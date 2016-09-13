“平安福”升级打造100种疾病保障 “平安RUN•健行天下”运动有赏促进健康

日前，平安人寿宣布保障旗舰产品“平安福”迎来重磅升级，平安福（2016）健康保障计划揭开面纱，打造涵盖100种疾病种类的综合健康保障计划。同时，平安健康险推出“健康行·平安RUN·健行天下”（以下简称“平安RUN”）计划。据悉，持有平安福（2016）有效保单的被保险人，通过平安金管家APP健康活动版块，即可参与平安RUN活动。达成约定的运动目标，平安福（2016）从第三个保单年度开始实现主险及重疾险保障额度增长10%，同时根据运动目标的达成情况获得丰富奖励。

9月12日，“平安福升级客户体验日”在深圳盛大举办，中国平安大使胡歌亲临活动。平安集团品牌总监盛瑞生为胡歌颁发“平安福升级体验官”证书。胡歌表示，希望能借“平安RUN”活动呼吁更多公众积极运动起来，养成运动的良好习惯，“跑出”健康新生活。

一份保障 更是一份“健康契约”

此前，中国保监会主席项俊波在“十三五”保险业发展与监管专题培训班上强调，保险行业要服务国家供给侧结构性改革重大战略。保险业供给侧结构性改革要依靠创新驱动，而保险产品创新与保险服务创新则成为着力点。

平安人寿董事长兼CEO丁当表示，“平安福+平安RUN”不仅是提供一份保障，更是一份健康运动的契约。此次“平安福+平安RUN”项目有三大创新：在产品形象上，以保险+健康的理念引领行业；在客户体验上，有助于实现保险产品与客户的高频互动，让过程更加愉悦；在品牌营销上，整合平安集团资源，平安健康险联合国内外知名品牌打造时尚的健康保障及健康促进产品，以提升人们的健康水平，帮助人们过上更健康的生活。

在当天的活动中，平安人寿总经理赵福俊认为，对于客户来说，平安RUN鼓励的是一种充满活力的生活。它从源头上降低风险发生概率，提升生活质量，客户由关注经济损失转变为关注健康本身，让保险增加了浓浓的人情味，保险的功能与意义得到更深入的了解与升华。

100种疾病保障 达成约定运动目标 获10%保障额度增长

针对平安福产品的升级，平安人寿总精算师孙汉杰介绍，近年来由于环境污染、不健康的生活习惯等原因，客户的健康日益受到更多疾病的威胁。发生轻度重疾与重大疾病均会带来较高的治疗费用，增加人们的经济负担。针对以上情况，平安福先后进行了两次升级，第一次增加了8种轻度重疾保障，第二次将重大疾病种类由30种增加到45种，满足了客户更多保障的需求。

本次升级后的平安福（2016）健康保障计划延承原来的产品优势，继续提供身故、重疾、281项意外伤残、自驾车意外双倍、医疗、保费豁免等全面保障，同时还具有以下两大特色：

特色1：100种疾病保障，轻度重疾独立保额给付

此次升级后，平安福（2016）重大疾病种类将增加至80种，轻度重疾增加至20种，涵盖恶性肿瘤以及与心脏或心脑血管、器官功能严重受损、神经系统相关的各类疾病，共计100种疾病保障，而且轻症赔付后不影响后续重大疾病保险金的给付。

特色2：达成约定运动目标，可以获得保障额度增长

平安福（2016）的被保险人如果参加“平安RUN”活动，而且在前两个保单年度内至少有600天每天运动步数不少于10000步，从第三个保单年度开始，平安福（2016）主险及重疾险的保障额度将增长10%，帮助客户在养成良好的运动习惯的同时获得更高的保障。

行业专家表示，本次平安在国内首次将保险保障与运动奖励相结合，通过对客户的长期健康管理，培养客户的健康运动习惯，帮助客户提升身体素质，是内地保险行业的一大创新。

平安RUN引入Discovery健康管理理念—健行天下

平安健康险在本次“平安RUN·健行天下”计划上引入全球知名的健康险公司Discovery的健康管理理念—健行天下。健行天下项目由Discovery在2013年引入中国，旨在奖励客户参与体育运动、促进客户改善健康状况，是全球运行时间长、规模大的科学行为项目。此次平安健康险携手健行天下还精心选择多家国内外知名公司作为合作伙伴，致力于打造一种科学、有效的运动习惯养成机制。

通过平安的这个新计划，客户将有机会赢取Apple Watch这一极具帮助的健康生活设备。凭借有吸引力的个性界面和强大的健康功能，Apple Watch是激励和奖励平安RUN会员变得更活跃的有力工具。继2015年在南非和2016年初在美国成功发布之后，中国的平安福（2016）有效保单的被保险人现在也可享受这一全新利好。

小贴士：运动有赏—平安RUN怎么玩？

项目时间：2016年9月1日—2018年8月31日

参与人员： 持有平安福（2016）有效保单的被保险人

项目内容：客户持有平安福（2016）有效保单，并参加平安RUN计划，达成约定运动目标，每周可获得一份运动奖励，每月可获得现金返还，两年后可获得保障额度增长

奖励一：每周 一份运动奖励

客户每周达成推送的周目标（根据客户达标情况每周调整），即有机会获得肯德基活力早餐/上海家化/多利农庄抵用券其中一项

奖励二：每月 可获得现金返还

仅需支付一定金额的激活费，并用平安银行信用卡办理24期的信用卡分期付款，购买健康险管理服务，即可获得包含Apple Watch的健康管理服务大礼包。每月按目标完成相应的运动目标，即可获得最高等于分期款的返现奖励。

奖励三：两年 保障额度增长

追踪客户2年内的运动情况，被保险人在前两个保单年度内，至少600天每天运动步数不少于10000步，从第三个保单年度开始，平安福（2016）主险及重疾险保障额度增长10%

活动平台：

活动入口：平安金管家APP-健康活动板块

计步规则：

周周奖励、健康增值计划、保障额度增长奖励的计步数据源自平安金管家APP，规则与“健步行”相同

参与平安RUN计划的客户仅需支付一定金额的激活费，使用平安银行信用卡办理24期的信用卡分期付款，即可获得包含Apple Watch的健康管理服务大礼包。如果按月完成指定的运动目标，最高可获得等于每月分期款的返现奖励。

同时，平安健康险还联合肯德基、上海家化、多利农庄等多家知名企业，积极推动全民健康运动的开展和健康生活理念的建立。参与平安RUN·健行天下计划的客户只要达成每周推送的运动目标，即可获得肯德基活力早餐、上海家化/多利农庄抵用券三项奖励之一。周奖励参与简单，通过简单激活就可参与；没有特殊设备限制；达成目标轻松，首周仅需4天达成每天8000步即可获得奖励。

平安健康险董事长兼CEO杨铮介绍，本次平安RUN活动的设计初衷主要是帮助客户养成良好的运动习惯，通过设立并达成运动目标来获得奖励。据悉，9月1日起持有平安福（2016）有效保单的被保险人，即可通过平安金管家APP健康活动版块，参与平安RUN活动。

平安福（2016）+平安RUN是平安3.0时代战略落地项目，也开启了以“开放、共享、连接”的姿态实现跨界合作的先河。未来，平安将持续向着打造国际化保险、科技化保险、健康管理化保险的目标迈进。