创新·共享 第十一届中国智慧城市大会将于11月初在京召开

第十一届中国智慧城市建设技术研讨会暨设备博览会将于2016年11月3日—4日在北京国际会议中心举办。会议由住房和城乡建设部信息中心、中国测绘科学研究院、中国卫星导航定位应用管理中心、中国电子技术标准化研究院主办。住房和城乡建设部、九三学社中央委员会等单位为会议的支持单位。

9月8日，大会组委会召开了新闻发布会。新闻发布会上，大会组委会副主席、住房和城乡建设部信息中心主任王中奇指出：开展智慧城市建设是党中央、国务院立足于我国信息化和新型城镇化发展实际，为促进城市科学发展而作出的重大战略决策，也是推动城市创新、协调、绿色、开放、共享发展的积极实践。2014年发布的《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》就已将推进智慧城市建设作为重要内容，提出到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市。

第十一届智慧城市大会将总结“十二五”期间我国智慧城市建设取得的成果，探讨“十三五”期间智慧城市发展的方向、模式和建设目标。研讨国内外智慧城市建设的最新发展趋势及经验、管理体制、运行机制及产业政策；研讨新时期下信息化与新型城镇化融合发展新态势，“互联网+”、大数据、移动互联网等技术对智慧城市建设带来的机遇与挑战；大会还将就智慧城市技术标准规范、关键技术应用和集成、网络信息安全、智慧城市运营和投融资模式以及行业应用，如智慧城管、智慧社区、智慧水务、智慧建造、智慧工地等内容进行交流。

大会学术指导委员会主席、中国工程院院士崔俊芝表示，智慧城市大会的一贯宗旨是：为政府部门、企事业单位和专家学者提供一个高水准、专业化的学术交流平台，促进智慧城市发展，破解智慧城市建设过程中的难题，推进智慧城市与广大市民工作、生活的深度融合。本届智慧城市大会将围绕“创新·共享”的主题，继续为参会者打造沟通、合作的高端平台，创新智慧城市资源“共享”的新途径和新办法，推进智慧城市迈上新台阶。

为深入研讨智慧城市各个专业、各个层面的问题，本届大会将开设一个主论坛（高峰论坛）和10个分论坛，它们分别是：“智慧城市高峰论坛/市长高峰论坛”、“大数据与智慧城市论坛”、“‘互联网+’公众服务论坛”、“智慧型‘数字城管’-暨社会综合管理与服务论坛”、“信息网络安全高层论坛”、“智慧社区建设与发展论坛”、“智慧时空论坛”、“北斗卫星导航系统在智慧城市中的应用论坛”、“智慧建造与智慧工地论坛”、“智慧水务信息技术与应用论坛”、“智慧管廊信息技术与应用论坛”。

其中，“大数据与智慧城市论坛”、“‘互联网+’公众服务论坛”“智慧型‘数字城管’-暨社会综合管理与服务论坛”、“信息网络安全高层论坛”等为历届大会的常设论坛，在这些论坛上将讨论智慧城市的支撑技术体系，是智慧城市建设和运行的的重中之重。这些论坛仍将以经济和社会发展为背景，紧密结合“互联网+”智慧城市，保障社会安全稳定，研讨和交流相关的新技术和新产品。

住房和城乡建设部信息中心主任王中奇就第十一届智慧城市大会突出的特点作了详细介绍：

第一，地方政府助力，知名企业参与。今年的大会，目前拟组团参会的地方有：河北、新疆、江苏、湖北、山东等省的有关政府部门。已报名参加的知名企业有：ESRI、数字政通、华正空间、武大吉奥、南方数码、奥格智能、博阳世通、华泰天宇、积成电子、飞利信等。正在洽谈的企业有英特尔、美国高通、中国联通、同方股份、希捷科技等。

智慧城市建设涉及到方方面面的技术应用，每年都有新技术、新成果亮相大会。比如今年参会的北京华泰天宇科技有限公司，带来了自主研发基于SLAM的新型算法技术，该技项术可以实现在无GPS信号，且不依赖高精度IMU等辅助技术的环境下，进行快速室内室外三维移动扫描。北京数字政通科技股份有限公司将在大会上推出：以智慧化需求为导向，引领“网格化+”智慧城市技术应用“新方向”，和以实现“网格化+智慧城市”为目标，拓展网格化管理模式应用“新领域”。

第二，论坛创新，专家权威。大会举办多年以来，设置的论坛议题广受欢迎。受欢迎的原因，首先是大会组委会及时跟踪当前这个领域大家最关心的问题，既解决实用问题，也解决未来发展的方向。今年在往年广受欢迎的论坛基础上，又新设了“智慧社区建设与发展论坛”、“智慧时空论坛”、“智慧建造与智慧工地论坛”、“智慧水务信息技术与应用论坛”、“智慧管廊信息技术与应用论坛”。“智慧时空论坛”将由国家测绘局、中国测绘科学研究院组织邀请有关专家学者进行研讨，主要内容：探讨智慧城市时空信息基础设施建设政策法规，及其关键技术、发展趋势、泛在应用等。研讨内容包括：时空信息基础设施构建，云环境下时空信息集成、挖掘、共享，三维建模、仿真、多角度倾斜摄影测量、真三维建模、激光扫描等相关时空信息的数据获取、处理、应用、服务等技术发展现状和趋势，智慧时空信息在市政、国土、环保、水利、林业、交通、旅游、精准扶贫、地下空间、城市房屋等领域的泛在应用。

二是专家权威。中国智慧城市建设技术研讨会聚集很多顶级专家，有崔俊芝、童庆禧、李德仁、李衍达、高俊、何镜堂、杨元喜、刘经南、许其凤、范维澄、孙家栋、王家耀、刘先林、郭华东、叶嘉安等知名院士，还包括张文燚、闪淳昌、宁家骏、谭述森、曾澜、方裕、蒋景瞳、郝力、毛志兵、李成名、马智亮等行业知名专家。由于专家的权威，保障了论坛的学术水平。

第三，大数据管理，宣传全覆盖。

一是，第十一届中国智慧城市大会组委会将编制《大会会刊》、《大会论文集》等系列汇编材料，同时将在大会期间发布《住房城乡建设行业信息化发展报告》，报告认真梳理了城乡规划管理、市政设施管理、城市综合管理、住房保障与房产管理、工程建设与运营维护等领域的信息化应用现状，对信息化通用技术在行业中的应用情况进行总结归纳，并就未来建设行业信息化技术发展方向及趋势进行展望。

二是，大会各场论坛基本采取直播形式。开幕式将采取电视报道、网络视频直播、网络图文直播等多种方式同时进行，其余论坛将采取网络图文直播方式进行，以保证无法现场参会的朋友、企业可同步收看大会盛况，共享这一思想盛宴。

三是大会将通过设立大会官网、官方微信、APP应用、嘉宾集体采访等多种方式，尽可能全面地为媒体朋友提供便利。另外，大会组委会汇集人员报到、返程、住宿、餐饮、交通等信息，实现短信、微信共享，方便大家查阅、互动。

第四，主题展区，特色十足。本届博览会将邀请有关智慧城市建设试点、工业和信息化、测绘地理信息、科学技术、国土资源、交通、应急、环境保护等单位组团参展；邀请有关智慧城市（含智慧园区、智慧社区等）建设管理部门，智慧城市建设领域的科研机构，行业联盟参展；邀请国内外信息技术、通讯技术、网络技术、数字技术和应用软件研究开发企业及相关技术设备的科研生产企业，进行技术、设备展示。宣传和展示我国智慧城市的相关政策、规划蓝图和建设新理念；宣传展示各智慧城市试点城市、智慧园区、智慧社区建设成果及在城市规划、建设、管理，城市综合交通、城市房屋、城市应急、市政设施、环保、国土资源、社区、公众服务、工程建筑业等领域取得的应用成果；宣传展示智慧城市领域最新软件技术与硬件设备。