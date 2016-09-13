腾讯58打造“腾城计划”，“社交＋生活”营销生态怎么玩？

经济观察网 子钺/文 在与京东围绕社交电商打造“京腾计划”后，9月12日，腾讯又与58同城联手推出“腾城计划”，双方希望通过58生活服务场景与腾讯社交场景的连接，即通过互联网搭建起一个“社交＋生活”的生态圈，为用户提供匹配的生活信息服务；另一方面，双方也将搭建动态的广告投放系统，为中小商户提供精准广告投放。换句话说，基于“腾城计划”，中小商户的广告未来可以通过大数据分析，精准投放到腾讯的社交体系中。

O2O市场下一个浪潮？

当O2O行业告别前期的跑马圈地，比拼服务与技术成为下半场“深水区”竞争的核心。“我们就是希望可以有一个计划出来，让我们可以拥抱O2O市场下一个大浪潮。” 腾讯公司总裁刘炽平表示，与58集团的合作源自对O2O大趋势的判断，过去五年，O2O概念大热，在出行、外卖、团购、生活信息分类等服务上已经完成用户习惯培养，在大浪淘沙之后，仅有的几个品牌都颇具规模，未来O2O市场的竞争将是如何提升服务品质。“58集团与腾讯在资本上有合作，彼此相互连接，同时，58集团一直专注生活服务业领域，腾讯则作为开放的连接平台，未来希望帮助58平台的商户与用户之间实现对接。”

58集团作为中国最大的生活服务平台，拥有大量的生活服务信息以及200万待付费会员商家，而腾讯基于微信、QQ等通信平台则拥有丰富的社交关系、用户兴趣等大数据，此次双方的合作是58利用腾讯的用户大数据分析进行精准信息推荐和广告投放，利用“腾讯社交广告”资源触达用户。

社交赋能生活服务

58集团CEO姚劲波认为，随着生活服务的移动社交化，如何让社交赋能生活服务，满足用户个性化需求是58集团的重要使命。即通过互联网搭建起一个“社交＋生活”的生态圈，让越来越多的人享受到更优品质的服务。

例如，当商家有招聘需求时，“腾城计划”将针对商家特定的招聘需求，首先通过58生活服务场景数据和腾讯社交大数据的连接，分析出目标人群特征，锁定人群范围。继而结合腾讯lookalike（相似人群拓展技术），识别潜在目标人群。最后通过“腾讯社交广告”资源触达用户，进行精准的广告投放，促成用户从曝光到简历投递的一系列转化。

以上场景不仅利用了58丰富的服务类别和内容结构，同时也借助了腾讯社交平台的大数据和接触点，将匹配的服务信息推送给有需求的用户，用户还可以通过腾讯社交平台进行口碑传播。

据58集团资深副总裁张川透露，双方会先从房产和招聘两大垂直行业入手，并在年内将合作普及到58集团旗下的所有行业。将根据用户兴趣将适合的产品信息匹配给潜在顾客，从而满足其生活信息痛点。

大数据安全隐忧

大数据时代给用户生活带来便利的同时，也带来了对个人隐私权被侵犯的担忧。如何在大数据获得开放的同时，处理大数据时代商业化和个人隐私权之间的矛盾，成为大数据分析要解决的问题。腾讯公司副总裁林璟骅解释，腾讯与58的合作社在双方用户行为的理解上做用户洞察的交流.双方希望透过彼此之间技术的手段，确保数据没有外漏的任何可能，同时提炼出对用户行为的洞察，彼此之间做一个互补，然后在适当的场景下面处理。“一切是以对用户的数据隐私保护为最高的指导原则。双方合作以后并不是做用户数据的泄露或者贩售。”