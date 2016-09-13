AHF第九届国际酒店投资峰会在京圆满落幕

2016年，中国酒店业的并购进入最关键的时期，越来越多的酒店资产进入市场，酒店资产管理显得日趋重要，面对新一轮的挑战和危机，酒店人该小步慎行还是高歌猛进？

9月6-8日，以“金融创新，资管时代”为主题的AHF第九届国际酒店投资峰会暨第三届中国酒店资产管理大会在北京银泰中心•北京柏悦酒店盛大举行。为期三天的活动，共安排了3场权威数据发布，2场主论坛，6大主题论坛，邀请近100位对话嘉宾参与现场精彩讨论，来自海内外各地600多位业主投资者、运营管理方、酒店设计师、官方旅游机构及学术学院等行业领袖共聚一堂，探讨在“资本”为王的大势所趋之下的酒店资产管理，展开投资战略新布局，如何乘着全球酒店并购及旅游热潮，加速中国酒店业的转型升级之路等。

跨界精英汇聚一堂，亚洲酒店达沃斯全新升级

本届峰会由亚洲酒店论坛中心（AHF）、凤凰资产管理和HAMA China（全球酒店资产经理人协会 中国分会）联合主办，为参会者带来一场全球化的投资盛宴。现场有最热门的主题演讲，独家的行业数据发布，还有最激情高涨的辩论和对话，满足不同行业精英的多元化需求。

开幕前夕，峰会推出了广大酒店业主的福利--第22期中国酒店业主俱乐部公开课程，这里有精彩的巅峰辩论&品牌沙龙等环节。“金融创新、资管时代”，这样的机会怎能错过。而在9月7日上午，大咖齐聚迎接开幕式，行业领袖精英将聚首，首先中国房地产业协会原副会长 朱中一先生、国家旅游局旅游研究院学术委员会主任 魏小安先生分别为峰会致辞，密歇根州立大学商学院 / HAMA US 旅游及酒店管理系Mr. A.J. Singh、NH酒店集团中国区执行董事 Mr. Markland Blaiklock（马健龙）、瑞雅国际酒店业有限公司高级副总裁司马文先生、万达酒店及度假村总裁钱进先生、傲领酒店管理（上海）有限公司主席暨行政總裁汉明德先生、今典集团董事长张宝全先生、凯悦酒店集团中国区营运副总裁朱晓東女士、 HAMA 中东及非洲中东及非洲会长René Ber nard Beil、绿地国际酒店管理集团常务副总经理李瑞忠先生、阿里旅行航旅事业群副总裁蔡永元先生等一众重量级嘉宾莅临参与。

会上，全球最大的酒店数据服务提供机构STR Global对2016年上半年的中国酒店业绩进行了综合回顾，并就2016下半年及2017年中国酒店业经营现状及未来的发展趋势作了详尽地分析；华菁证券（筹）董事总经理郝恒与凤凰资产管理执行董事陈恒先生联合分享酒店和商业地产类ABS 及旅游景区案例，现场碰撞出不少精彩的火花。

本届盛会还吸引了众多海内外的主流媒体及新媒体的聚焦和报道，包括美通社、迈点网、新浪、网易、优酷、和讯、经济观察网、环球时报、《美国室内设计》、《亚洲酒店》杂志等。

干货数据，巅峰辩论，将“资产管理”进行到底

三天的议程共设置了6大主题分论坛，侧重于将“资产管理”进行到底，深挖与酒店资产管理的相关的各个层面，以及当下热议的一些话题，包括投资开发、资产管理、旅游发展、设计与科技、金融创新、全球酒店及旅游业并购、文旅地产等。主题演讲、嘉宾经验分享、巅峰辩论、Q&A互动……论坛不仅有干货数据，参会者还能融入其中，与大咖嘉宾面对面讨论行业热点和实际问题，现场共鸣不断，碰撞出不少精彩观点。

随着中国酒店业进入改革和转型阶段，越来越多的酒店资产进入交易市场，业主及投资者对于“资产管理“的需求更进一步。峰会同期举办的HAMA中国秋季会议，美国密歇根大学教授亲临现场讲述最地道的资产管理，解读CHAM考试的通关要点；还有独家的国内外酒店资产管理数据分析及报告。在资产管理论坛上，国内知名业主及酒店管理公司也畅谈资产管理的痛点及难点，就如何通过资产管理助力酒店运营等问题进行了深入探讨。

资本的介入对旅游及酒店业的影响日趋加深，本次论坛除资产管理外，还重点聚焦“金融创新“。本场论坛，邀请了在并购领域有实战经验的资深人士，分享最新的全球旅游及酒店业并购交易数据，以及海外REITS与中国ABS案例。最激动人心的莫过于热点对话环节：如今是旅游业跨境并购的最好时机？嘉宾与参会者一起探索未来酒店及旅游业的新商机。

近几年，让酒店与旅游、地产之间的交融逐步加深，热门的“文旅“项目也进入了一个新的探索阶段。本次论坛，邀请了克而瑞旅游地产合作举办文旅地产专题论坛，现场由克而瑞信息集团旅游地产事业部总经理 胡晓莺女士主持，邀请了多位文旅地产行业资深的专家与大家一同探讨：当前文旅产业的投资风口、文旅产业常见投资模式与创新形式、文旅产业项目投资的关键因素等话题，并结合了不少精彩案例，分享了各自在文旅项目打造经营的经验。现场还有投资开发论坛、旅游发展论坛、设计与科技论坛等，持续关注运营管理、发展策略、新科技和设计风向等，嘉宾们通过主题演讲、案例和数据分享、Q&A互动等形式与参会者一同享受了这一场丰富的投资盛宴。这里还有酒店资产经理人协会（HAMA）会议课程，致力为酒店业主提升其资产价值的酒店行业精英交流会。

尊享宴会、AHF首届达人秀、凤凰一英里首赛北京

在活动期间的精美展位与科技展示吸引众多的酒店业主及行业精英前来参观，来自恺信亚洲管理集团、港中旅酒店有限公司、马哥孛罗酒店集团、途家盛捷、北京银泰中心、诺翰酒店集团（NH Hotels Group）等参展商带来了精美的展示。由万达酒店及度假村赞助的“极致·尊享”酒会在北京万达索菲特大饭店举行，觥筹交错间谈笑风生，为第九届国际酒店投资峰会增色不少。

作为本届峰会活动的延伸，第二届凤凰一英里接力赛同期举行。首届凤凰一英里接力赛此前于4月在上海成功举办，这一次来到北京，引领都市健康生活新风尚，传递健康与快乐的生活理念。来自不同企业和机构的几十支代表队伍一百多名选手，参与了此次赛事。不止于跑步，不止于一英里，不止于追求，活动加深了业界同仁之间的交流和理解。

大奖花落谁家？第九届AHF亚洲酒店大奖颁奖典礼隆重揭晓

第九届AHF亚洲酒店大奖颁奖典礼也同期隆重举行，颁发了集团业主奖、投资项目奖、年度酒店奖、机构服务奖和年度人物奖五大类别，以表彰过去一年在亚洲酒店业表现卓越的项目、单位及个人。其中，瑞雅国际酒店业有限公司高级副总裁 司马文先生获得了“亚洲酒店业卓越贡献奖”。恺信亚洲管理集团再度蝉联“亚洲最佳酒店式公寓运营”，商诺翰酒店（NH Hotels）荣获“年度最具投资价值酒店品牌”，尼依格罗荣获“年度最佳顶级奢华酒店品牌”，锦江都城荣获“年度最佳中档酒店品牌”。“年度最佳城市新地标酒店”由厦门康莱德酒店摘得，在设计类奖项中，“亚洲最佳酒店设计机构”则由万达设计院获得。