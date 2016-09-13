民间投资略有暖意、国务院督查拖后腿7省市的背后意味：L型底部或在2018年

经济观察网 记者 李晓丹 实习记者 刘雪松 与基础设施投资、房地产投资并称为“投资三大引擎”的民间投资回暖还需要时间。

9月13日，国家统计局公布的8月民间固投数据增速为2.3%，比7月的－1.2%明显上升，但单月数据的向上很难判断民间投资就此一改疲弱态势。

国家信息中心经济预测部主任祝宝良认为，要稳定制造业投资或带动制造业投资企稳反弹，最快也要到2018年左右。

再过5天，第三次国务院大检查的20个督查组将奔赴31地，督查地方“稳增长”的政策障碍，尤其要对民间投资明显放缓的北京、辽宁、安徽、山东、河南、湖北、青海7个省（市）进行重点督查。

投资，特别是民间投资，正在成为地方政府“稳增长”的关键一役。

为什么选择这7个省市

被督查组选中的7个省市的共同点是：民间投资同比增速下降较快，或者近期民间投资增速滞后。

这7个省市的民间投资到底是个什么情况？

这些省市陆续公布的上半年民间投资数据显示：北京，比上年同期下降10.4%；辽宁，负增长58.1%；安徽，同比增长6.4%，增速较上年同期下滑13.2个百分点，为2010年以来最低水平；山东，增长2.4%，上半年全国民间投资平均增速2.8%；河南，4.4%，GDP增速高于全国平均水平，但是民间投资增速下滑；湖北，1.4％，比1-5月继续回落0.2个百分点；青海，同比下降13%，占全部投资比例为31.3%，只有全国水平的一半左右。

从这7个省市的民间投资情况来看，督查组的用意十分明显，对于持续严重下滑的省份重点跟踪，比如辽宁、青海；而对于整体经济稳定，但是民间投资有明显波动的地区也要及时关注，比如河南。

投资对于地方经济的重要性不言而喻。在经济转型过程中，投资不仅是地方经济增长的重要保证，也是整体经济结构转型中不可缺少的动力——地方政府投资是保证经济平稳换挡的重要基础。

国家统计局的数据显示，今年1~7月，民间固定资产投资增速继续回落，同比名义增长2.1%，增速比1~6月回落0.7个百分点，创下今年以来新低。而在2015年，民间投资增速与全国固投增速基本持平。

民间投资增速下降引起国务院的重视。继今年5月，国务院派出9个督查组对全国18个省区市开展促进民间投资健康发展情况专项督查后，促进社会投资尤其是民间投资持续健康发展再次成为本次督查的内容。

民间投资增长放缓，最先反映的是企业对经济信心不足。河南省上半年的情况反映出目前地方投资的一个普遍现象：虽然固定资产投资大幅上涨，但是民间投资却在下滑。不仅如此，上半年河南省的工业投资也较去年同期和去年全年分别降低5.2个和2.4个百分点。

而北京上半年，制造业投资下降了11.3%，房地产领域的固投也下降了7.3%，这有相当程度是受房地产调控政策的影响。

民主建国会中央委员会副主席辜胜阻认为，民间投资下滑的根本原因是对投资前景判断不清晰，其次才是企业的转型能力问题。

建设银行金融市场部的张涛近期在调研时也发现，民间投资整体预期还是不强。

除了5月督查组给出的民间投资信心不足、投资障碍、成本居高不下等问题外，当前民间投资还有一个无法回避的问题，那就是投资收益过低。

对于当前地方政府正在大力推进的PPP，一位地方财税人士就表示，PPP项目本身就不是商业化的盈利项目，民营资本参与要做好心理准备。

回暖还需要时间

今年1-8月，全国固定资产投资同比增长8.1%，增速与1-7月持平，8月当月民间固投增速2.3%。

在9月13日上午10时的国务院新闻办新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长盛来运在对8月国民经济运行情况进行介绍时表示，经济发展呈现积极变化，国民经济主要指标有所改善中的一项就有民间投资数据。

国金证券分析师徐阳认为，固投低位企稳，东北挤水分明显。

“数据总体超预期，这与发改委加快项目审批有关。未来投资的引擎还主要是基础设施投资，但在带动经济的同时也需要注意防止出现投资过热。特别是房地产，未来的趋势还是向下的。”华融证券首席经济学家伍戈说。

从7月的－1.2%上升至8月的2.3%，是否意味着民间投资以及整体投资回暖态势确立？

招商证券宏观分析师张一平表示，投资需求中8月出现止跌回稳迹象，但单月的数据还不能做出准确的判断，关键还是要看回暖能否持续。

交通银行首席经济学家连平也表示，民间投资可能在四季度止跌，但目前还没有大幅反弹迹象，需要加大“稳增长”力度。

财政部9月13日公布的8月财政数据显示，财政支出同比增长10.3%，今年后几个月财政收入将受到经济下行压力的持续影响。

与此相对比的是，2010年以来投资的边际收益不断下降，到2015年，投资6.7元才能增加产出1元，投资效益下降导致货币政策的效应下降，也就是说单位新增货币支持的GDP增量呈现明显下降的趋势。

九州证券首席经济学家邓海清认为，房地产和固投双企稳，长达四年的固投下滑有望结束，不过货币政策不会宽松。

值得注意的是，1-8月，全国房地产开发投资64387亿元，同比增长5.4%，增速比1-7月份加快0.1个百分点，比上年同期加快1.9个百分点。

经济学人简报对8月固定资产投资数据的分析则是，购房者担心政策收紧而尽快抢在新政策出台前购房，这展现出房地产市场的惊人任性。

在当天的发布会上，盛来运也表示，前期上涨的势头初步得到遏制，房地产市场分化调整的走势是今后一个时期的主基调。

渣打银行大中华区研究主管丁爽认为，民间投资快速上涨的可能性不大，因此要稳住经济还是要政府投资。

邓海清则认为，消费增长仍然可持续，这成为支撑经济L型底的重要因素。

伍戈表示，财政投资也要关注效率，不能一路猛投，在“稳增长”的同时也要调结构，现在就业比较稳定，经济增速可以适当放慢一点，否则既要“稳增长”又要“调结构”困难还是很大的，典型的例子就是，在煤炭、钢铁上涨的时候，企业是不会主动去产能的。

祝宝良认为，从经济周期看，经济增长的底部可能在6%甚至更低，底部时间乐观估计可能在2018年，底部增速可能接近或略低于6%。