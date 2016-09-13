绿地大基建向大投资升级拓展 产业规模年内有望破千亿

经济观察网 记者 谢敏敏 继跻身南京地铁5号线工程PPP项目第一中标候选人之后，绿地在宁波又有重大斩获。9月12日，绿地控股（600606.SH）与宁波杭州湾新区管委会签署合作协议，拟在宁波杭州湾新区投资500亿元，将在沪甬合作示范区建设、城市规划设计、基础设施建设、公共服务设施建设、产业投资和地产开发等多个方面全面启动综合开发建设，打造上海南花园。

此举是绿地控股响应落实《上海城市总体规划（2016-2040）（草案）》提出的沪甬同城发展的重要举措。此次合作协议的签署，标志着绿地控股大基建战略正式从大基建向大投资升级拓展，通过“基础设施投资+产业导入+房地产开发并行推进”的模式，依托大基建板块协同房地产、商业、金融等板块实现全面做大做强。

根据协议，绿地控股将通过“1+1+1”即基础设施投资+产业导入+房地产开发并行推进的模式，全面参与宁波杭州湾新区的开发建设，2020年前将完成投资总额500亿以上，预计实现土地开发面积5000亩以上。

宁波杭州湾新区位于上海、杭州、宁波几何中心，是国家级经济技术开发区、国家级出口加工区和浙江省产业集聚区，是宁波市对接上海的桥头堡。杭州湾跨海大桥贯穿南北，杭州湾跨海大桥二通道(公铁两用)已列入国家“十三五”规划。宁波杭州湾新区作为沪甬合作的核心区域，对承接上海人口外溢和产业转移具有巨大的平台价值。

签约仪式上，绿地控股集团董事长、总裁张玉良表示，绿地将宁波杭州湾新区项目视作沪甬合作的重大战略性项目，全力将项目打造成沪甬合作示范区，推动沪甬同城融合发展。

宁波杭州湾新区的开发将坚持基础设施建设先行，由绿地控股旗下全资子公司绿地城市投资集团有限公司通过PPP、代建等方式，加快区内基础设施和公共服务设施建设，优化投资环境。同时整合绿地控股内外资源，为宁波杭州湾新区管委会提供从城市规划设计—基础设施和公共服务设施投资建设—产业导入—房地产开发—项目运营等一揽子解决方案。绿地控股还将借鉴上海长岛等项目的成功经验，为滨海新城引进高端教育、高端医疗、高端养老等公共服务资源和机构，加快城市功能型项目培育。

在产业资源导入上，绿地控股将依托在美国南旧金山市投资10亿美元建设的生物科技产业园，在南昌投资200亿元建设的“绿地国际双创中心”，在上海建设的绿地跨境供应链平台等产业资源，以及旗下的商业、金融、汽车等重要产业板块，立足宁波、对接上海，打造沪浙经济合作试验区，培育文化旅游、养生养老、金融服务、跨境电商、研发服务等产业，打造产城融合主题特色小镇和沪浙合作平台两大发展平台，形成浙江沿海经济发展新高地。

此次合作协议的签署，也标志着绿地控股大基建战略正式从大基建向大投资拓展。接下来，绿地控股将重点聚焦《上海城市总体规划（2016-2040）（草案）》所布局的“1+6”区域，以及“长江经济带开发”、“一带一路”、18个国家级新区等国家重点发展区域，通过搭建资源整合平台，加强各板块的联动发展，形成可复制、可推广的区域综合开发模式，实现政企合作共赢。

据了解，绿地基建产业今年有望成为绿地旗下房地产业务之外的另一个千亿级规模产业。

作为绿地转型发展的三大战略之一，绿地“大基建”近期已明确了未来五年发展规划，目标打造具备央企实力的“中绿建”，并形成国内网络化布局、海外多点突破，具备“融资-投资-建设-运营”等基础设施全产业链服务能力的基建产业集群。