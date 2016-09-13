《经济观察报》移动端全新升级上线 轻装上阵 再出发!

还在面对粗制滥造的伪信息不知所措吗？还在为每天纷杂的内容弹窗而感觉苦恼吗？还在烦恼下载APP内存空间不够用吗？

那就点击m.eeo.com.cn尝试一下吧

m.eeo.com.cn是什么？

我们是经济观察报“理性、建设性”品牌孕育出的新媒体内容生产和传播机构，我们的团队希望借助经济观察报的原创报道力量及外部优秀内容资源，将“经济观察网”打造为一个在商业世界具备重要影响力的新媒体平台。

我们正在打通传统报纸与新媒体之间的桥梁，

同时，也在打碎传统意义上那个有些“笨重”的App模式。

轻巧而省心，还不失一流财经内容的高端

我们成功升级经济观察报移动端

m.eeo.com.cn正式上线

我们的初心

我们致力于

为中国社会 有财富、有地位、有文化、有思想的商业精英 人群提供内容服务

在财经商业领域 “相对覆盖、突出专业” 是我们的内容定位

“用优质的内容连接人、在商业社群里取得认同和粘性” 是我们的战略目标。

我们是 注重原创、注重深度 的内容提供商。

我们的产品

PC端官方网站、移动端H5、官方微信、官方微博、EEO TV视频……

目前，我们的 “经济观察网”已经有了种类繁多的内容产品形式。

其中，刚刚经历改版升级的官方网站和移动端 H5已经正式上线！

官方微信和微博正在优化改版， EEO TV也即将准备升级迭代！

毋庸置疑的是 ——

内容，我们是精品的；

格调，我们是高端的；

形式，我们是轻松的 ……

这还不够

现在，我们要做的

是让体验更具逼格！

不再多说，直接上图，跟小编一起体验一下吧

❖ 更清爽的⽤户界⾯

——布局简约！⼤⽓！醒⽬！

我们所呈现的，就是 “橙”心“橙”意的内容，

我们认为，纷繁复杂、密密麻麻的堆砌，就像洪涝一样

让原本清流般的精品内容变得 “污浊”，

这会干扰你阅读的心情和品质。

追求极致的我们，

将首页的优点还运用在了二级、三级界面上。

可以说，在经济观察报移动端，

更加简洁、醒目的板块设置，单栏目界面模式，让你的阅读更加舒适

每一次阅读，都是一次极其清爽和高品质的体验。

❖ 更清晰的导航逻辑

在首页的 Logo两端，分别是会员区入口和栏⽬九宫格导航界面

无论是 QQ、微博还是微信，均可实现一键登录

加入会员，除了方便与我们的媒体大咖、记者编辑们一同互动外，

还可享受 定制化服务 ，加入 “我是撰稿人” ，甚至可以加盟我们的 “自媒体联盟”

倘若想与我们并肩作战，要时常关注我们的 招聘 &实习 信息呦

九宫格导航界面设置，将更加方便你的内容导向

首席观点、时事、宏观、智库、证券、硬科技、大健康、互联网、房产、汽车、观察家、书评等老牌强势栏目在这里换发新生

BOSS说、花蕾之约、女神经济台、金融橙报等新的“明星”栏目

也将不断以视频、音频、图文等多媒体融合的报道模式

丰富你的阅读体验

还有一个重要的导航标识，就是页面浏览的过程中出现的 “点击加载更多”“点击进入频道”——折叠列表，点击进去，将会呈现更多你想要的内容

我们所做的，就是为了博君一笑，点击分享 O(∩_∩)O~

❖ 更丰富的内容增量

如果只是简单的界面优化，新增栏目，不免有些乏味

围绕 “交流”和“聚焦”

我们也在为各个层面的阅读受众提供不一样的阅读服务。

从即日起，注册用户在阅读文章时，可点击记者名字进入记者主页，了解撰稿人信息之余，有兴趣的读者还可以添加关注，或对文章留言，增加互动。

若是加入 “经观撰稿人”，你的作品将会有机会发布在我们的平台上。这并不是传统意义上的专栏，而是启用读者力量参与新闻报道制作。由此，我们再次丰富了媒体与读者之间的交流模式。

而新增的专题界面，在未来将不断推出重磅大型报道。全方位、全维度、多角度，我们想做的，是将受众关注的热点事件高度聚焦、精心汇总。你所关心、感兴趣的热门事件，尽在专题页面。

当然，如果觉得经济观察网移动端还不能满足你对经观内容的渴求， “移动报纸”中还搭载了《经济观察报》的订阅服务，想要的阅读，我们应有尽有！

当然，我们升级的地方远不止这些，还有更多的精彩亮点和贴心细节等你体验

经济观察报移动端，我们不只是精品内容的创造者

还是优质服务的提供方

敬请关注 →→ http://m.eeo.com.cn/

友好提示 ：手机用户还可以将网站添加快捷方式到主屏幕

你的信息，尽在指掌之间 ！

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