【走读江山】

神创说与写

《创世纪》说，诺亚子孙离开方舟，来到底格里斯河与幼发拉底河之间的示拿平原，也就是今天的两河流域的美索不达米亚平原，他们决定建一座城和一座塔，使塔顶通天，直抵“上帝之门”。那时，人类的口音和语言都一样。人的抱负使神恐慌，神便把人类的口音变乱，使之语言不通，分散在各地，因此，那座城的名字就叫“巴别”。“巴别”（babel）一词从希伯来语中的“babeli”派生而来，其本义为“上帝之门”，《创世纪》将“babel”同另一个希伯来语“balal”（“混乱”）联系起来，只作了这么一个小小的语言手术，人类便开始争吵起来。

塔当然也就修不成了。其实，古巴比伦确有一座“巴别”塔，据希罗多德说，塔一共有八层，有一道旋梯沿塔身蜿蜒而上，一直通向塔顶的一座神庙。据说，有一条贯穿塔身的裂缝，令人确信天堂之火曾将整座高塔劈为两半。人类越俎代庖，神或嫉妒或厌恶，并降灾于塔的建设者。

神怒降临巴比伦城时，闪电击中了巴别塔，正是公元前539年，波斯大军杀入城中，城中市民出逃，地狱般的景象令人惨目。后来，这塔便被称为“世界之轴”，成为“通天人之际”的中心王国。在中心王国的中央有一根天柱，有人说是世界山或世界树，还有人说是转动的水晶柱，它顶天立地，连着天上的北极星，所有的星星都围着它旋转，成了天人之际人类与神交流的通道。

或曰语言可以通神，文字能表达出神的本质。在古埃及神话里，“心与舌”，即思维与语言，是神创造世界时使用的工具，而希腊字母表上的首尾两个字母，也是由命运三女神所创，它们代表象征宇宙始与终的上帝：我是首，我是尾，除我以外没有上帝。将字母作为创世元素这一神话思维，还启发了雨果，他认为象形文字是一切文字的根基，字母也有象形意义，字母“X”是两剑交锋，生死由命，所以它是命运的记号，也是未知数；字母“Y”是一朵长在花梗上的百合花，一个张开双臂向上苍祈祷的人；而字母“Z”则是鞭笞天空的闪电，显示了至高无上的权威，它就是上帝，也是宙斯。

古希腊人赋予字母以创世意义，还神化了话语权力。他们不仅将来自宗教的启示和国王的“法令”当作“神谕”，还把公民的话语权变为说服力之神，民主就在公民的话语权中诞生。神由语词而生，神学中的上帝，由希腊语语法来支撑。在希腊语中，有两个语法耐人寻味，一个是引发了“存在”范畴的“系动词”，一个是产生了“主体”概念的“主语”。而神学中的上帝，便是用“存在”和“主体”这两根语法的拐棍来支撑行走的，所以尼采叹曰：我们还扔不开上帝，因为我们还在信奉语法。

中国神话里，没有巴别塔，却有昆仑山。昆仑山上有铜柱，其高入天，围三千里，分三层，第一层登之不死，第二层登之乃灵，第三层登之乃神。在昆仑山上，天和地可以交通，神与民经常往来，后来蚩尤作乱，跑到民间去煽动苗民造反，弗从，则“作五虐之刑，杀戮无辜”。这还不够，他还要率领苗民杀上天去，与黄帝争做上帝。后来，仓颉造字，用象形与会意二法，规定蚩尤“从虫”。

到了黄帝的孙子颛顼做上帝时，他对蚩尤之辈，深恶痛绝；对下民上访神界，不胜其烦，便派重、黎二神，一个管天一个管地，将神与民分开，民再也不能上天，神也不能私自下凡，这便是所谓“绝地天通”。从此，神权落入王的彀中，使神异化。于是，共工奋起，与颛顼战，头触不周山，天柱折，地维绝，以神话的方式，显示了原始信仰与自由思想的力量。造反者揭竿而起，对蚩尤都怀有敬意，秦汉之际农民起义，就将他奉为战神和兵神；连采菊东篱的隐士陶渊明，对蚩尤之属的“刑天”也心向往之，诗曰“刑天舞干戚，猛志故常在”；一直到毛泽东，对蚩尤一系的造反派仍然表示尊敬，词曰“不周山下红旗乱”，即言其革命传统源于造反的蚩尤一系，而非来自号称“替天行道”的汤武革命。

与耶和华不同，颛顼的改革，未使人类因失语而分化，而是采取了文字神化的王权主义的解决方案，故写字一族，仓颉的徒子徒孙们——巫史，便垄断了神域；文字作为王权主义的神媒，以象形和会意沟通神与民，成为先王攫取权力的工具和观象制器的符号，为中国文明的统一性奠基。

文明分与统

从语言来看，中西文明渊源有自，各有其分野。

西方文明，因文字向口语靠拢，而产生了拼音文字。而中国文明，则用文字来规范口语，产生了形意文字。口语因地而宜、因人而异，西方文明遂因之而不断“分化”，由“分化”而演进，形成民族国家和民族精神；中国文明因口语向文字靠拢，而使语言趋于“统一”。

口语是大众化的，同时也是地域化和民族化的，以口语为基础的拼音化文字，也有着鲜明的地域化和民族化的特征。一方面，地域化和民族化，限制了语言的统一性；而另一方面，拼音化又更促使语言不断分化，使之越来越趋于地域化和民族化。而形意化文字则趋于统一，被神圣化，与流动的口语相比，它相对静止，较易固化，因而能刻在龟甲上，表达天机；铸在青铜上，宣示祖训和圣旨；还可以如货币一般，放之四海而皆准；还在“统一”的形音义里，形成了大一统的天下观。

相比之下，“分化”的文明，多路并进，利于发展，西方文化引领世界，执文明之牛耳，如今已是不争的事实；“统一”的文明，兼收并蓄，缓缓积淀，慢慢涵化，而成一大格局，故当“分化”的古文明解体后，中华文明尚能维新，历数千年而一脉相承，此亦不啻为文明之奇观。

在“分化”的世界里，多有文明的冲突；在“统一”的天下里，文明趋于同化。中西文明各擅其胜，在建构文明的统一性方面，西方屡试屡败。无论古代文明中，具有原始统一性的“希伯来摇篮地”文明的解体，还是古典时代希腊化世界的退出，更遑论在中世纪王国初露端倪的西方文明的统一性——基督教和拉丁文，很快就在宗教改革和文艺复兴以及接踵而来的民族国家的兴起中分化了。

但是，西方文化，并没有放弃以语言重建文明统一性的努力，尤其在基督教中，许多先知都以其神授的能力——天生的“会说外国语”，来证明文明的统一性仍然握在神的手里。先知的舌头，都自有其神性，据说，被割掉了舌头的圣约翰，仍然用手举着自己的舌头滔滔不绝的传教。当圣灵降临到使徒们的舌头上时，一种世界语的火焰便开始点燃了。20世纪初，东西方出现两大文化景观，一是西方的“世界语共济会”应运而生，一是中国的新文化运动推出的汉字拼音化方案。前者是要突破《旧约》的限制，通过克服语言的混乱，重建西方文明的统一性；而后者则要使因大一统而僵化的文明解体。

“世界语”的先知们已经预感到一场世界性的灾难正在来临，他们努力挽救，然而杯水车薪；新文化运动的先知们则猜到了大一统的秘密，他们像耶和华对希伯来语小试牛刀一样，要对汉字做脱胎换骨的手术——拼音化。前者的努力，在第一次世界大战中付诸东流；后者的努力，虽见成效，但其结果仍然走的是汉字加拼音的“咸与维新”的老路。分化的还在分化，统一的更加统一，也许这就是命，一个根深蒂固的文化宿命。“不断的摧毁”乃“分化”的命运，而大一统则不妨慢吞吞的“维新”。

中西摇篮地

19世纪初，欧洲学者向我们描述了一个“希伯来摇篮地”。

文明摇篮地里，巴别塔没建起来，反而陷入因语言不通而无休止的争吵中，言语纠纷从此成了人类灾难的渊藪，诺亚的子孙们风流云散，说着不同的语言，四处漫游。随着闪、含、雅弗三兄弟分迁，形成了亚、非、欧不同语系。

这是希伯来人讲的根信仰有关的文明起源的故事。到了19世纪中叶，欧洲学者们开始从梵语、古波斯语、希腊语、拉丁语、日耳曼语以及凯尔特语的某些相似性中，寻找某种共同的原始语根，他们认为，印度-伊朗语群的历史比其他相关语群的历史更为悠久，由此确认世界语言的发源地是在古代中亚的雅利安娜地区（ar-iana），并首次提出雅利安语和雅利安人的概念，以“雅利安摇篮地”取代了“希伯来摇篮地”，就这样，对语言的寻根，取代宗教和神话成为了文明起源的依据。

语言学研究认为，三兄弟分迁后，离开了“雅利安摇篮地”，闪族流浪遍中亚，向东方的一支，成了蒙古种族的始祖；含族流浪至南亚和北非，成了非洲种族的始祖；雅弗族浪迹北亚和西北亚，然后穿过欧洲，成了高加索种族的始祖。在古代文明中，他们三分天下，古埃及始于含族，苏美尔-巴比伦源于闪族，雅弗族文明尚未成型，以其原始野性与活力，游牧于欧亚大平原。

说雅利安语的牧民，乃雅弗族后裔，从公元前2000年开始，向东、南、西三个方向迁徙。向西南迁徙时，雅利安语与伊比利亚人古老的巴斯克语融合，形成了凯尔特语群、拉丁语群和希腊语群；向西北和波罗的海地区迁徙，则演变为日尔曼语群和波罗的语群；向东北和东南迁徙的，衍生出斯拉夫语、亚美尼亚语和印度-伊朗语诸语群，他们后来居上，成了古代文明的终结者。

文化传播学派认为，世界文明同出一源，中国文明也从“雅利安摇篮地”来。其首倡者，是个名叫安特生的瑞典人。1921年，安特生发现了仰韶文化遗址，遗址中最有特色的彩陶与中亚地区安诺遗址出土的彩陶相似，在时间上，仰韶文化遗址刚好处在安诺遗址和商周文化之间的阶段，西早东晚，因而他提出仰韶文化西来说。此论一出，群贤附议，遂成显学，而有西来说四种：自埃及来，由巴比伦来，从印度来，从更古老的民族来，这最后一说，便直接与“雅利安摇篮地”有关了。

仰韶彩陶

其时，参与讨论的中国方面，有倡导国粹的章太炎、刘师培等人。后来，傅斯年又提出中国文明东西二源和二元对立说，其说得到中央研究院史语所在河南安阳小屯殷墟考古工作的支持，考古确认小屯文化和仰韶文化各有其渊源，分属两个系统，仰韶为夏文化，来自西部，而小屯为商文化，来自东部环渤海一带。再后来，又兴起中原文化一元论。

一元论将小屯文化和仰韶文化，放到一个历史的发展系列中去，并通过对龙山文化的考察，在两者之间建立起过渡的中介环节，使之由分立并行的空间关系，变成前后顺序的时间关系，而中原文化遂亦由一隅之地，传至四裔，而演成统一的华夏文明。然而，一元论的观点，从根本上来说，仍未脱西来说的藩篱，既然华夏文明由中原一域传播而成是可信的，那么世界文明由一域发源而传播至中国的观点当然也就无可厚非，而这恰与自本自根的中原文化一元论所强调的民族主义的初衷反驰。

近来，又出现了文化区域多元论——“区系类型理论”，将华夏文明分为六大区域：陕豫晋交界地、山东及其周边地区、湖北及邻近地区、长江下游地区、以鄱阳湖—珠江三角洲为中轴的南方地区、以长城地带为重心的北方地区。还有“相互作用圈理论”，将史前文明分为五个文化圈，这五个文化圈相互作用，布定了最早的中国历史文明的地理舞台。多元论其实是二元论的发展，它没有从体系上突破二元论规划的东西方对立的文明布局，既未能绕开也没有回答文明起源中的东西方关系问题。乍看上去，几个文明圈的相互作用，倒很像中国传统天下观里那个自给自足、向内展开的世界——天下。

中国新近考古出土虽然不少，但却未能向我们展示文明起源的新景观，看来还是欠缺了理论，只是凭藉着以往的老架构来支撑，很难张开文明样式的翅膀让我们的思想随之飞翔。

文明的标的挂在天上，可证据却埋在了地下，仅靠发掘，充其量只能挖出文明的碎片，怎能发掘出文明的起源？欲知文明起源的样式，最好先来了解一下文明初曙时的天时和地利。

史前东西方

史前文化在中国大地上星罗棋布，分布很广，不过重点还在东部，从南到北，密集于东南沿海、两河流域、渤海湾，几千年来，山与海的升降和进退，决定了文明的基本格局。

那时候，中国的海岸线与现在大不相同，渤海湾西岸凹在燕山-太行山山麓，海岸线沿山麓西南行，在今天的蓟县-宝坻-保定-石家庄-邯郸-安阳一线，海湾显然比现在要大很多，就像个地中海。那时，如果活动在太行山一带的仰韶人登山眺望东方，应有一番“面朝大海，春暖花开”的景象。

那时气候也温暖，人类走出了冰期，正在进入全新世的文明的春天。如果我们相信，人类文明还真有过那么一个黄金时代，那时代一定是在距今六七千年前，文化遍地如春暖花开一般。很多学者称，那一时期为“中国全新世大暖期”，如以文化来标志，又称“仰韶温暖期”。为什么要以仰韶文化来标志呢？不光是因为它遗址多，分布广，还由于它的分布由西向东，渐次降低，犹如三级阶梯之地貌。其分布范围，西起陇山，东至渤海，北达阴山，南抵江汉，以华山为中心，以关中、陕北地区为重镇。

仰韶人这一活动范围，基本上就是后来汉人安居的地盘，因此，我们已习惯于将仰韶人视为汉先民或原始汉人。仰韶人是幸运的，他们从高原走向大海，在一个最宜于人类生息的周期，生长在一个最宜于人类居住的地区，天气是那么温暖，而大地又那么富饶，多么富有而自由。

看看那时地球，虽说已进入全新世，但大暖期的到来是随地球自转，自东往西的，人类走出冰期亦先从东方开始，于8000年前率先进入“仰韶温暖期”，西方跟着变暖，至7000年前才进入被西方学者称之为“大西洋期”的温暖期。我们猜测，从“仰韶温暖期”到“大西洋期”，中间千余年，人类很可能有过一轮大波浪似的一浪接一浪从西向东的大迁徙，“仰韶文化西来”说多少摸到了它的一点脉息。

20世纪，东西方在文化上的纠结，被安特生等人带到考古学里来了。然而，进一步的研究表明，仰韶文化比马家窑文化在时间上要早，有种种迹象显示，甘、青一带的彩陶文化反倒是从中原传播过去的，因为中国考古人发掘了更多的遗址，拿出了更多的实物，来证明中国文化由本土起源。

较为合理的解释，应该如汉通西域，中国文化往西去，西方文化向东来，是双向的，而不仅仅是西方人“向东，向东，再向东”。东西方文化，总要在一个地方碰头，汉唐时在中亚，中国人称之为西域，那是一个希腊化与中国化交替的世界。古希腊文明，随亚历山大东征从西边来，在西亚、中亚、南亚留下一个希腊化世界；印度文明，随佛教传播从南方来，进入中亚和东亚；而中国文明，则打通西域从东方来，以丝绸之路，使中亚汉化。当三大文明相会于中亚之时，真正的世界史就出现了。

以佛教为例，当佛教之花于本土凋谢时，它却在中亚盛开了，希腊化的艺术形式，通过佛陀，由中亚入中土，影响中国文化。希腊化佛陀，有着阿波罗式的头，笑容静谧而安详，披着希腊长衫式的袈裟。汉人知有罗马不知有希腊，然而，通过佛教却不知不觉地被希腊化，潜移默化好几百年，到了唐朝终于爆发，希腊化运动借着佛教的兴起，翻越了帕米尔高原，居然在东方率先复兴了。

这是一场真正的文艺复兴运动，其领地在希腊化的东方，也就是中国的西域，而其代表则为敦煌，有人说“敦煌是东方的佛罗伦萨”，可敦煌文艺复兴比佛罗伦萨早了至少约600余年。正如法国著名汉学家伯希和的高足雷纳·格鲁塞（Rend grousset）在《从希腊到中国》一书中所说的，希腊化佛教中，先是三大文明的两个方面即希腊文明和印度文明结合在一起，紧接着，第三种文明即中国文明，也在一种特别有利的条件下参与进来，接受了希腊人对佛陀的阿波罗式的诠释，并使之汉化。

对于希腊化佛教如何进入中国并在中国发扬光大的认知，有助于我们确认仰韶时期彩陶文化兴起和发展的背景。我认为，那是一场史前文艺复兴，是东西方两种最古老的彩陶文化——中华大地湾彩陶和美索不达米亚的哈苏纳彩陶，在从中亚进入中土的河西走廊带来的彩陶文化复兴。那时，促使东西方相会的，不是丝绸，而是彩陶，当然，还有气候。随着“仰韶大暖期”的到来，冰川融化，海水上升，海侵驱使着太行山以东以及太湖流域和杭州湾一带的沿海文明向西迁徙到中原，而西方由于暖期迟到，寒冷迫使西方文明“向东，向东，再向东”，于是，东西方两大文明体系就这样走到一起来相会了。

正如希腊化的风格与汉唐气象互动于佛教产生了敦煌佛教艺术一样，以马家窑为代表的彩陶文化则是史前时代其他地区彩陶文化相继衰落时东西方彩陶文化至此充分交流后达到巅峰的产物。从8000年前的大地湾彩陶到5000年前的马家窑彩陶，仰韶人行走在他们的彩陶之路上，走了3000多年，期间，与西来的彩陶文化互动，形成了一条彩陶文化带，马家窑文化就在这条文化带的东部崛起。

（作者近著，《回到古典世界——从希腊到中国》中信出版社）