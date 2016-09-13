9月13日消息，二手车电商平台瓜子二手车直卖网在京召开了新品牌上线一周年新闻发布会。会上，瓜子二手车对过去一年所取得的成绩做了总结，同时宣布瓜子二手车A轮融资总额超2.5亿美元，创下二手车电商领域单笔融资金额最高纪录，也是该领域A轮融资规模之最，更是在资本寒冬季罕见的大手笔融资。

发布会上，瓜子二手车直卖网CEO杨浩涌宣布正式启用知名影视明星孙红雷为品牌形象代言人，同时宣布将在未来的一年继续在品牌层面投入10亿人民币，借由代言人孙红雷的品牌影响力，深度巩固瓜子二手车在中国二手车行业领导品牌的地位。

杨浩涌现场表示：过去一年，瓜子二手车的表现得到了用户和行业的一致认可。2017年，瓜子将完成三大战略目标：成为二手车电商的入口级平台，月成交量10万+；深度布局汽车金融领域，智能金融云平台合作伙伴超过300家；强化大数据技术能力，通过商业数据洞悉消费者行为驱动业务创新升级。

瓜子二手车 一年弯道超车

瓜子二手车直卖网于2015年9月27日正式上线，只用了一年时间就已成长为中国最大的二手车电商平台，并连续创造了行业内多项第一。杨浩涌透露，瓜子能在短短一年时间内取得行业领先者的地位，离不开瓜子二手车的七大优势——在资本层面戒骄，保持敬畏之心；打造强势品牌优势；深度布局全国市场的决心；扩大领先规模的信心；以诚实之心踏实做金融；坚持用产品技术变革行业的信念；优秀人才聚在一起创业的坚持。

目前，瓜子二手车实时在售个人车源量超过12万台，为行业之首；覆盖全国28个省份、179个城市，通过卫星城策略服务能力覆盖208个城市，城市扩张增速持续保持行业第一；在瓜子二手车主力覆盖的179个城市中，有170个城市的交易量为行业第一；1500余人的评估师团队据行业规模之首，整体服务能力无人能及。

品牌方面，全球领先的市场咨询机构Millward Brown（华通明略）《2016Q2二手车品牌健康度追踪研究报告》指出：在提到买卖二手车时，有58%的人会首先想到瓜子二手车，在主流城市，每10个人中有8个人知道瓜子二手车品牌。

同样，来自其他知名机构的数据也对瓜子二手车无可撼动的行业地位提供了事实依据：易观千帆数据显示，瓜子二手车APP日活用户量为124.98万人，排名行业第一；艾瑞咨询数据显示，瓜子二手车7月PC端月度覆盖量达到518.4万人，是第二、三名人人车、优信的2倍；GEO集奥聚合《2016年二手车市场洞察报告》也在用户留存、行业搜索量、周访问天数等维度证明了瓜子行业第一的地位。

二手车电商行业具有显著的网络效应，车源量与购车用户的数量增长彼此促进。一旦企业获得领先优势，引发网络效应，后进者很难实现追赶。即强者衡强，弱者趋弱。

大数据技术 成为瓜子核心优势

杨浩涌认为直卖是模式上的创新，真正的创新需要通过商业数据洞悉消费者行为以驱动二手车行业业务创新及升级。过去的一年，瓜子二手车首席技术官张小沛带领团队帮助瓜子二手车建立了基于多种算法模型的技术体系，建立了一个庞大的数据基因库，包含200万车辆数据，1亿车主和潜在买家数据。瓜子正在通过大数据、技术深度改造二手车行业的效率，举例来说，二手车的车辆销售周期由32天缩短至4.6天；买车用户在页面的转化率提升了35%。

大数据与技术的能力在瓜子二手车的生态布局之中也起到了关键性的作用。以瓜子金融为例，基于用户的数据分析，瓜子金融平台上的产品丰富度行业最高，基本可以覆盖所有用户的需求，平均放贷审批时间由3.7天缩至最快半小时。目前，瓜子二手车金融平台的合作伙伴超过100家，保险合作伙伴超过60家。

瓜子二手车升级服务体验 推出2亿元用户保障计划

为更好的保障消费者利益，提升用户体验，瓜子平台向广大用户推出行业首份用户保障体系，将拿出2亿元成立“用户保障基金”。用户保障基金将会用在检测、质保、延保、金融、赔付服务等方面。国内二手车市场发展程度虽不及发达国家水平，瓜子二手车抓住机遇，并率先在行业内提出用户保障计划，能够规范二手车市场乱象，建立二手车市场信任机制，将对整个行业起到模范带头作用，促进行业健康稳定发展。

杨浩涌表示：瓜子正以交易为切入点打通汽车后市场，未来二手车市场有庞大的价值空间，包括金融、保险、延保等方面，确切的说未来瓜子应该是一个提供二手车整体服务的服务型平台，在瓜子逐步完善每一个环节，建立完整的二手车生态链的过程中，服务将会不断升级，用户将会享受到有品质有保障的整体服务。