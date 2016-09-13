华龙证券新三板业务8月执业质量得满分

经济观察网 记者 刘晓鲲 9月12日，全国股转系统发布8月份主办券商执业质量评价结果，其中，华龙证券等12家券商执业质量获得满分。

根据股转公司披露数据，8月份全国股转公司共记录负面行为193条，环比下降30.32%，涉及65家主办券商，主办券商执业负面行为已连续4个月下降。

8月份，共有97家主办券商参与评价，其中，中信证券（山东）并入其母公司中信证券合并评价，东方花旗并入其母公司东方证券合并评价，实际上共有95家主办券商评价结果公布。

具体来看，8月份，推荐挂牌类负面行为64条，占比33.16%；推荐后督导类35条，占比18.13%；交易管理类47条，占比24.35%；综合管理类47条，占比24.36%。负面行为记录数在5条（含）以下的主办券商57家，合计占总记录数的65.28%（7月份57.72%）；负面行为记录在5条-20条（含）之间的主办券商8家，合计占总记录数的34.72%（7月份42.28%）；20条以上的主办券商0家，合计占总记录数的0%（7月份0%）。

其中，华龙证券未出现任何负面行为，以满分100分获得此次券商执业质量评价。

与4月份主办券商执业质量评价结果为首份评价相比，主办券商整体行为处于改善态势，根据4月份主办券商执业质量评价结果为首份评价显示，当月记录负面行为728条，涉及82家主办券商。其中，推荐挂牌类369条，占比50.69%；推荐后督导类278条，占比38.19%；交易管理类18条，占比2.47%；综合管理类63条，占比8.65%。