付健忠：内容创业的本质就是消费升级

经济观察网 记者 宋笛 集结号资本创始合伙人付健忠正在准备参加一场音乐节的表演，这场音乐节由亚杰商会举办的摇滚音乐节将会在9月17日进行正式演出，与一般音乐节不同的是，参加此次音乐节 的10支战队全部来自于创投圈，而集结号资本也是其中的一支战队。

参加这次音乐节一个很重要的原因是，付健忠本身对于音乐就有着很高的兴致，他曾经受邀参加过多次音乐表演和比赛，甚至包括台湾的超级星光大道和浙江卫视的中国好声音，只是由于一些主观原因，并未走上这条演艺之路。而这次音乐节对于付健忠而言，有着特殊的意义，毕竟这是一场专门针对创业人和投资人的音乐节，付健忠希望能够在这次音乐节上表达对音乐热情的同时，也增加集结号资本在创投圈内的影响力。

集结号资本本身就是极具娱乐属性背景的基金，同为创始合伙人的王夫也（华谊兄弟董事长王中军之子）提供了相当的支持，使得这个投资机构在泛娱乐以及消费升级领域具有着先天的优势。

付健忠对于音乐有着自己看法， 作为民谣爱好者，他认为民谣和摇滚都有调节情绪，释放压力的作用，但两者仍然存在着一些不同，摇滚更多的是宣泄情绪，而民谣更多是沉淀内心，在付健忠的个人感受中，民谣所带来的沉静能去掉很多心理上的浮躁状态，在结束工作后， 付健忠有时会选择宅在家里弹弹吉他唱唱民谣，这也是他沉淀自我的一种方式。

这种浮躁很大一部分是来源于付健忠所在的创投圈，这是一个竞争激烈的行业，充满未知，你很难知道自己正在投资的项目未来会遇到什么样的情况，同时，作为投资人，付健忠又必须时刻面对着新的领域，新的知识，这意味着这是一个需要不断学习、不停摸索的行业。

摸索也正是付健忠在成立集结号资本不到两年的时间中一直在做的事情，他认为创投行业就是要更新自己的思维和观念，这样才会看得更远一些。最近一段时间，消费升级和内容创业成为了投资圈内的两个热词，付健忠凭借过往的经验，正在摸索自己对于这两样领域的新的理解和认识。

在付健忠看来， 消费升级的核心是中产阶级，这一点非常容易在各色补贴的推动下变得模糊，但是补贴热潮褪去后，真正对目标人群产生了粘性的产品才是最终成功的产品，这也是很多o2o产品失败的原因之一。真正留住的用户，是那些更注重体验、服务和精神追求的用户。这样的O2O产品才能成为真正的消费升级。消费升级并不简单的存在与产品服务市场，它实际上是一整个供应链特别是其中渠道的优化，通过这种优化可以有效的降低成本，从而使得企业有能力在可控价格的范围内将赋予原有仅追求功能性的产品以更多的精神内涵和服务外延，因此，供应链提升是整个消费升级的基础所在。

而内容创业的本质就是消费升级，它是消费升级在信息类、文化类需求领域的具体体现。内容创业有其特殊性，一个持久的内容产品需要具有可裂变性，即一个大IP需要产生很多小IP，从而尽可能的增加核心受众的黏度，提升内容覆盖范围。在付健忠看来仅依靠一个IP的内容创业存在很多的风险和不确定性，只有形成一整个IP群，同时具备产生新IP的机制，内容创业才算步入一个稳定的阶段。

因此付健忠认为，内容创业的三个关键点就是：增强消费者与品牌之间的情感维系，形成强信任关系;内容或产品本身的可裂变性。;供应链是一切的基础。

付健忠还在摸索着这支基金的未来，作为由几位“富二代”联合创建的天使基金，这家机构在建立初始曾经被一部分圈内人士看作一次“玩票”，但事实看起来并不如此，这家天使基金已经投资了超过30个企业，其中不乏像将门、咸鱼游戏、极牛、硅谷密探、皮皮互娱等优质的企业。他们扎扎实实的在这个市场中存活了21个月，并且还在持续的存活下去。

存活只是第一步，摆在集结号资本面前有两条路径，一条是小而美的作坊式资本，一种是体系化的机构，付健忠和他的合伙人们更倾向于第二种，原因很简单，他们把投资视为事业为之而努力，想要做大做强，毕竟这是一个需要野心的行业。

付健忠对2014年12月的一天依然记忆深刻，在这一天，付健忠捏着章印的手因为兴奋而出现了不可抑制的抖动。这是他记忆里第一次使用印章，但这不是让他兴奋的原因，让他兴奋的是——印章所要决定的项目，是集结号资本第一个投资的项目，这对他来说是一个里程碑式的起点。

这种兴奋感正是付健忠热衷于这个行业的重要原因，他享受这个行业不断带来的新的挑战，在付健忠的心目中，集结号资本不仅不是玩票的性质，更有可能成为他“终身的事业”。