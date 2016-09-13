全球INS大会开幕，2016中国创新创业报告暨蓝皮书修订版首发

9月10日，由优客工场、标准排名联合主办的全球INS大会（World INS Conference）在北京751D-PARK第一车间拉开帷幕。

在全球INS大会现场，设立有各类创新、科技、互联网企业的酷炫展示互动区域，同时，2016中国创新创业报告以及《中国众创空间发展行业蓝皮书修订版》进行了首发。

聚焦ins

此次大会共分为INS峰会和INS盛典两个部分。在峰会的演讲环节，共邀请了包括中国人民大学重阳金融研究院首席经济学家何帆博士、领英全球副总裁兼中国区总裁沈博阳、猎豹全球智库执行院长权静等视为来自各个领域的创新创业大咖，进行了不同主题的精彩演讲。

在随后的“聚焦INS碰撞”环节，不光是来自国内的众创空间的代表，更是有来自美国、以色列等知名众创空间创始人的助阵，一场全球视野的观点碰撞，更是成为本次大会的亮点之一。

值得一提的是，首届全球INS大会还邀请到了《工作的未来》作者赖安·库纳缇（Ryan Coonerty）、FORNDERS SPACE创始人史蒂夫·霍夫曼（Steve Hoffman）、李开复、徐小平、毛大庆、吴声、陆川、马艳丽等明星嘉宾重磅亮相并发表演讲。

“这会有意思”是首届全球INS大会的slogan。

“创新、共享、连接”是这次发布会的内核。

报告出炉

值得关注的是，标准排名、优客工场联合在本次INS大会上发布了由腾讯研究院等多家国内权威机构提供大数据支持的《2016中国创新创业报告》（下称《双创报告》）。

这份8万多字的《双创报告》由双创政策篇、创业城市篇、众创空间篇、创业企业篇、双创服务商篇等五个篇章组成，以大数据榜单的独特视角，全面解析了2015—2016中国“大众创业、万众创新”的实际成果。

《2016中国创新创业报告》课题组负责人、标准排名研究院城市研究总监谢良兵表示，这份报告的目的是为了给中国“双创”提供多一份观察的维度，也是利用传统数据渠道和大数据渠道相结合进行信息处理分析的一种新尝试。

除了全新发布的《2016中国创新创业报告》，在本届INS大会上，首部《中国众创空间发展蓝皮书修订版》也同时在京发布。

早在今年4月，这份近两万字的蓝皮书不但对当前中国众创空间的现状与未来进行了分析，同时对于推动众创空间发展以及共享办公的国际经验都有研究。在历时近半年的调研后，这份近四万字的蓝皮书修订版也最终完成，内容包括联合办公空间的服务体系标准及升级、如何给中小微企业装上加速器、构筑联合办公空间的企业生态系统以及将大数据思维接入众创空间等等。