关于货币理论必须解释的另一事实是,商业银行能够在一定限度内通过发放贷款、购买债券等方式创造货币,不用每次都获得以央行为代表的国家机构的专门许可,但每次都一定是出于借款人的需求。借款人则可以用新创造的货币来投资生产,在未来创造出真实的财富,还款时消灭货币。被创造出的货币交易给他人后,新的持有者也就和其他人一样能够再换回未来的这些财富,从而补偿自己向借款人提供的产品或服务。

与很多人的印象不同,银行并不是用现有存款来发放贷款,而是在发放贷款时,在自己资产负债表的资产方加上这笔贷款,同时在负债方增加对借款人相同金额的负债,即借款人在银行的存款,从而“凭空”创造货币。在正常的市场经济体中,这一行为当然无须征得政府部门的同意。即便在央行通过直接限制每家银行贷款规模来执行货币政策的国家,银行也有在限额之内创造或不创造货币的一定自由。这也就是为什么金融危机之后的量化宽松等使央行资产负债表大幅扩张的货币政策没有带来恶性通货膨胀。宽松货币政策下,金融机构的准备金大幅增加。但非现金的准备金虽然叫“基础货币”,却不像商业银行存款和现金等被普遍接受的支付手段一样能够直接用于购买商品和服务。其实,准备金从概念上来说就是用于经济主体之间最底层的债务清算。现金是央行发行的公债,存款是特定商业银行的私人债务。不同的私债以及公债私债之间转换时,就需要清算。现金用于储户和银行的清算。当储户从银行提取现金时,就是用银行对自己的私债换回了原本由银行持有的央行公债,相应金额的私债关系就此消灭。银行之间清算用的是央行的另一种公债,也就是存款准备金。传统意义上的银行挤兑(bank run)是储户集中地到银行提取现金而银行现金储备不足。2008年金融危机则是参与货币市场的各种金融机构由于恐慌而纷纷从并非传统商业银行但同样短借长贷的“影子银行”赎回资金,使得货币市场几近冻结,并波及投资银行、保险公司和商业银行。危机开始后一些大投行火速变身商业银行,享受到美联储援助项目和贴现窗口的保护。全球各大央行还从金融机构购买资产扩张基础货币,目的首先就是为了让后者的资产负债表足够健壮,相互之间清算债务时能有足够的流动性保障支付,不再出现机构对机构的挤兑。正是基础货币与普通货币创造一半姓公一半姓私的分裂和交缠,促成了二十世纪以来多次金融危机的爆发。

这也就提醒我们不要忘记国家与银行的共生关系。经济学家查尔斯·凯罗米里斯(Charles W. Calomiris)和史蒂芬·哈伯(Stephen H. Haber)在《人为制造的脆弱性》这本研究银行业历史的著作中指出:“每个民族国家都有某种形式的政府特许银行。共产主义国家有,民主和威权国家有,甚至最低劣的盗贼统治也有。”一个国家的银行体制是政府、银行内部人、外部股东、储户、借款人和纳税人这些利益团体角力的产物。近代国家建立,商品市场扩展和银行体系成型,实际上是卷入了统治者、商人和金融家的同一个历史进程的三个不同侧面:“统治者需要商人构建商业网络,从而将整个国家黏合在一起,并缴纳税款。商人需要统治者提升实力,统治日益强大的国家,捍卫贸易路线,确保日益复杂的合同的执行。商人和统治者都需要金融家:商人需要金融家创新并管理金融工具,以支持完成远距离的贸易;统治者需要金融家为战争融资。对于金融家而言,需要国家来确保其合同执行,无论是金融家之间的合同,还是与商人或外国签订的合同。”

这就是以早期英格兰银行为代表的特许银行出现的历史背景。英格兰银行作为私有银行成立并成为王室主要债权人后,英王原本混乱和不可持续的债务得以公开、透明和长期化,由此重塑信用,降低利率,建立强大的海外军队,开拓和保护贸易航线。而英格兰银行则先后享有了金匠和乡村银行等金融机构从未获得的特权,如不受银行合伙人数限制,票据业务不受地域限制,以及垄断发行用于纳税的法定货币等。商人们后来则迫使英格兰银行在伦敦之外开设多家分行并对小银行提供票据贴现等服务,使英格兰银行演变为按照白芝浩规则(Bagehot's rule)在危机时要求用良好的资产为担保并以惩罚性的高利率向其他金融机构提供充分流动性的最后贷款人,直至20世纪以来担当的央行角色。

而美国的特许银行在数量上主要是州特许银行。颇为惊人的是,迟至20世纪80年代,各州为了阻碍信贷资金流出本地,大多禁止银行跨州甚至在州内开设分行,如现在的银行业巨头美洲银行(Bank of America)1988年前只能名不副实地局限于加州开展业务。因而历史上美国的大多数银行是无分支机构的单体银行(unit bank)。因为纵向分权,联邦政府对开设分行的法律限制无能为力。甚至从联邦而不是州政府获得特许的银行也必须服从。这使得银行难以在不同地区调配资源,经营风险过分集中。内战前后的立法让联邦特许银行发行的美元成为了事实上的统一货币,却又出于为战争和重建融资的需要,规定美元只能以联邦债券或州债券为担保发行。农业地区收获季节需要远超平时流通规模的现钞。然而由于银行不能以数量有限的公债之外的担保物发行钞票,难以满足储户提取现金的需要,爆发了多次银行危机。解决问题最自然的方案是解除对担保物和开设分行的限制。但小银行和农业利益集团的强大政治联盟让美国反倒进一步加强管制,走向了金融分业经营、存款保险制度和美联储。凯罗米里斯和哈伯综合经济学界的多项研究写道:“现有证据表明,银行及其客户都从证券承销和贷款的关联性中获利”,分业经营并不合理。而存款保险则“削弱了有分支行的银行相对于单体银行的竞争优势”,激励后者在经营中冒更大风险,使它们在二三十年代大量倒闭。美联储也并非从一场胜利走向另一场胜利。一篇名为《联储是个失败的机构吗?》(Has the Fed Been a Failure?)的论文就发现,联储成立以来经济运行反较之前更不平稳。众所周知大萧条就是在联储执掌货币政策后发生。退一步来看,即便以联储经验不足为由排除这段不光彩的历史,只看二战后的数据,经济的波动仍不低于联储成立前的几十年,相反危机爆发的次数还有所增加。

在其他学科比在其所处的哲学界更受欢迎的约翰·塞尔(John Searle)在《社会实在的建构》一书中主张,货币等制度性事实或事物是人们集体意向性的产物。三位来自不同学科背景的学者则在一篇名为《什么是货币:对塞尔“制度性事实”的一种替代理论》(What is Money? An Alternative to Searle's Institutional Facts)的论文中提出,不需要用“意向性”来解释其实并不存在什么真正“内在”价值的货币,“行动”和“激励”等与标准经济学理论相容的概念就能完全胜任这个任务。我们是在由国家和私人共同塑造的激励结构中行动,共同采用有统一单位的记账体系来进行交易、记录和清算债务关系等行动。我们的银行账户是一笔笔账务,银行持有的准备金同样是账务,现金也是不记名的账务。所以账务的载体是金属、纸张还是电子信号,并不重要,也不神秘。国家、银行和我们这些经济主体就是由货币这种账务/债务关系深刻地联系起来。理解了这些之后,我们就可以采纳《信用货币理论:货币循环进路》(The Credit Theory of Mon-ey: The Monetary Circuit Approach)一文中给货币下的定义:货币是为了创造未来的真实财富,由国家提供背书(endorse)的银行机构所发行的债务;货币具有真实的外在价值,是因为这种债务的每个持有者都有权索取由银行开始的信贷扩张在未来所产生的物质财富。

我们仍然生活在2008年金融危机长长的影子里。它是公私纠缠不休的货币史上又一笔因此酿成大祸的记录。激进但切中要害的解决方案纷纷被提了出来。要点自然在于斩断货币身上同时具有的公共和私人属性。路径自然也有两种,一是将货币完全国家化,二是彻底私有化。

国有化方案并不新鲜。前文已经提到过,国家铸币古已有之。经济理论含义更加明确的政策建议至少可以追溯到1933年由亨利·西蒙斯(Henry Simons)和欧文·费雪(Irving Fisher)等多位经济学家提出的“芝加哥方案”(Chicago plan)。近年来经济学家、美国金融学会前会长John Cochrane、英格兰银行前行长默文·金(Mervyn King)以及两位国际货币基金组织经济学家Benes和Kumhof 都提出了类似的方案。方案的基本思想是,所有货币均直接由国家发行,银行将真正扮演起现在徒有虚名的“金融中介”角色,把储户已有的货币输送给借款人,而不是在账本上创造货币用于发放贷款。这样商业银行实际上就必须转变为投资银行或信托公司。很多人怀疑芝加哥方案付诸实施的切换成本过高。但若果能一劳永逸地消除金融危机的可能性,这恐怕不是最大的问题。难点在于,如何保证借款人对银行的债务和银行对储户的债务不会作为交易媒介重新流通起来变成准货币,使银行变成翻版的伦敦金匠银行。没有成功的历史经验可以支撑永远确保这一点的信心。

如今一般被称作“自由银行”(free banking)的私有化倡议也由来已久,最著名的是哈耶克一本名为《货币的非国家化》的小册子。当代的支持者包括但不限于上面提到关于美联储经济调控成绩的论文的几位作者。除了告诉我们中央银行家们并不是神之外,支持者们还认为,美联储成立前的银行业危机成因主要不是私有银行的经营失误,而是它们不能发行自己的银行券以满足特定季节里人们的现金需求,只能以供给有限的公债为担保发行统一货币,还不能自由地设立分行以在不同区域分担信贷风险。多年来人们熟悉的现金是国家债务,危机时他们放弃银行存款这种私人债务挤兑现金(或者是金融机构逃离回购市场)。但现金完全可以是银行的私人债务。自由银行学者们以近代尚无央行时苏格兰和加拿大几无危机的银行体系为例试图说明:金融体系中没有央行作为最后贷款人,没有存款保险,私有银行在经济遭受冲击,惧怕风险的人们都想手握现金时,充分地提供自己发行的银行券,并有效清算各自之间的债务,这是可行的;银行如有倒闭,也只限于特定地域集中持有特定资产的那些,对整体经济来说生死攸关的交易、清算服务则不受影响;各家银行采用约定的储备金进行清算,并在发放贷款带来的利息收入和因借款人的收款方为其他银行的客户而流失储备的更大概率之间做经济权衡(trade-off),从而不会滥发货币。《人为制造的脆弱性》的作者们将此斥为“自由乌托邦主义观点”。他们承认,自由银行学者们念兹在兹的18世纪和19世纪初的苏格兰银行体系确实高度接近于“自由银行”而且也成功杜绝了危机,但旋即指出,那是因为英格兰包办了苏格兰的防务,而又恰好没来得及把自己为战争财政融资的以英格兰银行为中心的公私属性混合的银行制度加诸苏格兰。两位作者讽刺说,自由乌托邦主义者往往认为国家应该扮演守夜人的角色,只提供国防并保障合约的执行,但“恰恰是……国家的基本功能——国防——使得银行(对国家)如此重要”,几乎必然被国家用来融资。“任何一个自我约束、不将银行作为获取军事和经济利益工具的政府,都会很快被利用银行的政府取代。”

所以最后我们也许不得不面对这么一个经验事实:国家、银行与货币可能就是难以分割的三口之家。前两者总是彼此需要,于是结合在一起产生了货币。即使是在生活方式多样化的自由社会,人类也尚未找到比双亲更优的可以推广的育儿机制。在可预见的将来,货币恐怕也将长期处于国家和银行的双重监护之中。不过天下乌鸦并不一般黑。虽然“银行对国家如此重要,甚至比军队和税收的存在更加普遍”,总要服务于国家的目的,使有些国家的银行体系稳定但信贷不足,有些国家的信贷充足但经常爆发银行危机,有些一个也没实现,但《人为制造的脆弱性》还是发现有若干个英国的前殖民地或受保护国同时做到了银行稳定和信贷充足。它们的政治制度开放而制衡有效,让特殊利益集团难以绑架银行。幸福的家庭总是相似的,国家、银行与货币的成功组合也是。