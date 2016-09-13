盛来运：8月份经济呈现十大亮点 房地产去库存效果明显但仍在上涨

经济观察网 橙鉴报道 9月13日上午10时，国务院新闻办公室于在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长盛来运介绍2016年8月份国民经济运行情况，并答记者问。

以下为盛来运讲话实录：

谢谢主持人，大家上午好，很高兴又和大家见面了，按照惯例，我还是先向大家发布8月份国民经济运行情况的主要数据，然后回答大家的问题。

8月份，在供给侧结构性改革深入推进和一系列稳增长、调结构、惠民生政策的作用下，部分指标有所改善，“三去一降一补”取得实效，新经济新动能快速成长，国民经济继续保持基本平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。

一、工业生产有所加快，企业效益继续改善

8月份，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长6.3%，增速比上月加快0.3个百分点，比上年同期加快0.2个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.6%，集体企业下降4.1%，股份制企业增长6.4%，外商及港澳台商投资企业增长6.7%。分三大门类看，采矿业增加值同比下降1.3%，制造业增长6.8%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.0%。工业结构继续优化，高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长11.8%和10.8%，增速分别比规模以上工业快5.5和4.5个百分点。规模以上工业企业产销率达到98.1%。从环比看，8月份全国规模以上工业增加值比上月增长0.53%。1-8月份，规模以上工业增加值同比增长6.0%。

1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额35236亿元，同比增长6.9%，比1-6月份加快0.7个百分点。规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.83元，比上年同期减少0.25元；主营业务收入利润率为5.67%，比上年同期提高0.22个百分点。7月末，产成品存货同比下降1.8%，连续4个月下降。

二、固定资产投资增长趋稳，基础设施投资增长较快

1-8月份，全国固定资产投资（不含农户）366339亿元，同比增长8.1%，增速与1-7月份持平。其中，国有控股投资129551亿元，增长21.4%；民间投资225005亿元，增长2.1%，与1-7月份持平，占全部投资的比重为61.4%。分产业看，第一产业投资11413亿元，同比增长21.5%；第二产业投资143859亿元，增长3.0%；第三产业投资211068亿元，增长11.2%。高技术产业投资增长较快，1-8月份同比增长15.5%，比1-7月份加快1.3个百分点，比全部投资增速快7.4个百分点。基础设施投资仍保持较快增长，1-8月份同比增长19.7%，比1-7月份加快0.1个百分点。从到位资金情况看，固定资产投资到位资金385535亿元，同比增长6.2%。其中，国家预算资金增长20.3%，国内贷款增长9.3%，自筹资金增长0.2%，利用外资下降17.3%。新开工项目计划总投资323037亿元，同比增长22.7%。8月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长8.2%，比上月加快4.3个百分点；其中，制造业投资增长2.1%，加快0.5个百分点；民间投资增长2.3%，加快3.5个百分点。从环比看，8月份固定资产投资（不含农户）比上月增长0.58%。

三、房地产开发投资增速小幅回升，商品房待售面积持续减少

1-8月份，全国房地产开发投资64387亿元，同比增长5.4%，增速比1-7月份加快0.1个百分点，比上年同期加快1.9个百分点。其中，住宅投资增长4.8%。房屋新开工面积106834万平方米，同比增长12.2%，其中住宅新开工面积增长11.7%。全国商品房销售面积87451万平方米，同比增长25.5%，其中住宅销售面积增长25.6%。全国商品房销售额66623亿元，同比增长38.7%，其中住宅销售额增长40.1%。房地产开发企业土地购置面积12922万平方米，同比下降8.5%。8月末，全国商品房待售面积70870万平方米，比7月末减少512万平方米，连续6个月减少。1-8月份，房地产开发企业到位资金91573亿元，同比增长14.8%。

四、市场销售稳中有快，网上零售额继续保持快速增长

8月份，社会消费品零售总额27540亿元，同比名义增长10.6%，增速比上月加快0.4个百分点，比上年同期回落0.2个百分点（扣除价格因素实际增长10.2%）。其中，限额以上单位消费品零售额12250亿元，增长8.5%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额23808亿元，同比增长10.6%，乡村消费品零售额3732亿元，增长10.9%。按消费类型分，餐饮收入3036亿元，同比增长10.3%，商品零售24504亿元，增长10.7%，其中限额以上单位商品零售11475亿元，增长8.8%。行类和居住类商品增长较快，汽车增长13.1%，家具增长11.1%，建筑及装潢材料增长16.3%。从环比看，8月份社会消费品零售总额比上月增长0.83%。1-8月份，社会消费品零售总额同比增长10.3%。

1-8月份，全国网上零售额30210亿元，同比增长26.7%。其中，实物商品网上零售额24347亿元，增长25.5%，占社会消费品零售总额的比重为11.6%。

五、出口增速加快，进口增速由负转正

8月份，进出口总额21960亿元，同比增长7.9%。其中，出口12710亿元，增长5.9%，比上月加快4.2个百分点；进口9250亿元，增长10.8%，上月为同比下降5.7%。进出口相抵，顺差3460亿元。1-8月份，进出口总额153660亿元，同比下降1.8%。其中，出口88382亿元，下降1.0%；进口65279亿元，下降2.9%。

8月份，规模以上工业企业实现出口交货值10015亿元，同比增长2.9%；1-8月份，规模以上工业企业实现出口交货值75032亿元，同比增长0.1%。

六、居民消费价格同比涨幅回落，工业生产者出厂价格降幅继续收窄

8月份，居民消费价格同比上涨1.3%，涨幅比上月回落0.5个百分点。其中，城市上涨1.4%，农村上涨1.0%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨1.5%，衣着上涨1.3%，居住上涨1.5%，生活用品及服务上涨0.4%，交通和通信下降1.2%，教育文化和娱乐上涨1.3%，医疗保健上涨4.3%，其他用品和服务上涨4.5%。在食品烟酒价格中，粮食价格上涨0.3%，猪肉价格上涨6.4%，鲜菜价格下降3.9%。8月份，居民消费价格环比上涨0.1%。1-8月份，居民消费价格同比上涨2.0%。

8月份，工业生产者出厂价格同比下降0.8%，降幅比上月收窄0.9个百分点，连续8个月降幅收窄；环比上涨0.2%。1-8月份，工业生产者出厂价格同比下降3.2%。8月份，工业生产者购进价格同比下降1.7%，环比上涨0.2%；1-8月份工业生产者购进价格同比下降4.1%。

总的来看，8月份，国民经济主要指标有所改善，结构调整深入推进，新兴动能加快成长，经济发展呈现积极变化。但也要看到国内外环境仍然复杂严峻，不稳定不确定因素仍然较多，经济企稳向好的基础尚不牢固。下阶段，要继续坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻党中央、国务院决策部署，做到需求侧管理和供给侧改革并重，坚定不移地推动供给侧结构性改革，继续适度扩大总需求，用政策落实稳预期，用改革深化增活力，用创新驱动强动能，狠抓政策落实，促进经济持续健康发展。

以上是我发布的8月份的主要指标数据，下面我很乐意回答大家的问题。

8月份经济呈现十大亮点

从刚才发布的指标数据来看，8月份确实有很多积极的变化，综合这些数据，我认为8月份经济有十大亮点：

第一大亮点是工业企稳回升。8月份规模以上工业增加值增长速度是6.3%，比上个月回升了0.3个百分点，而且与工业发展相关的一些指标表现都还可以，发电量、用电量、铁路货运量指标都有所回升。8月份，发电量增速比上个月加快0.6个百分点，铁路货运量增速由负转正，8月份铁路货运量增长1%，上个月下降5.8%，1日发布的制造业采购经理指数（PMI）是50.4%，重新回到扩张区间。工业增长速度连续6个月在6%以上，呈现出明显的企稳回升态势。

第二大亮点是投资增速呈现企稳迹象。1-8月份，固定资产投资增长8.1%，与1-7月份持平，而且8月份当月增长8.2%，比7月份加快4.3个百分点，加快更趋明显。其中大家关注的民间投资指标1—8月份增长2.1%，也是与1-7月份持平的，从当月的情况来看，8月份的民间投资增长速度是2.3%，上个月是下降1.2%。从这些指标来看，固定资产投资确实呈现趋稳的态势。

第三大亮点是消费和出口出现回升。社会消费品零售总额8月份增长10.6%，扣除物价实际增长10.2%，无论是名义的还是实际的都比上月份加快0.4个百分点。8月份社会消费品零售总额回升中主要是汽车增长加快，限额以上零售企业汽车销售增加13.1%，拉动社会消费品零售总额增速加快0.5个百分点左右。进出口这个月表现不错，无论是进口和出口都出现了回升，出口加快了4.2个百分点，进口这个月表现非常强劲，进口增长10.8%，上个月进口还是负的5.7%，进口由负转正，这说明国内市场需求确实出现了回升。

第四大亮点是就业总体稳定。根据人社部数据，8月份城镇新增就业113万人，1-8月份累计达到948万人，占全年目标的将近95%，31个大城市城镇调查失业率尽管略有回升，但是基本稳定在5.1%左右，总体上就业还是比较稳定。

第五大亮点是工业生产者出厂价格降幅大幅收窄。8月份PPI下降0.8%，降幅比上个月收窄0.9个百分点。工业生产者出厂价格降幅收窄意味着国内市场供求关系有所改善，因为价格最终是供求关系的客观表现

第六大亮点是工业企业利润有所回升。正是因为工业生产者出厂价格的改善，加之政府非常重视降成本，包括营改增以后企业的经营成本有所下降，规模以上工业企业利润1-7月份增长6.9%，7月份当月增长11%，比6月份加快5.6个百分点。

第七大亮点是“三去一降一补”继续取得新成效。“三去一降一补”是今年供给侧结构性改革的五大任务，从8月份的情况来看相关数据表现还是可以的。从去产能情况来看，1-8月份原煤产量同比下降10.2%，库存下降12.2%；1-8月份粗钢产量下降0.1%。从去杠杆看，7月末规模以上工业企业资产负债率56.4%，比去年同期回落0.6个百分点。从去库存看，房地产库存继续下降，商品房待售面积连续6个月减少，8月末比7月末减少512万平方米，1-8月份累计减少超过3000万平方米，成绩是不小的。从降成本看，1-7月份规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.83元，比上年同期减少0.25元。最后从补短板看，农田水利、生态环境等相关行业的投资继续保持较快增长。

第八大亮点是新经济继续保持较快增长。培养新经济、新动能是这两年政府结构改革中尤为重视的。从目前的情况来看，还是继续保持较快增长，新产品、新技术、新主体、新服务层出不穷。从新主体看，1-8月份全国新登记企业增长28.9%，日均新登记企业1.46万家，有明显的增长。从新产业看，规模以上工业高技术产业继续保持较快增长，8月份高技术产业增加值增长11.8%。从新业态看，1-8月份网上零售额虽比1-7月份有所回落，还是保持25%以上的高增长。从新服务看，包括在线医疗、在线教育、在线约车在内的新业态如雨后春笋，继续延续今年以来的较快增长态势。

第九大亮点是产业结构调整继续深入推进，取得新的进展。从服务业和工业的关系看，8月份服务业生产指数比规模以上工业增加值增速还是高了1个百分点以上，这就意味着一二三产的结构关系继续向协调化方向发展。工业继续向中高端迈进，规模以上高技术工业增加值增长速度继续保持较快增长，占整个工业比重继续提高，1-8月份其占规模以上工业增加值比重为12.2%，比去年同期提升0.8个百分点；同时装备制造业的比重提升1.3个百分点，这就意味着中国的工业结构向好的方向发展。

第十大亮点是需求结构有明显改善。在投资、消费以及净出口三大需求的结构中，消费继续保持相对比较稳健的作用，而且投资和消费的内部结构也在优化。从投资来看，高技术产业投资、服务业投资在加快，高耗能投资在下降；1-8月份高技术产业投资与去年同期比，占全部投资的比重提升0.4个百分点，服务业投资占比提升了1.6个百分点，另外高耗能投资占比下降了0.5个百分点。从消费来看，内部结构也是在改善的，尤其跟居民消费升级相关的产品，像住房、汽车、教育、文化等服务，增长较快，这就意味着消费结构的升级也是在加快的。

从所有这些情况来看，我们感觉到8月份的经济运行确实有积极的变化，这也充分说明今年以来经济运行总体平稳，稳中有进，稳中有好的态势继续保持，尤其在供给侧结构性改革和一系列稳增长、调结构、惠民生政策的作用下，市场供求关系、经济结构、发展质量都有所改善，这是非常不容易的。但是我想提醒大家，对于经济形势还是要继续冷静观察，因为当前的国际环境还是复杂严峻，世界经济总体上复苏还是比较疲弱，不稳定性、不确定性还比较多，包括美国的加息没有落地，对整个市场带来不利的影响。从国内来看，中国的结构调整转型升级正处在关键阶段，结构调整的阵痛还在释放，实体经济尽管有所改善，但企业经营困难还是比较多，地区分化还比较大，所以经济下行压力还不小。

下一阶段要继续贯彻落实党中央、国务院的决策部署，坚定不移地推进供给侧结构性改革，适度扩大有效需求，科学统筹好供给侧改革和需求侧管理，狠抓政策落实，巩固经济中出现的积极变化，力图经济企稳向好。

房价确实还在上涨 上涨势头得到遏制

刚才我们发布 1-8月份商品房销售面积增长25.5%，比1-7月份回落0.9个百分点，商品房销售金额增长38.7%，回落只有1.1个百分点，销售面积和金额的速度基本匹配。

关于地价比房价贵，不能拿一二线城市的地价和三四线城市的房价比。从经营角度来讲，任何一个开发商都不愿意房价卖得比地价要便宜，否则就不能生存。我们观察经济的现象，一定要使用同口径进行对比，这样才有意义。这是题外话，我先做点说明。

我知道大家都很关心房地产市场，这段时间媒体讨论得很热烈。房地产是很重要的产业，首先是对国民经济贡献率比较高，而且关联效应比较大，前端联系到像钢铁、水泥等原材料行业，后端联系到汽车、装潢甚至家电这些行业。住房关系千家万户，关系民生生活质量各个方面。我们也很关注房地产市场的发展，既希望对经济能够发挥稳定的促进作用，又能够体现民生改善，让居民能够得到实惠，这样一个期盼。

从今年以来的房地产市场，尤其近两个月房地产的变化情况来看，房地产市场的特点还是比较明显的。首先确实房价还是在上涨，但是从近两个月来看，房价涨幅是在回落的，尤其是在一些限购政策出来后，一线城市和一些二线城市房价涨幅在回落，这就说明前期上涨的势头初步得到遏制。

第二个特点，房地产市场的分化确实比较明显，这是跟以前不一样的特点。上一次发布会我也做过解释，以前是普增普涨，无论一二三线城市都在涨。今年以来，尤其最近两个月，一、二线城市房价还是比较坚挺，但是三四线城市尤其四线城市房价相对比较稳定，库存相对比较大。我们认为，这两个特点今后一段时间还会持续，从房地产的价格表现基础来看，最终还是要取决于房地产市场的供求关系，尽管还受到很多因素的影响，包括调控政策等影响，但是最根本的还是要取决于供求关系，此外，住房是一种很特殊的商品，地域性很强。我个人判断，房地产市场分化调整的走势是今后一个时期的主基调，这就决定了房地产调控政策一定要因地制宜、因城施策，遵循房地产市场本身的客观规律。

我们相信，经过房地产这么长时期的发展，各地政府的调控也越来越有经验，在市场化调控总的大框架内，房地产市场会朝着持续平稳健康方向发展。

两大原因促成汽车类消费增长 汽车消费还是有很大空间

8月份汽车增长是社会消费品零售总额增长的重要拉动因素。汽车类销售增长13.1%，比上个月加快3.9个百分点。8月份汽车销售为什么会加快，有两个原因。一是从基本面来看，中国目前处在消费结构升级的关键时期，住类和行类的商品这几年一直保持较快增长。中国近年来汽车每年销售量超过2000万辆，但总体来讲，中国汽车的消费还是有很大空间。根据住户调查数据，中国现在汽车家庭拥有量每百户将近34辆左右，也就是1/3的家庭有车。我看了一些数据，像美国现在汽车拥有量每百户220辆左右，一家2辆车多一点，欧洲的发达国家，包括日本和韩国等国家，每百户汽车拥有量将近150辆，两家三辆车多一点。从中国角度来讲，尽管这几年汽车发展比较快，但刚性需求市场还很大，在解决了温饱以后，大家追求发展型和享受型的消费。这与中国居民消费结构升级有关，而且潜力很大。

8月份汽车销售提速跟政策刺激也有一定的关系。大家知道，中国去年年底出台了一个政策，对1.6升及以下小排量汽车有优惠补贴政策，这个政策按照计划未来几个月到期，到期之前一部分消费潜力提前释放，这可能有一定的影响。主要是这两方面的原因。

调查失业率有所回升 但总体稳定

刚才我也谈到了，调查失业率虽然略有回升，但总体是稳定的。具体数据目前我们还没有正式对外发布，争取尽快早一点发布。从数据看，还在 5.1%左右，基本上变化不大，比较稳定。就业稳定是这两年中非常重要的成就，也是经济运行中的一大亮点，就业稳是经济稳的压舱石，就业稳意味着收入来源有保障，消费者预期也比较稳定。

为什么这几年就业相对比较稳：

第一个原因，因为经济增长总体是比较稳定的，尽管 GDP的增长率有所回落，但是我们还是保持中高速增长，而且增长所创造财富GDP的增量是扩大的，蛋糕是做大的。比如今年上半年GDP增长6.7%，去年上半年GDP增长是7%，增长速度看起来回落了0.3个百分点，如果按6.7%所创造GDP财富的增量，我们以前做过测算，按2010年不变价算，GDP增量比上年同期增量还多了230亿元人民币，这就意味着你要生产这么多财富，对劳动力基本需求并没有减少，所以经济增长是就业增长形势不错的因素。

第二个原因，与中国产业结构调整有关系。近几年中国产业结构最大的变化是由原来的工业主导向服务业主导转型，去年三产比重中服务业占比第一次超过 50%，这个转型对中国就业带来深刻的影响，整个经济体对就业的弹性是在增加的。因为三产大多是劳动密集型产业，不管是传统的餐饮、住宿等服务业，还是现在的金融、物流等产业，很多都是劳动密集型产业，对劳动力的需求弹性是增加的。我们的研究数据表明，2012年到2015年这三年中，GDP每增长一个百分点所带动的非农就业人数比2009-2011年多40多万。整个就业弹性是增加的。

第三个原因，跟人口结构变化有关系。中国这几年人口结构也发生了很大的变化，一个是年轻劳动力资源的数量在下降， 16-59岁的劳动年龄人口数量近几年每年减少300到400万人左右，这意味着从供给方这个角度来看，劳动力市场供求压力有所减轻，这也是有利于调查失业率保持相对稳定的。

第四个原因，跟政府大力推动大众创业万众创新有关系。这两年政府在深化 “放管服”的改革，鼓励创业创新，包括对工商登记实行“五证合一，一证一码”，有利于各级工商户的发展，在一定程度上可以推动自主创业，1-8月份全国新登记企业同比增长将近30%，这说明对就业是有促进作用的。你刚才提到去产能的问题，我觉得是与政府重视去产能过程中下岗职工和转岗职工的就业安置是有关系的。“去产能”是“三去一降一补”供给侧结构改革五大任务之首，为了去产能工作的顺利推进，相关部门专门提供了1000亿元人民币的安置培训资金，使转岗工人能够通过培训重新找到就业岗位。

就业形势之所以表现比预期要好，跟这几个方面是有关系的，既有经济运行本身内在的需求方和供给方的因素，也有积极就业政策的作用。中国经济包括就业形势今后一个时期还会继续保持稳定的。谢谢。

房地产去库存效果明显

现在去库存，尤其房地产去库存成效还是非常明显， 8月末比7月末商品房待售面积减少了512万平方米，其中住宅减少得更多，住宅待售面积减少639万平方米。之所以两个数据有差距，是因为商业营业用房待售面积有所增加。这次房地产上涨主要是住宅价格上涨比较多，销售比较好，所以有利于去库存，数据有积极变化。从累计角度来讲，今年以来连续6个月商品房库存在下降，刚才我也讲到一个数据，连续6个月商品房待售面积减少，累计减少3000万平方米左右。从这个角度来讲，去库存成效是比较明显的。

关于房价的问题，刚才实际上我已经谈到了，有两大特点，一大特点是涨幅在回落，尤其是前期涨势比较快的一些一线城市和部分二线热点城市，目前在一些限购限贷政策的作用下，以及前期消费潜力集中释放了一批购房需求，在这些因素共同作用下，一线城市和少数热点城市的房价涨幅开始回落。

另外一个特点，刚才我也谈到了，分化调整的格局比较明显。像北京这样的一线城市，尽管将来总体上房价涨幅趋于稳定，但是内部的结构性分化也会以某种方式表现出来。比如城市中心区和边远地区、公园附近和非公园附近、大户型和小户型的房价，就会有差异。这也是市场内部结构优化的一个过程，只有分化和调整才能淘汰一些市场不需要的，增加一些优质商品房的供应，来持续改善居民的居住条件。另外，这种分化调整也是市场竞争的表现，通过这种市场竞争，提供高品质的商品房，提供更好的服务，改善和提升生活质量。目前一线城市和热点城市推出了更多的市场化调控政策，采取了一些新的做法，比如加大土地的供应量，这有利于改善今后一个时期城市商品房的供应，房地产调控措施也越来越科学。

8月CPI涨幅回落 下半年食品价格上涨概率较大

8月份居民消费价格指数CPI同比上涨1.3%，这个数据出来以后与市场预测有些差别，但是我个人觉得这个数据各方面应该还是接受的，因为是客观反映了市场价格变化的趋势。CPI涨幅为什么回落了，比上个月回落了0.5个百分点，其中主要还是因为食品价格同比涨幅回落。今年一开始的时候，大家知道受天气因素的影响，还有一些季节性因素影响，蔬菜和猪肉价格涨幅比较高。最近三个月随着天气转暖，市场供应增长，包括猪肉价格上涨以后，生产企业积极补栏，供求关系也有明显改善，菜价和肉价回落。再加上去年的对比基数比较高，去年8月份食品价格涨幅比较高，食品价格环比上涨1.6%，抬高了今年的对比基期。

我提醒大家一点，同比涨幅回落并不是说食品价格没涨，有些媒体报道，包括有些专家用的数据，价格在回落，以至于老百姓觉得不一样。实际上我们是同比涨幅的回落，要是看这个月价格跟上个月价格的变化还是要看环比，实际上食品价格，包括居民消费价格整个 CPI指数环比在上涨。8月份CPI环比上涨0.1%，PPI上涨0.2%，要区别同比和环比的误用。

从下半年走势来讲，居民消费价格指数指数总体保持一种相对稳定的态势。从食品价格讲，进入冬季，尤其是节假日的影响，由于季节性的因素，会导致三四季度尤其四季度，食品价格上涨的概率大一点，这对 CPI相对来讲有一个拉升。但是工业品的价格，PPI虽然降幅收窄，但还是负的0.8%。整个市场工业品供求关系比较稳定，再加上国家实行稳健的货币政策，这些因素交织在一起，下半年居民消费价格指数还是维持稳定运行的格局。

三大原因促成8月进出口数据增长加快

商务部的发言人来回答这个问题（ 8月份我国进出口数据增长非常快，尤其是进口增长由负转正原因 ）可能更全面，我简单谈一下我的看法。这个月的进出口确实有积极的变化，进口出口都回升，而且进口的回升幅度更大一点。

首先一点还是国内外需求有积极的变化，从国外来讲，因为出口主要是看国外的需求，世界经济复苏虽然相对比较疲软，但还是在复苏，尤其是近两个月中国际间的贸易量较前段时间有所改善， BDI指数即波罗的海干散货指数，8月份基本上是在700点以上运行，9月份已经达到800点左右了，而6月份基本上都是600点以上的区间运行，这就意味着外部复苏状态下出口需求有所改善。从国内角度来讲，中国工业在企稳回升，而且国内消费市场不错，在一系列稳增长政策的作用下，在供给侧结构性改革的推动下，市场供求关系有所改善，内部需求也有所回升，带动了进口。这两方面原因是基本面的因素，是基础。

第二个方面，与中国政府积极出台的稳出口政策有关系。针对中国出口这几年连续下滑，相关部门出台了一些鼓励出口、支持出口的政策，主要是从改善服务的角度为进出口创造一些好的环境和条件，有利于进出口向好的方向发展。

第三个方面，从出口角度来讲，与国际金融市场的变化，尤其是汇率的变化也有一定的关系。从市场变化来讲， 8月份人民币略有贬值，有利于出口，当然也有基数的问题，去年8月份出口是下降的。多种因素结合在一起，所以出口有积极变化，但是不能盲目乐观，还是要观察，做好各方面的工作，巩固这个积极变化。

回应稳增长政策是否可持续发展

第一点，关于稳增长。最近指标改善确实与政府稳增长、调结构、惠民生的政策支撑有一定关系，但是稳增长的政策不等于通过单纯的扩大投资，大水漫灌来拉动经济。大家仔细看一看今年以来政府出台的一些稳增长的政策措施，很多都是既利于当前又着眼长远，而且往往跟供给侧结构性改革和惠民生结合在一起的。包括稳增长中投资的政策，很多投资是投向于短板的部门。投资企稳，其中基础设施投资表现不错， 1-8月份增长19.7%，比1-7月份加快0.1个百分点，更多的投向于农林水、生态环境和科技服务等行业，这些领域投资增长较快。

给大家举个数据，生态保护和环境治理业的投资增长速度是 41%左右，农业投资和水利投资超过20%，信息技术服务业的投资增长将近30%，服务业的投资总体增长超过11%，从这些角度来看，整个投资政策布局立足当前，既利于总量增长，更利于结构优化，是一个平衡增长的模式。

第二点，你担心的是可持续发展的问题，实际上这也是中国政府一直高度关注的一个方向。我们就是要追求可持续发展，为了追求可持续发展，我们更强调结构调整和转型升级，供给侧结构性改革推进的五大任务， “三去一降一补”，都是围绕深化结构调整，促进转型升级，实现更好的中国经济再平衡，政府从这个角度来安排改革重点和政策布局，以更好地促进可持续发展，而且效果也是非常明显的。前面我谈到积极变化，产业结构继续优化，高新技术产业增长，装备制造业较快增长，高耗能产业增速在回落，新经济加快增长，这意味着新的动能是提升的，传统动能向新型动能转化有一个量变到质变的过程，这都是有利于经济再平衡。消费需求结构在优化，为什么汽车增速快，房子卖得好，跟居民消费升级相关的服务业表现更好，关键是因为消费结构升级在加快。无论从产业结构还是从需求结构，还是从供给结构，都说明这两年中，尤其是今年以来，中国在推进供给侧结构性改革方面的政策是有力的，有效的，是有利于中国经济可持续发展的，你所担忧的这个问题是不存在的。当然有些问题确实要关注，杠杆率这个问题对某些行业来讲还比较高，正因为这样，“三去一降一补”中要积极去杠杆，而且取得了明显的效果。7月末规模以上工业企业负债率是56.4%，比去年同期低了0.6个百分点。谢谢！