点，跌幅2.8%，创业板则下跌2.61%收于2145.56点。而与此同时，绿色通道生效的预期下，个别在新三板的挂牌贫困区企业表现抢眼，位于河北威县的生物肥料企业根力多更是在9月12日暴涨了76.52%。

即报即审的IPO扶贫

为充分发挥资本市场在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，证监会制定了《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》（以下简称“《意见》”）。

《意见》中提到，对注册地和主要生产经营地均在贫困地区且开展生产经营满三年、缴纳所得税满三年的企业，或者注册地在贫困地区、最近一年在贫困地区缴纳所得税不低于2000 万元且承诺上市后三年内不变更注册地的企业，申请首次公开发行股票并上市的，适用“即报即审、审过即发”政策。对注册地和主要生产经营地均在贫困地区且开展生产注册地在贫困地区的企业申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的，实行“专人对接、专项审核”，适用“即报即审、审过即挂”政策，减免挂牌初费。对注册地在贫困地区的企业发行公司债、资产支持证券的，实行“专人对接、专项审核”，适用“即报即审”政策。

这也意味着，注册地与生产经营地均在贫困地区、纳税满三年或者注册在贫困地区纳税不低于2000万的企业在IPO时无需进行漫长的等待，在一位投行人士看来，这些企业的IPO周期最快可加速两年半。“虽然贫困地区企业在IPO时的整改辅导期可能会相对较长，但可以省去近两年的在会审核期以及半年的批文等待期。而相对于IPO来说，由于将实行“专人对接、专项审核”贫困区企业在新三板挂牌、发行公司债等融资行为会更加便捷”该人士称。

而除了支持贫困地区企业利用多层次资本市场融资，证监会还把上市公司和证券公司等市场主体拉入扶贫大军中来。

《意见》表示，鼓励上市公司支持贫困地区的产业发展，支持上市公司对贫困地区的企业开展并购重组。对涉及贫困地区的上市公司并购重组项目，优先安排加快审核；对符合条件的农业产业化龙头企业的并购重组项目，重点支持加快审核。鼓励证券公司开展专业帮扶，通过组建金融扶贫工作站等方式结对帮扶贫困县，与当地政府建立长效帮扶机制。经济观察报记者发现，中国证券业协会也在9月9日公布了证券公司"一司一县"结对帮扶贫困县行动第一批名单。国信证券、申万宏源等11家券商结对帮扶了13个贫困县。

政策套利空间有多大

“就像春运时会有针对学生和农民工的优惠，证监会作为监管、审核部门，基于支持贫困地区发展的初衷，优先审核贫困地区的企业IPO申请，让这些落后地区的企业在当前IPO堰塞湖的现实情况下加快审核速度，节约上市成本，更好的为当地社会创造效益，在法律上，这是政府正常履行调整经济的权力，并无可厚非”一位投行人士表示。

但在政策发布后，市场展开了激烈的讨论，讨论的焦点是基于IPO扶贫政策的套利空间。

首先是会不会有大量排队企业“搬家”至贫困县。数据显示，目前全国共有592个国家级贫困县（全称为扶贫开发工作重点县），其中中部217个，西部375个。而在700余家IPO排队企业和近千家上市辅导备案受理的企业中，位于贫困县的企业不足10家，这也意味着或许有很多贫困县是没有符合IPO标准的企业的。而如果此时一些成长性不明朗的企业马上迁址，或者事先买壳，过会几率和速度都会大大增加。

但操作是否可行，不少人士表示不乐观。创丰资本管理合伙人彭震告诉经济观察报，可能会有极少数企业愿意尝试，更多的企业可能不会搬迁，在他看来，理由有三个：首先，1亿净利润规模的未上市企业已经不小，如果迁出，政府和企业间肯定需要进行沟通。其次，企业搬迁对当地税务机关而言是不愿意看到的，所以在审计时，会可能会非常严格。第三，是时间因素。假如企业能在一年内完成搬迁，再缴一年税，差不多要两年，这与IPO排队相比优势并不明显。

同时他还认为，“这个政策并不能带来所有企业都往贫困地区的搬迁，而提前预判政策去做布局的企业和基金在未来两年才能够享受到这个政策的红利。”

而华泰联合证券一位高管则公开表示，迁址免排队并不靠谱。在她看来优秀大企业的搬迁并不是容易的事，同时不排除千辛万苦签完满足条件了，却发现排队问题解决了亦或许是绿色通道不算数了。

其次，有市场人士认为，还可能会出现去贫困地区设壳的现象。一位投行人士表示，一直以来，壳资源都被热炒，该政策可能带来借壳操作空间。如果拟IPO企业在贫困地区收购企业或注册公司设立壳资源，然后注入拟上市资产，并通过搭建控股型架构，使得贫困县的企业单元成为上市体系的发行人主体也并非不可行。

对此，某中介人士表示，证监会已经明确表示，各部门、系统各单位正在根据《意见》制定相关的实施细则，不排除会有针对上述行为细则出台的可能性。此外，西藏在2015年开始享受该绿色通道政策，但目前新申报IPO西藏企业并不多。

北京某从事并购业务的律所合伙人也对经济观察报表示，这个扶贫政策，适用的第一类企业更像为当地企业上市设置的绿色通道，而第二类企业则存在一定的操作空间。按照所得税25%来计算，净利润1亿以上的企业一年就可以交够2000多万的税收，未来可能也有投行会着手这方面的业务，毕竟排队时间比短很多。

(郑一真 彭酉对本文亦有贡献)