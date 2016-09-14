国企改革一年考：五矿总部职能部门“动刀”精简

经济观察网 记者 王雅洁 发自北京 一年过去，国企国资改革进展可期。

2016年9月13日，正值国企改革顶层指导意见正式公布一周年之际，包括国务院国资委人士及多家改革试点样本央企代表齐聚，共商改革新规划。

同时，当天国务院国资委新闻中心、中国经济出版社、国资报告杂志社还在京举行《国企改革12样本》新书发布会暨专家座谈会。国务院国资委副秘书长彭华岗通报了一年来国资国企改革的最新进展情况，并对未来深化国企改革进行展望。

经济观察网记者获悉，以参与座谈会的央企之一，中国五矿集团公司（以下简称五矿）为例，作为国有资本投资公司第二批试点企业，中国五矿集团公司近日正在发力改革，以打造金属矿产领域国有资本投资公司专注、高效、透明的价值创造型总部为导向，进行了大规模的总部职能优化调整。

从时间纵向上看，这是今年7月初国家主席习近平在国企改革座谈会上提出“必须理直气壮做强做优做大国有企业”要求后，中国五矿作为中国最大的金属矿业企业集团，基于自身发展和管理需求进行的一次积极变革。

经济观察网获悉，本次改革，中国五矿的总部职能部门由18个整合压缩为12个（含工会），总部员工由目前326人大幅压缩控制在240人以内，二级部门负责人及以上职位从目前168人减少至60人。调整后的总部机构，将以核心职能单元为基础，有效运用项目化组织，大力推动共性业务共享化，确保精干高效。

五矿相关人士表示，本次总部调整坚持市场化方向和精简高效，既面向未来，以符合金属矿产领域国有资本投资公司管控要求为目标，强化资源配置、资产管理和资本运营等功能，进一步加强党建，也立足于中国五矿五矿和中冶集团重组的实际和管控能力现状。这次总部改革也标志着自2016年6月中国五矿与中冶集团这两家世界500强企业召开重组大会后，整合融合工作迈出的又一实质性一步。

据悉，中国五矿董事长何文波在内部改革动员会上强调：中国五矿处在向国有资本投资公司转型、加快战略重组和深化改革的关键时期，全体五矿人特别是各级领导干部要从深化国有企业体制机制改革的大局，从做强做优做大国有企业、不断提高核心竞争力的实际，正确积极认识这次改革的现实背景和重大意义，尽快完成观念和角色的转变。要恪守组织纪律和工作纪律，心往一处想、劲往一处使，凝心聚力、群策群力，支持和落实集团公司的各项改革决策，确保完成年度各项经营任务。

经济观察网进一步获悉，五矿总部本次的职能优化调整是公司改革迈出的第一步，后续以市场化改革为核心，从公司治理入手、完善现代企业制度的各项改革措施将陆续出台落地。

除了五矿，国投总部职能部门也在此轮改革中由14个减少到9个，处级机构精简一半以上，人员减少三分之一，初步形成“小总部、大产业”的格局。在优化布局结构方面，重庆通过搭建“3+3+1”平台，进一步强化了国有资本投资、运营公司的功能；招商局集团并购中外运长航后，航运业务整体扭亏，合并利润增长615%；中国诚通积极发挥国有资本运营公司在国有资本结构调整与重组中的作用，先后完成了6户中央企业、14户中央企业所属二级企业、11户军工企业和1户地方国有企业以及系统内182户企业的重组整合等。

国务院国资委宣传局局长卢卫东评价这一年来的国企国资改革时认为，从目前的改革进展分析，国企改革是系统工程，极具探索性挑战性，必须坚持不懈、久久为功。他说：“推进改革必须要有韧劲，不能急功近利、搞短期行为，不能浅尝辄止，忽冷忽热，虎头蛇尾，也不能畏葸不前，要有知难而进的勇气，敢于担当”。