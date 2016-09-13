私募试水做市 新三板流动性春天还有多远？

经济观察网 记者 姜鑫 解决新三板流动性的一揽子方案终于有了新进展。9月12日，全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）召开了私募机构做市部署工作会议，介绍了私募参与做市试点的评审安排，持续经营3年以上管理规模超过20亿的私募机构有望参与到做市商大军中来。

在业内人士看来，作为交易制度特别是做市制度的探索和试点，私募基金参与做市有望提升市场的做市资金量，缓解做市商供给不足的局面。但能否解决部分流动性问题，尚待观察。

20亿在管资产规模门槛

2014年12月，证监会曾发布《关于证券经营机构参与全国股转系统相关业务有关问题的通知》，支持基金管理公司子公司、期货公司子公司、证券投资咨询机构、私募基金管理机构等经证监会备案后，在新三板开展做市业务。

在做市商制度推出并实施近两年后，私募基金做市开始被提上日程。今年5月，证监会新闻发言人张晓军明确表示，拟开展私募基金管理机构参与新三板做市业务试点，由全国股转公司具体办理私募机构参与新三板做市的备案管理工作。随后，全国股转公司副总经理隋强表示，私募基金参与新三板做市计划在年内推出。

据业内人士透露，9月12日股转系统组织召开了私募机构做市部署工作会议，约40家私募机构的代表参会。据了解，申请开展做市业务试点的私募机构，应具备6项主要条件: 1、实缴注册资本不低于人民币1亿元，财务状况稳健；2、持续经营3年以上，且近3年年均资产管理规模不低于人民币20亿元；3、申请机构及人员最近3年内未受过中国证监会行政处罚；4、具有符合全国股转系统做市业务相关要求的业务实施方案和内部管理制度；5、设有专门的做市业务部门，配备做市业务人员；6、做市业务系统符合相关技术规范，并通过全国股转公司的测试已成为中国证券投资基金业协会普通会员等。

此外，股转系统还制定了37条评分标准，对满足上述条件的私募进行打分，得分越高参与试点的几率越大。37个平分别准既有加分项也有减分项，主要包括是否满足试点条件，是否有监管及处罚记录、做市业务人员构成、业务开展计划、做市投决委、职责与分工、风险控制与合规（公司层面）、风险控制与合规（部门层面）等。

中国国际科促会新三板研究中心副主任布娜新表示，从官方公布的做市条件来看，私募参与做市的门槛不低，体现了监管层的规范性以及稳定性考量。有些私募进行了申请，最终获批还要经过专家组的综合评分，所以首批做市的私募家数应该限制在一定数量上。

在新鼎资本董事长张弛看来，市场上满足上述条件的私募机构并不多，而一旦私募参与到做市中来，参与定增会更加便捷，也会有更多的主动权，对于中小私募来说，会面临更加激烈的竞争环境。而另一位私募人士则表示，对于私募机构来说，类券商的做市牌照也是稀有资源。

增加有效供给

数据显示，截至今年8月底，取得新三板做市资格的券商86家，但目前市场共有1636家企业采取做市转让，做市商和做市企业的数量明显失衡。除此之外，个别做市商的不作为或者过度倾向赚取投资收益也引起市场人士的诟病。

在布娜新看来，做市商的身份，是流动性的提供者与交易的对手方，也是一家企业的“专家”。在新三板上做市商制度刚刚运行两年，也或多或少存在一些问题，比如库存股的成本方面，中外差异就非常大，NASDAQ做市商通过IPO的方式获取做市库存股，成本接近股票市价，只有通过不断做市，做市商才可以赚取7%左右的手续费，这是做市商的主要盈利来源；而新三板的做市商通过定增等手段获取做市库存股，成本仅有市场价格的40%-50%，这就导致了做市商倾向于赚取投资收益，而不在乎做市手续费这点利润，做市缺乏活跃度。此外，新三板企业想做市只能通过几十家做市商，做市商相对强势。

而除了提高现有做市商的动力外，增加做市商的数量也至关重要。

张驰表示，目前来说券商一般来说只拿2到3个亿的自有资金进行，按平均每家券商为50家挂牌企业做市来算，平均下来每家企业的库存成本也就几百万。而私募做市时可能会发私募做市基金，这样市场增加的资金量就比较大。此外，目前，很多私募已经到了退出时期，但是市场上并没有这么大的买盘，卖盘大于买盘，而提供双向报价的做市商有望分担部分压力。

张弛还表示，相对于券商来说，私募基金的做市积极性可能会高于券商，“券商和直投是完全分开的，但是私募可以为自己直投的企业做市，对于企业流动性会更加看重，也可以更好地发挥做市商的作用。”

南山投资执行董事周运南也认为，私募参与做市是管理层想借助私募基金相对于传统券商更高的灵活性和敏锐性来提高板二级市场流动性的一种积极探索；在他看来，给传统券商引入竞争对手，有助于打破传断券商的垄断思维和安逸现状。但在他看来，尚处于试点阶段的私募做市制度会给市场的流动性带来多大改善仍不好说。“未来私募做市对市场的真正效果，还有待于市场来真正验证，更取决于以下5点：一是私募做市资格的严厉程度；二是私募做市进场家数和速度；三是对私募做市的监管力度和惩罚力度；四是私募进场后的做市业务水平及积极性；五是市场对私募做市表现的正负反映。”

“目前监管层尚未界定私募是用自有资金做市还是募集资金做市，参照纳斯达克经验，做市商仅赚取交易手续费，这部分做市收益相比私募其他业务收益可能相对较少。毕竟，做市业务从本质上来讲在金融行业属于劳动密集型业务。”所以布娜新认为监管层引入私募做市业务之后肯定还会加强流动性考量。“此举对于带来增量资金，提高新三板流动性将具有很大帮助，具有开创性作用。”