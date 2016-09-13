如果欧洲失去了默克尔（上）

在9月4日举行的德国地方选举中，安格拉·默克尔在自己的选区遭遇了一次难堪的挫败。这位德国总理因此腹背受敌，在为焦头烂额的欧洲事务奔忙的同时，不得不投入更多心力挽回自己后方日渐下滑的政治支持度。

梅克伦堡-前波莫瑞州是德国东北部波罗的海沿岸的一个以乡村为主的地区，默克尔自己的国会议席就在那里。在那个周日举行的州议会选举中，主张反移民政策的德国新选择党 (Alternative für Deutschland，简称AfD)一举拿下20.8%的选票，将默克尔所在的中右翼基督教民主联盟（CDU）挤到了第三位。基民盟的得票率从2011年的23%跌落至19%，这是它迄今在该州取得的最差选举结果。虽说在联邦政府中与基民盟联合执政的中左翼社会民主党（SPD）保住了该州第一大党的地位，但这个拥有100多年历史的大党的得票率也从35.6%降到30.6%。

在赢得了重大胜利之后，德国新选择党的一位主要候选人宣称：“我们正在梅克伦堡-前波莫瑞州书写历史，也许今天就是终结安格拉·默克尔总理任期的起点。”

一

今年7月中下旬，德国在一周内接连发生了4起疑似与伊斯兰恐怖主义有关的暴力袭击案件——

7月18日，一名17岁的阿富汗裔男子在位于欧洲金融中心法兰克福以西大约120公里处维尔茨堡附近的一列火车上持斧袭击乘客，造成四人受伤，其中三人伤势严重。

7月22日傍晚，慕尼黑市中心以北大约10公里的奥林匹亚购物中心发生枪击案，一名德国和伊朗双重国籍的18岁男子枪杀9人后自杀身亡，案件还造成至少10人受伤。由于怀疑这是一场恐怖袭击，警方随即展开了大规模搜捕行动，慕尼黑在枪击案发生后全城戒严数小时。

7月24日晚上，在安斯巴赫市中心一家餐厅，一名27岁的叙利亚男子试图进入德国南部巴伐利亚小镇举行的露天音乐会未果后引爆炸弹身亡，同时造成12人受伤，这是德国多年以来的首次自杀式爆炸事件。

就在安斯巴赫袭击事件的同一天，7月24日下午，一名来自叙利亚的21岁难民在罗伊特林根市一处公交车站砍死一名孕妇、砍伤两人后被捕。

……

当局事后的调查结论表明，上述4起暴力袭击案似乎都没有明显的政治或宗教动机，而是纯粹是因为个人原因，比如精神疾病。也没有迹象表明，他们与IS或其他伊斯兰恐怖组织有过任何联系。在安斯巴赫发动自杀式爆炸的叙利亚男子两年前来到德国申请避难但遭到拒绝，只是考虑到叙利亚内战的实际情况，当局暂时未将他驱逐出境，据悉他不久将被遣送至保加利亚。此前他曾因自杀未遂而两度入院治疗。

暴力事件发生之后，至少在德国社会的主流层面，无论是政府、媒体还是民众，都表现出了惊人的冷静和团结。考虑到一周前法国刚刚发生了尼斯恐怖袭击惨案，这种镇定自若尤其令人钦佩。

虽然巴伐利亚州司法部长在安斯巴赫事件之后写下过“伊斯兰恐怖活动已扩散到德国”这样的话，而法国总统奥朗德也在谴责那起自杀式爆炸时称它为“恐怖主义行径”，但在德国，除了新选择党之外，政客和媒体在谈论上述4起暴力袭击案件时都小心翼翼地避开了“恐怖主义”和“反恐战争”这些词。

与邻国法国国内到处弥漫着的紧张不安的氛围截然相反，德国舆论中甚至都没有发出过要加大警戒、侦察和盘查力度的呼声。

新选择党试图利用这几次暴力屠杀事件来散布猜忌和恐惧情绪，它称默克尔和她的难民政策要为“发生在德国和欧洲的恐怖行为”负责。但这种政治手段似乎没能像欧洲其他国家的民粹主义者那样获得成功，在维尔茨堡事件发生后三天内进行的一份调查显示，执政联盟依然受到民众支持，而新选择党的支持率反而下降了。

慕尼黑购物中心枪击事件发生后，由于全城封锁，所有公共交通停运，恰好又时值夜间，市民们不仅没有惶恐不安，相反还自发地在Twitter上发起了一个“打开大门”的行动，为陌生人提供栖身之所。

8月份的上半个月我恰好在德国度假，真切地感受到了德国社会的这种团结与镇定。

上述四桩暴力案件中有三起发生在德国南部毗邻奥地利的巴伐利亚州，亦即德国接收难民最集中的地区，许多人自然而然地将它们与伊斯兰极端主义和穆斯林难民联系起来。我们进出德国的门户正是巴伐利亚的首府慕尼黑，我太太因此在临行前着实担心了一把。甚至几个在国外生活过的见多识广的朋友都提醒我们，尽量不要在人群集中的地方久留。

不过，到德国之后仅仅过了两三天，太太就把在国内时的惴惴不安抛到了九霄云外。

至少从表面上看，德国几乎全然不设防，德国社会内部的信任感以及德国民众对社会安全的放松情绪令人吃惊。

在德国以及整个欧洲，别说地铁，坐火车都是既没有安检、也不检票，火车发动后才会有列车乘务员前来检票。一路上，我也没有看见火车站里安装了多少监控摄像头，或到处张贴了不准携带违禁物品的标识。

在柏林，有天晚上我去市郊的奥林匹克公园一带听了一场露天的森林音乐会。那场音乐会座无虚席，目测应该至少有五六千人，但也没有什么像样的安检，检票时安保人员只是随机翻看进场观众携带的体积比较大的包。

甚至柏林的联邦议会内外也没有太多严阵以待的安全警卫。德国联邦议会大厦每天都接受公开参观，参观者只需凭有效身份证件即可预约参观时间，届时凭预约单据进场。进入议会大厦的安检并不比机场安检更严格，通过安检后，工作人员引导参观者按指定路线到达指定的参观地点之后，参观者就可以随意走动拍照。中途我没有看见一个荷枪实弹的警察。

无论是在慕尼黑、汉堡还是柏林，我所看到的布满摄像头、门口有警察站岗的戒备森严的地方，都是美国大使馆和领事馆。这与一路上目睹的轻松和善的德国氛围形成了令人印象深刻的反差，我一个朋友后来开玩笑说：因为美国自己是“世界警察”嘛！

关于上月发生的4起暴力袭击事件，我也特意询问了两位目前生活在德国的中学同学以及沿途零星交谈过的几位德国人。虽然他们的看法不完全一致，但却有一个显著的共同点：要详尽了解这四起案件的具体细节以及嫌犯的个人精神倾向和动机，不应该轻率地给它们贴上“伊斯兰恐怖主义”的标签，更不能刻意夸大袭击者的穆斯林移民身份背景。

二

但上周末梅克伦堡-前波莫瑞州的地方选举展现了德国社会风平浪静的表象下涌动的暗流，这在经济相对萧条的东部——也就是前东德地区——表现得尤为明显。

去年，面临急速恶化的人道主义危机，默克尔的德国政府向超过100万名难民敞开了大门，曾有非正式估算认为，最终的数字将超过150万多数。他们大多来自武装冲突不断的叙利亚、伊拉克、利比亚和阿富汗等穆斯林国家。这是历来行事谨慎的默克尔在担任德国总理10年中所做的最具有历史意义的决定，它让二战以后一直低调审慎的德国一下子站在了价值观的制高点上。

但德国的这一举动招致许多欧洲盟友的批评。

在几乎一夜之间接收了差不多相当于一个爱沙尼亚总人口的难民后，德国要求欧盟伙伴国分担其中的一部分。虽说德国希望其他欧洲国家分担的难民数量相当有限，但仍然在波兰、匈牙利和捷克等东欧国家引发了激烈反弹。在这些国家，人们普遍指责默克尔令欧洲的文化价值和现实安全陷入危险之中。甚至在西欧各国，政客和民众们对德国的支持也仅仅停留在口头上。

绝大多数德国民众一开始是支持政府的难民接纳政策的，但随着时间的推移，即便是以理性著称的德国人也逐渐失去耐心和韧劲。这导致默克尔在国内的地位不再像之前那样稳如磐石

眼下，从俄罗斯到美国，各国的民粹主义者都在指责这位女总理的难民政策。美国共和党总统候选人唐纳德·特朗普就曾公开谴责默克尔，并宣称“目前的德国是一场灾难。”即使是在欧盟内部，许多领导人——尤其是那几位正在令人忧虑地引领威权专制回潮的东欧强人型政客——也对默克尔心怀怨恨。

因为站在默克尔一边，接纳到欧洲寻求庇护的难民，担任奥地利总理已7年之久的维尔纳·法伊曼于今年5月9日宣布辞职，成为迄今为止这场难民危机的最大政治牺牲品。

难民政策削弱了默克尔在欧洲的威望，她最终也没有能够在布鲁塞尔达成有关难民安置的任何可行的协议。

除此之外，已经蔓延了7年之久的欧元区主权债务危机和新近发生的英国退出欧盟的变局，以及与此密切相关的各国民粹主义和极端主义政治势力的抬头，都在日益威胁着作为政治共同体和价值共同体的欧盟的生存。身为欧洲最有权势的政治家，默克尔身处漩涡中心，左右不讨好——

希腊人指责默克尔政府把希腊经济逼入绝境，法国人和意大利人则抱怨德国对财政紧缩政策的坚持，英国人把英国退欧的原因归咎于默克尔对英国的不友好和强硬……甚至在布鲁塞尔，也有人说这位德国总理已将自己和德国的意志凌驾于欧盟之上。

说到底，默克尔的权力来源于德国选民。在上一次的德国大选中，她的威望曾达到顶峰。如果没有后来的难民政策，她多半可以在总理宝座安稳地再干上第三个任期。

绝大多数德国民众一开始是支持政府的难民接纳政策的，但随着时间的推移，即便是以理性著称的德国人也逐渐失去耐心和韧劲。这导致默克尔在国内的地位不再像之前那样稳如磐石，最突出的一个信号便是德国新选择党的异军突起。

2013年刚成立的新选择党是一个右翼民粹主义政党，持强硬的反伊斯兰和反移民立场。它敦促立即阻止难民进入德国，大幅削减给寻求庇护者的福利支出，并推动反“伊斯兰化”。这些政策主张赢得了一部分德国选民的共鸣，尤其是前东德地区的民众。

在2015年圣诞节期间发生在科隆的大规模性侵事件后，新选择党紧抓不放，猛烈炮轰默克尔的难民政策，并呼吁她辞职。今年上半年的一次民意调查显示，目前新选择党的支持率已跨过了5%这一进入全国议会的门槛，这让它不仅已经站稳脚跟，还成为二战以来德国最成功的右翼政党。

与法国国民阵线之类的欧洲其他右翼民粹主义政党类似，新选择党不仅主张排外政策，同时也是一个疑欧主义政治势力。

它的41岁的女领导人弗劳克·彼得里最近在接受英国《金融时报》采访时公开宣称，新选择党不会像如今执政的政客一样，对犯罪的移民抱以过于“病态”的理解，而是会把他们视为“开放社会以及我们国家的敌人”。针对7月发生的4起暴力袭击案件，她说，“受害者不关心行凶者是圣战分子还是失意的暴徒……还要发生多少惨案，我们才会开始对进入我们国家的人进行核查？”

彼得里还对英国退欧公投结果表示欢迎，并预言欧盟若不在5年内进行彻底改革，把权力还给各国政府，就将面临解体命运。

相比于德国新选择党这样一个同英国独立党异曲同工的反建制政党（它高层甚至公开扬言，自己并没有上台执政的念头，它的使命似乎只是反对现行体制），对默克尔来说更大的压力来自执政联盟内部。

基民盟的姊妹政党巴伐利亚基督教社会联盟（Bavarian CSU，简称基社盟）领导人、巴伐利亚州州长霍斯特·泽霍费尔坚决反对默克尔的难民政策。7月的4桩暴力袭击发生后，泽霍费尔表示：“事实证明，我们所有的预言都是正确的。”

民调显示，伴随着默克尔的支持率的下降，泽霍费尔的支持率在上升。

在难民问题上一贯强烈支持默克尔、甚至比她表现得更加左倾的德国联合政府副总理社会民主党领导人西格马尔·加布里尔在8月底也出人意料地公开抨击默克尔的难民政策。他呼吁根据德国成功融合新来者的能力来设定移民人数上限，而默克尔一直认为这种做法不合适。加布里尔表示，政府“低估了”让2015年流入的100万难民融入德国社会所面临的“挑战”。

为了给自己的政策辩护，默克尔在最近接受媒体采访时列举了她的政府已采取哪些举措来加快外国人融入德国社会的过程。然而民调显示，许多德国人并不相信德国能吸收如此多的穆斯林难民。加布里尔选择在这个时间节点上发难，显然是为了呼应选民的上述关切，进而为明年的大选赢得先机。

对于自己是否会谋求再度连任这个问题，默克尔迄今三缄其口。舆论认为，这将取决于今年12月将要举行的基民盟大会。如果届时默克尔能够顺利地再次当选领导人，那么她将很可能宣布竞选连任。

然而，最近的民调显示，半数德国人不希望自2005年起就一直担任德国总理的默克尔在明年大选后继续连任。这令基民盟内部对本当是否能在默克尔领导下掌舵下赢得下一次大选产生了动摇，而梅克伦堡-前波莫瑞州的地方选举也被看成是明年联邦选举的一场预演。

三

在一周内发生四起暴力袭击案件后，默克尔于七月底中断休假，提前召开一年一度的总理个人记者会。

她表示不为去年向避难者开放德国边境的决定后悔，不会因暴力袭击而改变难民政策。这位从来不说什么惊人之语的女总理再一次强调了一年来重复过无数次的那句平淡无奇的名言：“我们能搞定”——让百万难民充分融入德国社会。

从默克尔提出的针对恐怖主义的“九点计划”的主要内容来看，基本属于老调重弹。但事后的民意反应表明，大多数德国民众再一次给予了默克尔充分的信任。

默克尔依然有足够的理由相信自己能够得到大多数冷静、克制的德国民众的支持。

而对理性务实的德国人来说，这种信任绝不是盲目的，默克尔政府在民众中的声望和支持度也不是靠当今风行于世界其他地方廉价的民族主义和民粹主义煽动换取的。在我看来，这说到底与德国健康繁荣的经济状况密不可分。

突出移民和难民的穆斯林身份，将他们与恐怖主义联系起来，是西方右翼民粹主义政治势力最经常采用的一种舆论操控技巧。但在德国，难能可贵的是，绝大部分民众都能够将两者正确地区分开来，充分展现了德国人一贯理性克制的民族特性。

必须承认，对于难民涌入带来的社会影响，当下德国社会的总体反应是相当分裂和不确定的，认为难民潮将对德国社会和经济造成负面影响的民众为数并不少。然而即便如此，绝大多数德国人仍然认为，战争难民在德国居留的权利应当受到保护。也就是说，在看待这个问题时，德国人总体上是站在道义立场上，而非利益优先。

我的一位目前在慕尼黑安联保险公司总部工作的一位中学同学告诉我，他们公司里有许多员工自发组织了一个帮助难民的社团。一到周末，这群安联员工就自己做好蛋糕、点心，前往远在郊外的安置点去问候难民。

在汉堡市中心的一家很有名气的博物馆里，我被自己亲眼目睹的一幕深深震撼：一对看上去年逾花甲的白人老夫妻用轮椅推着一对穆斯林长相的女孩在拥挤的人流中艰难地移动，那两个年轻女孩只有上半身，胯部以下空空荡荡！显然是在战乱中失去双腿的残疾人。当时我在内心感慨：对于那些经常不惮以最大恶意揣度他人的当代中国人来说，这幅画面大概是永远都不能理解的。

我的另一位同学目前生活在德国西部亚琛，她的丈夫是一个地地道道的德国人。她告诉我，从她先生和周围一些德国人的日常聊天中可以看到，许多德国人认为，纳粹统治时期，不仅整个欧洲，德国国内也有许许多多人遭受到法西斯主义政权的残酷迫害，他们中的许多人能够最终幸存下来，正是因为得到了欧洲和世界各国人民的无私帮助，后者还因此冒着巨大危险。而在战后，满目疮痍的德国之所以能够在很短时间内在废墟上重新崛起，发展成为一个发达经济体，并奇迹般地重新实现统一，在很大程度也是得益于世界大家庭的帮助。

许多德国家庭记得，自己也曾是难民。1945年后，1300万来自东欧的被驱逐者在西德安家；上世纪九十年代，有300万人从苏联来到德国。1990年10月3日，1600万东德人一觉醒来，发现已身处一个新国家里。在那些选择欧洲和德国的难民身上，德国人看到了自己。

德国人对于这些满怀感恩之情，认为现在到了德国回报世界的时候。因此，即便一下子接纳那么多难民会对德国社会造成一些负面影响、甚至带来一些风险，也仍然是责无旁贷的。

我在前往德国之前读到的一篇文章中说，德国经济研究所最近的一项定量研究“难民问题情绪晴雨表”显示，德国有将近3/4的民众认为，至少在短期内，难民对于德国来讲更是危机而非机遇，但还是有81%的德国民众表示接受因战争冲突到德国寻求庇护的难民。基于《日内瓦公约》与欧盟法律提到的各种避难原因，有69％的民众认为给予难民庇护是必要的。更何况如今的德国是一个多元社会，超过1/52的人口是移民或移民的后代。

这并不是说德国老百姓对政府的难民政策没有任何不同声音，但我的两位同学告诉我，他们所接触到的民众的批评主要是认为，政府开放边境接纳了难民，却没有尽到充分责任，而更多地包袱扔给了社会和民众。一些德国人认为，在难民安置方面，政府应该加大监控、分散和疏导，不能让难民潮失控。还有一些人担心当局是否有能力掌控安全局势，因为德国安全部门不像美国、法国和英国等国的安全部门那样拥有打击恐怖主义的经验。

总之，在德国，直接反对默克尔政府接纳难民这件事情本身的人并不多。

实际上，我还认为，在民主政体下，素来行事谨慎的默克尔在难民问题上表现出来的惊人胆识绝非单纯基于她个人的价值观或心血来潮，而恰是德国主流民意的体现。默克尔只是顺应了民意，并将它提升到战略高度。反过来说，德国民众在难民问题上表现出来的令人钦佩的理性和沉着，在很大程度上又是默克尔及其基民盟政府在过去10多年里的执政业绩赢得了民众赞成票的体现。

放眼当今西方世界，德国或许是硕果仅存的一个基本不存在政治两极化、且具有很高民意共识度的大国了。一路上，无论是我的两位同学还是沿途遇到的有机会交流的德国人，都对目前的德国联邦政府表达了很高的认可。而在提到默克尔本人时，我没有听到过有一个德国人口出恶语。

在从汉堡回慕尼黑的6个小时的火车旅途中，我与同车厢的一位德国老太太交谈了一会儿。她显然是默克尔的坚定支持者，当我问她“你投票给安格拉·默克尔和CDU(“基督教民主联盟”的德语缩写)吗”时，她不假思索地回答：“Yes，of course!”

正是依靠着依旧高涨的民意支持度，默克尔才有足够的信心和能力在国内国际坚定地推行自己的政策，其中当然也包括难民政策。

这次半个月的德国之行中最让我印象深刻、甚至略有些吃惊的，是城市和乡镇中熙熙攘攘的人流。原来我曾以为，苍老的欧洲应该是到处冷冷清清。除了原东德地区的一些城市基础设施和房屋略显破旧以外，我途经的城市大多呈现出一派欣欣向荣的景象。

在汉堡、慕尼黑等地的购物中心、餐馆、咖啡馆常常是人满为患，其繁忙市况一点也不输给有2000多万常住人口的上海。而原东德地区也是满眼火热的建设工地，就像当今的中国各地一样。

我太太半年前曾去过一次英国，她对我说，尽管英国的风景和城镇也许比德国更美，但相比之下，英国许多地方明显要比德国老旧破败。

眼下的德国，经济持续增长、政府财政状况稳健、社会和谐有序、国际地位稳步提升……这是德国的政治治理比其他西方大国更成功的结果。而我一向认为，恐怖主义和西方的穆斯林问题，归根结底是政治治理失败造成的。德国这方面的问题相对缓和许多，就是明证。

四

若仔细分析，上周末梅克伦堡-前波莫瑞州的地方选举也证明了这个简单道理。那是一个闭塞的地区，据说当年普鲁士的“铁血宰相”奥托·冯·俾斯麦曾开玩笑说，如果世界末日到来，他将会搬到梅克伦堡去住，因为灾难要过50年才会抵达那里。

这样偏僻闭塞的地区是没有多少穆斯林难民和移民的，更不太可能遭受恐怖袭击。我在上月的德国之行路途中也明显发现，东部地区的穆斯林人口明显少于慕尼黑、汉堡这些原西德大城市。但恰恰是这些地方，是目前德国右翼排外势力最集中的大本营。这就像英国乡村没有什么外国人的地方纷纷投票支持脱欧，而伦敦这样外来移民最多的大城市反而支持英国留在欧盟一样的道理。民粹主义诉诸的从来就不是客观事实和理性分析，而是来自本能的直觉和情绪。

值得欣慰的是，以目前其他西方国家的标准来衡量，德国政治依然非常稳定。

德国在不到一年的时间里接收了逾100万难民，却没有出现更强烈的反弹。英国《金融时报》一位资深专栏作家说，他曾问过一位英国资深政治人物，默克尔式的“开门”难民政策在英国能坚持多久，对方回答说：“不到24小时。”

因此德国民粹主义政治势力想要像在欧洲其他国家那样掀起社会巨浪，仍有很长的路要走。即使在德国新选择党表现最好的萨克森-安哈尔特州，它也只吸引了24%的选票，并没有能力从根本上改变政策版图。新选择党的领导人也承认，在德国，民众脱离欧盟的意识要比其他国家晚来得多。

但尽管如此，一个不争的事实是：作为一位肩负着欧盟未来命运的政治家，安格拉·默克尔正在从自己所拥有的权力巅峰逐渐滑落，留给她的时间或许已经不多了。如果她不能够一直让人们相信她“能搞掂”，那么德国和欧洲的未来道路将会变得非常险峻。

关于这个问题，我将在本文的下篇中讨论。