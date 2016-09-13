民生证券在2015年度“天眼”中国最佳证券分析师评选中荣获佳绩

在深圳市今日投资数据科技有限公司主办的2015年度“天眼”中国最佳证券分析师评选中，民生证券研究院的三位分析师获得了奖项。分别是：民生证券研究员陈柏儒获得年度明星分析师第七名、轻工制造行业最佳选股分析师第二名；民生证券研究员陶贻功获得采掘行业最佳选股分析师第二名；民生证券研究员杨侃获得采掘行业最佳选股分析师第二名。

民生证券陈柏儒分析师简介：

陈柏儒，北京交通大学技术经济学硕士，7年行业工作经验。2012年加盟民生证券研究院，从事轻工、餐饮旅游行业及上市公司研究。

行业观点：

轻工制造行业最新观点：轻工制造板块下半年重点推荐家具和造纸板块。

家具板块：定制化是主要看点，消费者个性化需求持续提升、二季度房地产销售回暖、市场集中度提升，为定制家具行业业绩稳定增长提供有力保障，重点推荐索菲亚、好莱客、美克家居。

造纸板块：受益于供给侧改革带来的供给量下降、纸浆价格下降、产品提价，行业整体盈利能力持续改善。预计下半年纸浆价格仍将在地位徘徊、产能关闭进程有望进一步加快，我们认为造纸行业盈利提升将得以延续，重点推荐中顺洁柔、太阳纸业、晨鸣纸业。

民生证券陶贻功分析师简介：

陶贻功，毕业于中国矿业大学（北京），本科专业化学工程与工艺，研究生专业矿物加工工程（煤化工），5年行研经验。2011年7月加入民生证券，现任民生证券能源环保行业首席分析师。一直从事煤炭、电力、燃气、环保等大能源方向的行业研究。2012年“新财富最佳分析师”入围、2012年“第六届水晶球奖”（非公募类）第二名、2012年“金牛分析师”入围奖核心成员。

行业观点：

我们判断未来油价将逐步企稳并回归合理价值水平，短期看好受益于油价反弹、供给受限的烯烃、炼油等板块；长期看好天然气做为稳定高效廉价的清洁能源，在油价难以回到过去的高价、全球整体供给过剩背景下，我国消费有望快速增长的天然气上中下游投资机会。在环保政策趋严、政府力推供给侧改革背景下，看好为传统周期行业提供减排提标、转型升级服务的优质技术型公司，如三聚环保。

民生证券杨侃分析师简介：

杨侃，南京大学地科院与美国Rutgers大学化工系联合培养博士。从事多孔材料介观尺度计算模拟工作，本科专业为地球化学。2014年10月加入民生证券，从事能源、化工、材料等方向的行业研究。

行业观点：

我们认为今年下半年油价的主要运行区间是50~70美元。主要观点有：

（1）活跃钻井数回升，表明油价新的供需平衡正在形成，未来油价底部应在50美元。

（2）近期库存不高，美元走弱，短期利好油价。

（3）伊朗、利比亚等国的新增供给冲击不及预期，短期利好。

（4）油价在60美元以上页岩油的活跃对油价有一定压力，但是产能有1-2个月的滞后。

聚丙烯板块近期重点推荐：市场上首次从未来五年丙烯聚丙烯供需匹配角度推荐。

聚丙烯期货价格近一个月上涨2000元，聚丙烯下游BOPP上周一天大涨2000元，与此同时原料丙烷、丙烯、石脑油价格则没有大的变化，我们认为长期供需匹配，产能不过剩，短期叠加G20限产影响板块有投资机会。长期来看，目前盈利处于底部，目前时点买入未来弹性极大。相关推荐标的有东华能源，华锦股份，上海石化，其他关注海越股份，卫星石化，中国石化。

今日投资中国最佳分析师的年度榜单主要基于T-1的分析师数据，通过计算分析师投资评级建议的超额回报率和盈利预测的准确性作为参考进行评选。采取“客观”的评选办法；依据实时、可追踪的投资评级和盈利预测数据，评选对象有创新意识和独立见解、有一定市场影响力和认同度、为投资者创造价值的分析师。今日投资中国最佳证券分析师评选共设立7个独立奖项：

具体各奖项获奖分析师人数如下：

（1）“年度明星分析师”：10名；

（2）“最佳独立见解分析师”：10名；

（3）“行业最佳选股分析师”：各行业3名，27个行业共81名；

（4）“行业盈利预测最准分析师”：各行业3名，27个行业共81名；

（5）“连续三年、五年的五星级分析师”：不限人数，无符合条件分析师则空缺；

（6）“最佳策略分析师”：3名；

（7）“券商研究力量排行”：10家；